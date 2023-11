Sono atterrate le offerte del Black Friday di easyJet

easyJet ha lanciato per i suoi passeggeri le sue imperdibili offerte in occasione del Black Friday. “Con ben 20.000 posti disponibili da e per numerosissime destinazioni in tutta Europa, l’occasione è perfetta per regalarsi un’emozione unica, come ad esempio farsi riscaldare dall’atmosfera dei mercatini di Natale più belli e celebri distribuiti su tutto il continente.

Non esiste allora momento migliore per organizzare la prossima avventura invernale. A partire da oggi, lunedì 20 novembre, e fino alla mezzanotte di lunedì 27 novembre, visitando il sito della compagnia sarà possibile esplorare un’ampia gamma di offerte su un totale di 20.000 voli in partenza tra l’11 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024, a partire da prezzi scontatissimi inferiori a 19,99€.

Praga, Monaco di Baviera, Berlino, Copenaghen, Edimburgo: queste sono solo alcune delle più vivaci e affascinanti mete europee che durante i mesi più freddi riescono a trasformarsi grazie alla gioia e alla magia dei mercatini di Natale, impreziosite dallo splendore di luci e decorazioni e addolcite dai profumi di cannella e vaniglia che ogni anno preannunciano le feste. Con easyJet, la gioia e la bellezza di queste città sono solo a una manciata di ore di distanza dai principali aeroporti italiani”, afferma easyJet.

“Ma il Black Friday di easyJet non si ferma qui. Non esiste infatti periodo migliore di quello invernale per partire alla scoperta di Rovaniemi, il paese delle meraviglie per eccellenza dove visitare il villaggio di Babbo Natale, ammirare l’aurora boreale ed esplorare le candide foreste lapponi: fino al mese di gennaio, la destinazione sarà raggiungibile sia dall’aeroporto di Milano Malpensa che da Napoli Capodichino.

Per chi sogna invece mete più vicine, la Francia non è mai stata così conveniente. E, con easyJet, la scelta è davvero ampia: da Bordeaux e Nantes, entrambe raggiungibili dal capoluogo lombardo, a Nizza e Lione, raggiungibili invece da Napoli Capodichino, e certamente la romantica capitale francese Parigi, raggiungibile da entrambe le basi di easyJet a Milano e Napoli con voli verso l’aeroporto Charles De Gaulle.

E infine, per coloro che preferiscono trovare rifugio dal freddo, easyJet offre anche tantissimi voli verso splendide destinazioni affacciate sul mare ai confini dell’Europa: da Milano Malpensa, ad esempio, è possibile partire verso Lanzarote, Fuerteventura e Palma di Maiorca, mentre dall’Aeroporto Internazionale di Napoli si può volare verso Gran Canaria, il nuovissimo ingresso nel network partenopeo”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)