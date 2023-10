United rafforza ulteriormente il suo transatlantic network per la Summer 2024

United rafforza il suo leading transatlantic network con il debutto del suo summer 2024 schedule più ampio di sempre, che include il primo e unico volo diretto tra New York/Newark e Faro, Portogallo e nuovi voli per Reykjavik, Bruxelles, Roma e Malaga. La compagnia aerea ripristina inoltre nove delle sue rotte stagionali più popolari verso Portogallo, Italia, Francia e Spagna con due mesi di anticipo per offrire ai clienti più tempo e opzioni per esplorare l’Europa.

United vola verso più destinazioni transatlantiche di tutte le altre compagnie aeree statunitensi e continua ad essere l’unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti con Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife.

“United ha il maggior numero di voli verso il maggior numero di destinazioni oltre l’Atlantico e ora stiamo offrendo ai nostri clienti ancora più flessibilità e scelta quando pianificano i loro viaggi all’estero”, ha affermato Patrick Quayle, United’s senior vice president of global network planning and alliances. “Sia che i clienti vogliano viaggiare durante l’alta stagione o la media stagione, visitare le destinazioni turistiche più popolari o scoprire un tesoro nascosto, la portata del nostro network rende United la scelta facile per i viaggi transatlantici”.

I biglietti per i nuovi voli United dell’estate 2024 sono ora in vendita su United.com.

A partire dal 24 maggio, United sarà la prima e unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti e Faro, Portogallo, con il suo nuovo servizio da New York/Newark. Il nuovo volo consentirà ai clienti statunitensi di visitare facilmente la regione portoghese dell’Algarve, sede di alcune delle spiagge più panoramiche del paese e di suggestivi siti storici. Il volo sarà operato quattro volte a settimana su un Boeing 757-200. United attualmente serve più destinazioni in Portogallo di tutti i vettori statunitensi con il suo servizio esistente tutto l’anno tra New York/Newark-Lisbona, nonché il servizio stagionale tra Washington/Dulles-Lisbona, New York/Newark-Porto e New York/Newark-Ponta Delgada, Azzorre.

Il 23 maggio United riprenderà i voli stagionali tra Reykjavik e New York/Newark per la prima volta dall’estate 2022. Il volo opererà quotidianamente su un Boeing 757-200.

Inoltre, United aggiungerà voli verso alcune delle destinazioni più popolari in Europa, inclusa una seconda frequenza giornaliera tra New York/Newark-Bruxelles, a partire dal 30 marzo su un Boeing 757-200, e una seconda frequenza giornaliera tra Washington/Dulles-Roma, a partire dal 23 maggio su un Boeing 767-300. Inoltre, United aumenterà il servizio New York/Newark-Malaga a un servizio giornaliero su un Boeing 757-200, dal 2 maggio.

Mentre la domanda di viaggi estivi transatlantici rimane ai massimi storici, United ha visto sempre più clienti cercare fughe primaverili durante la stagione intermedia. La scorsa primavera United ha trasportato oltreoceano il 33% di clienti in più rispetto al 2022 e la compagnia aerea prevede che la domanda continuerà a crescere nella primavera 2024. Per offrire ai clienti più tempo e opzioni per visitare l’Europa, la compagnia aerea sta riprendendo diversi voli in anticipo per le sue rotte più popolari, tra cui:

Washington Dulles – Lisbona, Portogallo – a partire dal 15 febbraio

Washington Dulles – Barcellona, Spagna – a partire dal 15 febbraio

Washington Dulles – Roma, Italia – a partire dal 15 febbraio

New York/Newark – Nizza, Francia – a partire dal 30 marzo

Chicago/O’Hare – Roma, Italia – a partire dal 30 marzo

Chicago O’Hare – Milano, Italia – a partire dal 30 marzo

New York/Newark – Napoli, Italia – a partire dal 5 aprile

New York/Newark – Malaga – a partire dal 2 maggio

San Francisco – Roma, Italia – a partire dal 2 maggio

Inoltre, la prossima estate il network United nel Pacifico crescerà di oltre il 30%, con un servizio non-stop verso 15 destinazioni, comprese le rotte più recenti della compagnia aerea tra San Francisco-Manila e San Francisco-Pechino. La compagnia aerea aumenterà inoltre il suo programma in America Latina del 10% la prossima estate, estendendo alcune delle sue rotte più nuove e più popolari alla stagione estiva. I punti salienti includono il nuovo servizio tra Denver-San Juan; Denver-Montego Bay; New York/Newark-Barbados e New York/Newark-Curaçao.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)