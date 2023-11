Qatar Airways Group segnala ottime performance finanziarie nel primo semestre 2023/2024

Qatar Airways Group riporta oggi una forte performance finanziaria per la prima metà della stagione 2023/2024. L’anno fino ad oggi è stato caratterizzato da una crescita ambiziosa ma sostenibile della rete che fornirà valore economico a lungo termine al Qatar, a molti partner globali e ai paesi di destinazione. Il ritorno in servizio della maggior parte della flotta A350 della compagnia aerea è quasi completato e ha contribuito a un aumento complessivo in ASK (Available Seat Kilometers) superiore del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Qatar Airways Group ha registrato un net profit di 3,736 miliardi di QAR (1,026 miliardi di dollari) per la prima metà dell’anno fiscale 2023/2024, che rappresenta un aumento del 113,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso 2022/2023. I ricavi totali del Gruppo per la prima metà dell’anno fiscale 2023/2024 sono aumentati a 40,126 miliardi di QAR (11,019 miliardi di dollari), in crescita del 7,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso 2022/2023. I passenger revenues sono aumentati del 28,5% nell’ultimo anno, con un aumento dei load factor dell’83,3% che ha generato rendimenti più elevati del 3,6%.

Il numero totale di passeggeri di Qatar Airways per i primi sei mesi terminati a settembre 2023 è aumentato a 19.078 milioni, con un incremento del 22,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Una componente chiave del successo commerciale della compagnia è stata fornita attraverso partnership innovative all’interno di oneworld e attraverso altre alleanze strategiche globali in Australasia, Europa e Cina in particolare. L’espansione della flotta e i programmi fedeltà sono fondamentali per la crescita e Qatar Airways Group dispone di circa 150 aerei per soddisfare questa crescente domanda di traffico passeggeri e cargo. A questi risultati hanno contribuito anche l’efficienza operativa, i programmi di innovazione e lo sviluppo del personale.

Ci sono una serie di ostacoli che il Gruppo dovrà affrontare per il resto dell’anno, comprese le tensioni geopolitiche in diverse parti del mondo. Ciò potrebbe avere un impatto sulla domanda passeggeri per i viaggi aerei, oltre a creare potenzialmente vincoli operativi. Il costo del carburante rimane la principale preoccupazione. Le fluttuazioni del tasso di cambio derivanti dal rafforzamento del dollaro statunitense hanno influenzato la performance fino ad oggi. Un’ampia varietà di misure operative hanno aumentato le performance di puntualità ai livelli più alti sperimentati negli ultimi anni, a testimonianza degli sforzi di collaborazione del gruppo dirigente. Il management prevede di continuare la forte performance nonostante i venti contrari nella seconda metà del 2023-2024.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Qatar Airways Group è un’azienda unica che continua a operare ai massimi livelli nel settore dell’aviazione. La FIFA World Cup Qatar 2022™ ha creato una base molto solida su cui costruire l’ambizione del Qatar di crescere come destinazione turistica leader nel Medio Oriente, che si concentra su raffinatezza, cultura, valore e servizio clienti e quindi essere una destinazione orientata alle famiglie. I risultati provvisori di quest’anno indicano che il Gruppo si avvia verso un altro anno molto forte, che si basa su oltre 2,750 miliardi di dollari di profitti cumulativi dei due anni precedenti”.

L’EBITDA margin del Gruppo del 26,9% per i primi sei mesi dell’anno fiscale 2023/2024 è migliorato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno 2022/2023 di 4,9 punti percentuali a 10,779 miliardi di QAR (2,960 miliardi di dollari). L’EBITDA è stato superiore rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso 2022/2023 di 2,641 milioni di QAR (0,725 milioni di dollari).

All’inizio di marzo la compagnia ha annunciato una serie di nuove rotte tra cui Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon, la maggior parte delle quali sono già iniziate ad oggi. Qatar Airways ha inoltre annunciato la ripresa verso 11 destinazioni: Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al-Khaimah e Tokyo Haneda. Sono state inoltre identificate fino a 10 nuove destinazioni per il 2024.

