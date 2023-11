Qatar Airways parteciperà al Dubai Airshow 2023

Qatar Airways informa: “Qatar Airways è pronta a fare una presenza straordinaria all’edizione di quest’anno del Dubai Airshow 2023, in programma dal 13 al 17 novembre 2023 al Dubai World Centre.

La pluripremiata compagnia aerea mira a rafforzare la propria posizione di pioniere dell’aviazione globale presentando al settore una selezione dei suoi aerei all’avanguardia, tra cui Boeing B787-9, Airbus A350-1000 e Gulfstream G650ER. Inoltre, Qatar Airways offrirà ai media e ai professionisti aerospaziali un’esperienza diretta delle sue cabine ospitando tour esclusivi a bordo dei suoi aerei di ultima generazione che reinventano i concetti di design, comfort e tecnologia.

Dal suo debutto nel 1986, il Dubai Airshow è cresciuto fino a diventare uno degli incontri più influenti e più grandi per l’aviazione commerciale e non commerciale nel settore, attirando migliaia di espositori di fama mondiale, nonché alti rappresentanti dell’aviazione privata e civile”.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il Dubai Airshow riunisce una moltitudine di espositori di livello mondiale e leader del settore dell’aviazione, il che rende l’evento un’opportunità unica per noi di mostrare i nostri aerei più avanzati. Qatar Airways sarà al centro della scena per esporre la nostra flotta all’avanguardia dotata della tecnologia più sofisticata. Quest’anno siamo orgogliosi di esporre il nostro Gulfstream G650ER, della nostra flotta Qatar Executive, nonché il Boeing B787-9 Dreamliner a lungo raggio e uno dei nostri aerei Airbus A350-1000 per un’esperienza passeggeri reinventata. Non vediamo l’ora di accogliere tutti i partner e i visitatori presso il nostro stand durante il Dubai Airshow”.

“Con 15 Gulfstream G650ER nella sua flotta, Qatar Executive è diventato il più grande proprietario al mondo e unico operatore commerciale del tipo di aeromobile. Il G650ER è progettato per long and ultra-long-range flights, vanta una cabina estremamente spaziosa e lussuosa e trasporta in modo efficiente i passeggeri verso la loro destinazione.

L’Airbus A350-1000 è dotato di una cabina wide body che crea interni molto spaziosi, oltre ad avere i sedili più ampi di qualsiasi aereo di linea, offrendo inoltre ai passeggeri uno spazio generoso in tutte le classi. I passeggeri possono aspettarsi la cabina più silenziosa di qualsiasi aereo a doppio corridoio, consentendo un viaggio più tranquillo.

La compagnia aerea esporrà anche un Boeing B787-9, che ha una configurazione a due cabine, composta da 30 posti in Business Class e 281 posti in Economy Class con un elevato standard di comfort a bordo, inclusi schermi televisivi individuali per tutti i posti in Economy Class e un servizio completo di cibo e bevande gratuito.

I visitatori del Dubai Airshow potranno trovare la Qatar Airways exhibition presso lo Chalet A07-A08 dal 13 al 17 novembre 2023″, conclude Qatar Airways.

