Il primo Airbus A321neo entra nella flotta di ITA Airways

Si è svolta oggi presso l’impianto di produzione di Airbus ad Amburgo, la cerimonia di consegna del nuovo Airbus A321neo di ITA Airways alla presenza del Generale Francesco Presicce, Accountable Manager ITA Airways e Chief Technology Officer, di Ville Arhippainen, Airbus Vice President Sales Western & Southern Europe, Walter Garrett, Senior Manager Asset Management Air Lease Corporation and Pedro Cabrero-Vazquez, Customer Fleet Director – Europe Pratt & Whitney.

Al termine della cerimonia l’A321neo ha effettuato il ‘ferry flight’ di trasferimento su Fiumicino dove, una volta effettuati i test propedeutici all’entrata in operativo e completate le previste ispezioni dell’Autorità nazionale per la Certificazione e l’Aeronavigabilità (ENAC), inizierà ad operare i voli di linea della Compagnia.

“Oggi sono molto fiero di poter aggiungere alla nostra flotta il primo Airbus A321neo, una novità assoluta per la nostra Compagnia”, ha dichiarato Francesco Presicce, Chief Technology Officer e Accountable Manager ITA Airways. “Con l’arrivo dell’Airbus A321neo, la flotta ITA Airways comprenderà tutte le famiglie di aeromobili Airbus di ultima generazione – l’A220, l’A320, l’A330 e l’A350. Completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina ITA Airways, il nuovo A321neo ci consentirà di sviluppare ulteriormente il nostro network internazionale e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo della nuova flotta environment-friendly con tecnologie all’avanguardia che ottimizzano l’efficienza e la qualità del servizio, riducendo significativamente l’impatto ambientale. Si tratta del primo aeromobile narrow body di ITA Airways configurato con tre cabine separate: Business Class che consente al passeggero di disporre di un vero e proprio letto, Premium Economy ed Economy (con posti dedicati alla Comfort Economy). Velivolo ideale per tipologia e configurazione interna nelle rotte di prossima apertura (Medio Oriente ed Africa). Vorrei quindi ringraziare come sempre tutta la squadra coinvolta nel progetto per l’impegno con cui è stato possibile raggiungere questo traguardo così prestigioso per un vettore con una flotta in continua evoluzione e crescita”.

“Primo esemplare dell’Airbus A321neo ad entrare nella flotta di ITA Airways, il nuovo aeromobile sfoggia la livrea blu Savoia e porta il nome di Massimiliano Rosolino, nuotatore italiano e Campione Olimpico a Sydney nel 2000.

Le caratteristiche distintive dell’A321neo sono la pluripremiata cabina Airspace che garantisce i massimi livelli di comfort ed un maggiore spazio in cabina, il nuovo sistema di illuminazione interno personalizzato ITA Airways, i sofisticati sistemi di intrattenimento e di connettività Wi-Fi completa in tutte le classi.

Gli interni di cabina, interamente disegnati da Walter de Silva, incarnano perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani. Oltre a riprendere in modo completo gli stilemi del brand soddisfano l’esigenza della “people centricity” attraverso una percezione di cabina che esprime continuità tra tutte le classi. Nel realizzare gli interni dell’A321neo di ITA Airways, il genio di Walter De Silva si è ispirato all’idea di riportare all’interno dell’aereo una sensazione piacevole e allo stesso tempo coerente con la scelta di un viaggio sopra le nuvole. Al centro del concept creativo spiccano elementi come comfort, eleganza, semplicità, ma soprattutto materiali e colori naturali. Il tutto con un unico obiettivo: valorizzare la qualità della vita a bordo, e garantire il massimo benessere dei passeggeri in tutte le fasi del volo”, afferma ITA Airways.

“Contraddistinguono il nuovo aeromobile l’utilizzo di nuovi colori e materiali, i sedili di ultima generazione e le cappelliere XL. Inoltre, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” di ultima generazione, schermo touch-screen da 17,3’’ (Business), 15,6’’ (Premium Economy) e 13,3’’ (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice, fluida e intuitiva.

Il nuovo sistema IFE equipaggiato sul nuovo A321neo consente ai passeggeri di usufruire di una esperienza paragonabile a quella delle applicazioni multimediali più diffuse, con una programmazione bimestrale composta da una vasta selezione di Film, Serie TV, Playlist musicali, giochi interattivi e mappa di volo interattiva 3D.

Il sistema di connessione Wi-Fi permette di collegarsi con il proprio device alla rete di bordo e di poter messaggiare, navigare o fruire di contenuti in streaming, in funzione del pacchetto di connettività acquistato.

L’A321neo è l’aeromobile più grande della A320neo Family di Airbus e offre autonomia e prestazioni di assoluto livello.

Grazie ai motori Pratt & Whitney GTF™ di nuova generazione e alle Sharklets, vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 22% e consente una riduzione del 50% dell’impatto acustico rispetto agli aerei di precedente generazione nella sua categoria”, prosegue ITA Airways.

“L’Airbus A321neo va a consolidare ulteriormente la strategia di ITA Airways che prevede una flotta interamente composta da aeromobili Airbus. Sono attualmente 81 gli esemplari in operativo compresi quelli di nuova generazione come l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350. Entrerà in flotta nelle prossime settimane per servire le rotte di medio raggio della Compagnia”, conclude ITA Airways.

ITA Airways prende in consegna il suo primo Airbus A321neo

ITA Airways ha preso in consegna il suo primo A321neo in leasing da Air Lease corporation presso il sito di produzione Airbus di Amburgo. “L’aggiunta di questo aeromobile consolida ulteriormente la strategia della flotta all-Airbus di ITA Airways, che conta attualmente 81 aeromobili e comprende A220, A320neo, A330neo e A350 di ultima generazione.

L’A321neo di ITA Airways, che servirà le rotte di medio raggio del vettore, ha una configurazione a tre classi, con 12 Business Class full flat beds con accesso diretto al corridoio, 12 Premium Economy seats e 141 di Economy seats, di cui 12 dedicati alla Comfort Economy“, afferma Airbus.

“L’A321neo di ITA Airways è dotato del design di cabina ‘Airspace’ di Airbus, che comprende nuove cappelliere XL e un’illuminazione interna personalizzata basata sulle più recenti tecnologie full-LED, che contribuiscono a ridurre il jet lag. Per migliorare l’esperienza dei passeggeri, inoltre, ogni poltrona è dotata di un sistema di intrattenimento in volo di ultima generazione con contenuti on-demand”, prosegue Airbus.

“L’A321neo è l’aeromobile più grande della A320neo Family di Airbus e offre un’autonomia e prestazioni senza precedenti. Grazie all’integrazione di motori di nuova generazione e di Sharklets, l’A321neo consente una riduzione del 50% del rumore e risparmi di carburante e di CO2 di oltre il 20% rispetto alla precedente generazione di single-aisle aircraft. Con la single-aisle cabin più ampia disponibile, è l’aeromobile perfetto per garantire i massimi livelli di comfort.

A oggi sono più di 5.500 gli A321neo ordinati da clienti di tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Airbus – Photo Credits: Airbus Operations GmbH 2023 / Stefan Kruijer)