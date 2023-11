Finnair torna a volare su Nagoya in Giappone e aggiorna la programmazione per l’inverno 2024

Finnair, la compagnia di bandiera della Finlandia, a partire dal 30 maggio 2024 opererà due frequenze settimanali per Nagoya, in Giappone. Finnair sta inoltre aggiornando la sua programmazione per l’inverno 2024, con l’aggiunta di collegamenti verso le Isole Britanniche, l’Islanda e destinazioni leisure in Portogallo e nelle Isole Canarie.

“Siamo lieti di riprendere i collegamenti con Nagoya, destinazione verso la quale volavamo prima della pandemia. Operiamo già voli per Tokyo Haneda e Narita e per Osaka, e nella stagione estiva 2024 offriremo un totale di venti frequenze settimanali verso il Giappone”, afferma Ole Orvér, Chief Commercial Officer di Finnair.

“Inoltre, avremo anche un’offerta leisure molto interessante verso le più popolari destinazioni turistiche per la stagione invernale 2024”, aggiunge Orvér.

Nella stagione invernale 2024, Finnair infatti inizierà a programmare voli verso tre delle sue precedenti destinazioni charter: saranno operate due frequenze settimanali per Faro, in Portogallo, e per Lanzarote e Fuerteventura nelle Isole Canarie.

Finnair inizierà inoltre ad utilizzare aeromobili widebody su due popolari destinazioni leisure: saranno introdotte tre frequenze settimanali aggiuntive per Dubai con l’aeromobile Airbus A330, mentre i voli per Las Palmas saranno operati con l’Airbus A350.

Infine, Finnair sta aggiungendo ulteriori voli verso Gran Bretagna e Irlanda per la prossima stagione invernale: Manchester, con cinque frequenze settimanali aggiuntive, mentre Dublino ed Edimburgo con due frequenze settimanali aggiuntive. Tutti questi voli saranno perfettamente in connessione con i collegamenti di Finnair per la Finlandia settentrionale, la Scandinavia e il Giappone.

In Islanda, saranno invece aggiunte tre frequenze settimanali per Reykjavik.

Le destinazioni sono ora in vendita su Finnair.com.

(Ufficio Stampa Finnair – Photo Credits: Finnair)