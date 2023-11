Accademia Aeronautica: celebrati i primi 100 anni di vita dell’Istituto

Si è tenuto domenica 5 novembre, presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli, alla presenza del Comandante delle Scuole e della 3a Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, il raduno per festeggiare i primi 100 anni di vita dell’Istituto. “La cerimonia è iniziata sul Piazzale Medaglie d’Oro, ove hanno avuto luogo l’Alzabandiera di Reparto e la deposizione di una corona ai caduti, alla presenza dei radunisti e dei frequentatori dell’Istituto.

Un evento significativo a cui hanno preso parte una rappresentanza di ex Comandanti, ex Vice Comandanti ed ex Capi Servizio che hanno prestato servizio negli ultimi decenni, e a cui è stato rivolto il più caloroso “bentornato” dal Comandante dell’Accademia Aeronautica, Generale di Divisione Aerea Luigi Casali.

Successivamente, celebrata la Santa Messa nella Cappella dell’Istituto, i visitatori hanno avuto l’opportunità di visitare i corridoi storici, dove sono custoditi i gagliardetti di tutti i corsi regolari, oltre a materiale e foto che raccontano i 100 anni di storia dell’Accademia Aeronautica”, afferma l’Aeronautica Militare.

Al termine, tutti i partecipanti si sono riuniti in Sala Teatro, dove ha preso la parola il Generale Frigerio, presente sia come Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3a R.A., sia come radunista. Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti e dopo aver portato il saluto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, il Gen. Frigerio si è rivolto ai frequentatori: “Qui non prepariamo solo degli ottimi studenti, compito dell’Accademia Aeronautica in questi primi 100 anni è stato quello di formare tutti i Comandanti che dal 1923 in poi si sono alternati per formare una squadra, una Forza Armata decisamente moderna, al passo con i tempi, il cui valore è riconosciuto a livello mondiale; compito dell’Accademia Aeronautica nei prossimi cento anni sarà quello di formare i prossimi Comandanti. Ma non basta, ci vuole il vostro impegno: dovete essere innanzitutto Comandanti di voi stessi, dovete imparare a controllare le vostre emozioni, a riconoscere i vostri punti di forza per poter mitigare quelli di debolezza. Ricordatevi che tra di voi ci saranno coloro che dovranno pilotare velivoli di 6^ generazione, ci saranno ingegneri, medici che, insieme ai piloti, faranno parte degli equipaggi di volo per andare sulla prima base lunare e forse anche sulle missioni spaziali verso Marte. Vi esorto quindi a comandare su voi stessi ed imparare ad essere buoni Comandanti, questo è il mio auspicio per i prossimi 100 anni dell’Accademia Aeronautica”.

Il Generale Casali, prima del suo intervento ha letto una lettera di ringraziamento fatta pervenire dalla Signora Urania Valli, nipote dell’Ammiraglio Giulio Valli, pioniere dell’Aeronautica e primo Comandante dell’Accademia Aeronautica nel lontano 1923. Successivamente, il Generale ha illustrato con un briefing l’Accademia di oggi e del futuro, soffermandosi su alcuni aspetti peculiari quali la “Mission” e la “Vision”, il nuovo modello di selezione che vedrà nel prossimo futuro incrementare notevolmente il numero di allevi incorporati e la formazione, con particolare riferimento al progetto “Gladiator” e alle Unità Addestrative. A conclusione della presentazione, il Generale ha voluto evidenziare il motto dell’Aeronautica Militare “Con valore verso le stelle”, che ispira e guida tutti gli appartenenti alla Forza Armata: “All’Accademia Aeronautica va la responsabilità di formare il futuro quadro dirigenziale della Forza Armata, sulla base di solidi valori e sulle tradizioni che hanno contraddistinto la Forza Armata in questi primi 100 anni di vita, ma con un occhio che guarda verso le innovazioni dei nostri processi selettivi e formativi”. L’ultimo saluto è stato per le allieve e gli allievi, il futuro dell’Aeronautica Militare: “Continuate ad affrontare con determinazione tutte le sfide, quello che vi aspetta è un percorso di crescita entusiasmante che vi porterà verso traguardi ambiziosi, a voi il dovere di affrontarlo con la massima dedizione e determinazione. Ricordate che le soddisfazioni che ci regala la nostra professione sono sicuramente superiori ai sacrifici che ci richiede. Un grosso in bocca al lupo”.

Al termine degli interventi sono stati presentati per l’occasione due libri: “100 anni di Accademia Aeronautica!”, contenente una raccolta fotografica delle diverse sedi dell’Istituto dal 1923 ad oggi, realizzato da alcuni Ufficiali frequentatori e un saggio “Da Livorno a Pozzuoli, L’Accademia Aeronautica in un secolo di storia”, curato dal Prof. Maurizio Erto.

Prima di lasciare l’Istituto, gli ospiti hanno assistito anche all’inaugurazione del “Gate Guardian”, un velivolo Tornado del 6° Stormo di Ghedi.

“Anche in questa circostanza, come nel corso degli altri eventi del Centenario dell’Aeronautica Militare, è stata promossa l’iniziativa “Un dono dal cielo per AIRC”, raccolta di donazioni volontarie che la Forza Armata ha promosso su tutto il territorio nazionale per finanziare l’acquisto di apparecchiature mediche all’avanguardia in dotazione all’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC (IFOM) e sostenere così le attività di ricerca scientifica per la cura del cancro.

L‘Accademia Aeronautica dipende dal Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea. E’ un Istituto militare di studi superiori a carattere universitario che ha il compito di provvedere al reclutamento e alla formazione dei giovani che aspirano a diventare Ufficiali dell’Aeronautica Militare. Frequentando i Corsi Regolari dell’Accademia si può diventare Sottotenenti in Servizio Permanente Effettivo dell’Arma Aeronautica, nel Ruolo Naviganti normale (piloti) e nel Ruolo Normale delle Armi, del Genio Aeronautico, del Corpo di Commissariato Aeronautico e del Corpo Sanitario Aeronautico. Presso l’Istituto vengono inoltre svolti i Corsi per gli Allievi Ufficiali (Piloti e Navigatori di Complemento e Ferma Prefissata) e i Sottotenenti a nomina diretta (sia del Ruolo Normale che del Ruolo Speciale); infine, nel Piano degli Studi dell’Accademia, sono previsti Corsi a connotazione specialistica aeronautica, a favore di personale straniero e di altre Forze Armate”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)