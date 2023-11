Boeing: la flotta nel Medio Oriente sarà più che raddoppiata entro il 2042

Boeing prevede che gli aerei widebody costituiranno il 45% delle consegne alle compagnie aeree del Medio Oriente nei prossimi 20 anni – la percentuale più alta tra le 10 regioni globali descritte nelle previsioni del Commercial Market Outlook (CMO) di Boeing. Secondo il CMO, la previsione annuale a lungo termine di Boeing della domanda di aerei commerciali e servizi, si prevede che la flotta di dedicated freighters della regione raddoppierà fino a raggiungere i 180 jet entro il 2042.

“Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno ampliato sempre più la loro influenza e portata, trasformando la regione in un hub internazionale di transito aereo”, ha affermato Darren Hulst, Boeing vice president, Commercial Marketing. “L’air travel and cargo demand continua a guadagnare slancio, guidata da una significativa crescita economica e da piani di sviluppo nazionale. Poiché le compagnie aeree della regione richiederanno soluzioni efficienti e versatili per le loro flotte, i prodotti Boeing saranno pronti a soddisfare le richieste del mercato”.

“Il CMO prevede la consegna di 3.025 nuovi aerei commerciali in Medio Oriente entro il 2042, di cui 1.350 widebody. Molte compagnie aeree della regione forniscono servizi tra i principali centri abitati dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa tramite hub in crescita che offrono una connettività efficiente. Di conseguenza, per trasportare volumi di passeggeri maggiori è necessaria una percentuale maggiore di aeromobili widebody.

Si prevede che anche la Middle East single-aisle fleet sarà più che raddoppiata, poiché i vettori low cost (LCC) e le reti a corto raggio continuano a svilupparsi ed espandersi. Entro il 2042, quasi la metà degli aerei della regione saranno single-aisle jets.

Ulteriori punti salienti del 2023 CMO per il Medio Oriente fino al 2042 includono:

– Due terzi delle nuove consegne sosterranno la crescita dell’air traffic e del cargo, mentre un terzo delle consegne sostituirà gli aerei più vecchi con modelli più efficienti in termini di consumo di carburante

– La flotta totale aumenterà di 2,4 volte arrivando a 3.360 aerei: 1.610 (48%) saranno single aisle, mentre 1.520 (45%) saranno widebody

– La flotta commerciale genererà una domanda per 335 miliardi di dollari in servizi aeronautici tra cui manutenzione, riparazione, formazione e pezzi di ricambio”, afferma Boeing.

Consegne di aerei commerciali in Medio Oriente (2023-2042)

Regional Jet 35

Single Aisle 1.570

Widebody 1.350

Freighter 70

Total 3.025

“Boeing pubblica annualmente il CMO dal 1961. Essendo la previsione più longeva sui jet, il CMO è considerato l’analisi più completa del settore dell’aviazione commerciale”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)