Bombardier segnala una crescita dei ricavi e della redditività nel terzo trimestre 2023

Bombardier ha riportato oggi solidi risultati finanziari per il terzo trimestre 2023, riflettendo i continui progressi verso il raggiungimento dei suoi obiettivi su tutti i parametri.

“I risultati del terzo trimestre di Bombardier sono a dir poco impressionanti, sia che si considerino i margini, la generazione di cassa, i ricavi complessivi, l’attività degli ordini e altro ancora”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier.

“Quando abbiamo rimodellato Bombardier, abbiamo deciso di costruire un’azienda resiliente in grado di operare in qualsiasi mercato. Oggi i nostri risultati dimostrano che ci siamo”, ha aggiunto Martel. “Trimestre dopo trimestre, Bombardier ha fornito risultati convincenti e siamo sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di consegne del 2023 e aumentare ulteriormente la produzione in futuro”.

“Le forti consegne e la crescita del mercato post-vendita determinano una notevole crescita dei ricavi. Bombardier ha registrato un fatturato di 1,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2023, con un aumento del 28% su base annua, alimentato principalmente dalle forti vendite di aeromobili e dalla crescita del mercato post-vendita. La società ha consegnato 31 aerei nel terzo trimestre 2023, sei aerei in più rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso, raggiungendo a un totale di 82 consegne per l’anno. Ciò includeva la consegna del 150° aereo Global 7500, l’ammiraglia del settore che continua a contribuire al miglioramento dei margini dell’azienda. Il portafoglio ordini rimane consistente, pari a 14,7 miliardi di dollari, e la continua e sostenuta domanda ha portato ad un rapporto book-to-bill unitario di 1,1 per il trimestre. Nel complesso, la società è sulla buona strada per raggiungere le previsioni sulle consegne per l’anno.

I ricavi delle attività aftermarket di Bombardier hanno continuato sulla loro traiettoria positiva nel terzo trimestre 2023 e sono cresciuti dell’11% su base annua, raggiungendo i 414 milioni di dollari. L’azienda ha raccolto benefici dalla significativa espansione della presenza dei suoi service centre nel 2022 e rimane concentrata sull’aumento della propria quota in questo mercato in crescita.

In termini di redditività, il total adjusted EBITDA per il trimestre ha raggiunto i 285 milioni di dollari, il che rappresenta un adjusted EBITDA margin del 15,4% e un’impressionante espansione del margine di 100 punti base rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Questa crescita continua ad essere sostenuta dal miglioramento dei margini operativi, compresa una gestione diligente dei costi e dalla crescita del business aftermarket”, afferma Bombardier.

“L’adjusted EBIT è stato pari a 193 milioni di dollari, con un aumento del 54% su base annua. Anche l’adjusted net income è migliorato significativamente, con un guadagno di 80 milioni di dollari rispetto ad una perdita di 2 milioni di dollari nello stesso trimestre dell’anno scorso. Adjusted EPS pari a 0,73 dollari per il trimestre, in miglioramento rispetto alla perdita di 0,10 dollari dello stesso trimestre dell’anno scorso.

Anche l’aumento del 36% su base annua dell’adjusted EBITDA, sulla scia di un maggior numero di consegne nel terzo trimestre del 2023 e di un mercato post-vendita in crescita, ha contribuito a 80 milioni di dollari di free cash flow che la società ha generato in questo trimestre, in linea con le aspettative di raggiungere oltre 250 milioni di dollari entro la fine del 2023”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)