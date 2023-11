Ethiopian Airlines si impegna ad acquistare altri 11 Airbus A350-900

Ethiopian Airlines Group ha firmato un memorandum d’intesa (MoU) per 11 ulteriori Airbus A350-900 da aggiungere alla sua flotta esistente. L’ultimo accordo porta il portafoglio ordini totale e l’impegno di Ethiopian Airlines per l’A350 a 33 aerei, inclusi quattro A350-1000.

Ethiopian Airlines opera attualmente con una flotta di 20 A350-900 e con questo impegno confermerà la sua posizione di maggiore cliente dell’A350 in Africa.

La firma del protocollo d’intesa ha avuto luogo al Dubai Airshow alla presenza dell’Ethiopian Airlines Group CEO Mr. Mesfin Tasew e dell’Airbus Chief Commercial Officer and Head of International, Christian Scherer.

L’Ethiopian Airlines Group CEO Mr. Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di assumere questo impegno per 11 Airbus A350-900. In qualità di compagnia aerea focalizzata sul cliente, siamo particolarmente entusiasti di questa flotta poiché offre un comfort extra ai passeggeri con le sue caratteristiche, come la cabina più silenziosa della sua classe e l’illuminazione ambientale. Siamo ansiosi di espandere le dimensioni della nostra flotta, acquisendo velivoli di ultima tecnologia per offrire un’esperienza a bordo comoda e memorabile ai nostri stimati passeggeri”.

Christian Scherer, Airbus Chief Commercial Officer and Head of International, ha dichiarato: “Ethiopian Airlines è un ottimo esempio di come sfruttare i valori eccezionali dell’A350 per i viaggi a lungo raggio, sfruttando i vantaggi della posizione geografica unica dell’Etiopia che offre i collegamenti più veloci tra Cina e America Latina. Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la flotta di Ethiopian Airlines e, attraverso questo, continuare l’ottimo rapporto che abbiamo costruito insieme”.

“L’A350 è l’aereo widebody più moderno ed efficiente al mondo e long range leader nella 300-410 seater category, volando in modo efficiente su qualsiasi settore, dalle rotte a corto raggio a quelle a lunghissimo raggio fino a 9.700 miglia nautiche. Il suo design pulito comprende tecnologie all’avanguardia, aerodinamica, materiali leggeri e motori di ultima generazione che insieme offrono un vantaggio del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO2, nonché una riduzione del rumore del 50% rispetto ai competitor aircraft della generazione precedente.

L’A350 ha ottenuto oltre 1.000 ordini da parte dei principali vettori di tutto il mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)