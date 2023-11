Brussels Airlines e zeroG: l’intelligenza artificiale aiuterà a svelare il futuro dell’aviazione

zeroG e Brussels Airlines organizzano un hackathon intitolato “Unlock the Power of Data” dal 23 al 24 novembre a Bruxelles, per sbloccare l’immenso potenziale dei dati e dell’intelligenza artificiale (AI) nel settore dell’aviazione. I quasi 100 partecipanti acquisiranno esperienza pratica con real data di Brussels Airlines per colmare il divario tra l’innovazione basata sui dati e soluzioni concrete per l’aviazione.

“Pensa alla sostenibilità, all’efficienza e al comfort: questo è ciò in cui ci immergeremo con sette everyday aviation topics. Parliamo di tutto, dal risparmio di carburante e la riduzione degli sprechi al feedback dei clienti”, afferma Manuel van Esch, the CEO at zeroG. “Lo scopo principale del nostro hackathon? Preparare una serie di proofs-of-concept che dimensionano il business case e controllare la fattibilità tecnologica per ogni scenario. È il punto di partenza per far sì che i dati e la tecnologia AI abbiano un impatto reale su Brussels Airlines”.

“Essendo la più grande compagnia aerea del Belgio, Brussels Airlines fornisce dati e approfondimenti preziosi per questa collaborazione dinamica. I circa 70 data scientist ed esperti di intelligenza artificiale di zeroG, che collaborano con 20 analisti ed esperti di dati di Brussels Airlines, costituiscono il cuore di tutto, lavorando in piccoli team per sviluppare innovative solution concepts su come l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale possono essere utilizzati in modo proficuo in aviazione. Anche gli esperti Microsoft sono sul posto per supportare la realizzazione di questi casi utilizzando Microsoft Azure“, afferma Brussels Airlines.

“Una selezione dei casi d’uso valutati:

Zero-fuel-weight Prediction: questo caso d’uso affronta la sfida di risparmiare milioni di chilogrammi di carburante ogni anno analizzando fuel overage occurrences, quantificando il loro impatto reale attraverso i dati ed esplorando soluzioni sostenibili.

Buy-on-board Fresh Food Waste Management: introduce uno strumento di intelligenza artificiale che riduce al minimo gli sprechi e offre potenziali risparmi in termini di tempo e costi.

Performance Loop Boost: questo caso d’uso prevede un’analisi completa dell’architettura dei dati di Brussels Airlines, collaborando con le parti interessate aziendali per identificare casi d’uso prioritari per un impatto tangibile.

Data Culture Workshop: questa sessione di lavoro condotta da zeroG Data Leadership program instructors mira a stabilire data leadership characteristics e una sustainable data culture presso Brussels Airlines, attraverso formazione e casi d’uso pratici.

Cabin Natural Language Processing Model Re-vamp: il Cabin NLP model di Brussels Airlines è stato aggiornato per migliorare il crew AI reporting, compresi nuovi metodi per interpretare il feedback dei clienti”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)