Primo anniversario della rotta Taipei/Taoyuan – Milano Malpensa di EVA Air

EVA Air celebra il primo anniversario della rotta Taipei/Taoyuan – Milano/Malpensa. Il primo volo della compagnia taiwanese, con a bordo 300 passeggeri, è decollato dall’aeroporto di Milano Malpensa il 27 ottobre 2022 con destinazione l’aeroporto internazionale di Taipei/Taoyuan.

“Un momento storico atteso a lungo dai dipendenti del branch italiano EVA Air. L’apertura della rotta Taipei-Milano era prevista nel febbraio 2020, ma lo scoppio della pandemia ha messo il mondo in pausa per tre anni, costringendo il personale EVA Air ad attendere pazientemente e sperare nel ritorno alla normalità. Finalmente, il 27 ottobre 2022, la tanto attesa normalità è arrivata, con il lancio del primo storico volo diretto da Milano a Taiwan.

In seguito all’inaugurazione del volo, il modello operativo adottato in Italia risulta essere differente da quello di molte altre compagnie aeree straniere; per la maggior parte degli italiani, EVA Air, che ha ricevuto numerosi premi e ha oltre 30 anni di esperienza, è relativamente sconosciuta.

Per questo motivo, per accelerare il passo e suscitare grande interesse nel mercato italiano, EVA Air diventa la protagonista di molteplici campagne marketing: sui tram cittadini, nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana, sui giornali e sulle riviste, sui canali digitali e sui social media. Inoltre, parallelamente alle classiche attività di marketing sono state realizzate alcune iniziative molto speciali.

Durante la Fiera Internazionale del Turismo TTG Travel Experience di Rimini di quest’anno, ad esempio, alcuni esperti di cucina taiwanese, hanno preparato e distribuito ai visitatori dello stand il bubble tea, celebre bevanda taiwanese”, afferma EVA Air.

“Con lo scopo di integrarsi nella cultura italiana, come riportato da Eric Hsueh, General Manager del Branch italiano di EVA Air, è nata una collaborazione con il brand italiano di design Alessi e con una tenuta biologica di ulivi in Sicilia, grazie a cui si sono realizzati prodotti in edizione limitata da regalare ai clienti più importanti. Questi ultimi, scansionando il codice QR Code presente sul regalo e collegandosi al sito ufficiale di EVA Air, possono acquistare i biglietti aerei a ottime tariffe.

Nonostante il collegamento diretto da Milano a Taipei sia stato inaugurato da un anno, EVA Air, attraverso molteplici attività promozionali, è riuscita ad integrarsi e connettersi con la cultura e il tessuto sociale locale. EVA Air, infatti, ha molto a cuore la promozione della cultura taiwanese e allo stesso tempo vuole dedicarsi anche alla localizzazione, incarnando sempre di più lo spirito italiano.

Analizzando la struttura del personale del branch italiano, è evidente che EVA Air abbia scelto di creare un team multiculturale coinvolgendo persone provenienti da tutto il mondo. Inoltre, la maggior parte dei dipendenti del branch italiano di EVA Air ha un background lavorativo ricco di esperienze, anche in settori diversi”, prosegue EVA Air.

Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana, afferma che questa scelta è perfettamente in linea con la cultura aziendale di EVA Air: “L’esperienza maturata dal nostro personale in quest’anno di lavoro, unitamente ai diversi background lavorativi, ha permesso al nostro team di entrare in sintonia con la filosofia della compagnia, lavorando a stretto contatto tutti i giorni con grande impegno e passione”.

“Guardando al futuro, EVA Air vola per promuovere l’amicizia tra Taiwan e l’Italia.

EVA Air, celebrando il primo anniversario della tratta Milano-Taipei, si impegna attivamente nell’agevolare la reciprocità tra i due Paesi, promuovendo il turismo, gli affari e gli scambi culturali e permettendo, così, ai taiwanesi di scoprire la straordinaria capitale mondiale della moda e agli italiani di conoscere la passione e l’ospitalità del popolo taiwanese.

Rispetto alle altre destinazioni europee di EVA Air, come Londra, Parigi, Vienna e Amsterdam, che sono operative da oltre 30 anni, Milano ha appena concluso il suo primo anno di attività. Il branch italiano di EVA Air continuerà a mantenere la sua dedizione, integrandosi sempre più con la cultura locale, investendo a lungo termine e diventando una fonte di orgoglio per il marchio taiwanese in Italia”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)