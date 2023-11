Air France-KLM ed Etihad Airways annunciano una frequent flyer partnership

Air France-KLM Group ed Etihad Airways hanno annunciato oggi una nuova partnership tra i rispettivi loyalty programmes, a seguito del Memorandum of Understanding (MoU) firmato tra i due Gruppi nel settembre 2023.

Nell’ambito di questa nuova partnership, i membri di Flying Blue, loyalty programme di Air France e KLM, nonché i membri di Etihad Guest, loyalty programme di Etihad Airways, potranno ora guadagnare e riscattare Miglia in entrambi i loyalty programme quando volano con Air France, KLM o Etihad. I vantaggi reciproci per elite members saranno annunciati presto.

A seguito del protocollo d’intesa firmato all’inizio di quest’anno, i clienti Air France-KLM ed Etihad Airways possono ora connettersi – e quindi accumulare e riscattare miglia per – più di 60 nuove rotte che coprono destinazioni in tutto il mondo.

La partnership entrerà in vigore oggi, dopo che Air France ha iniziato ad operare da Parigi Charles de Gaulle ad Abu Dhabi International Airport lo scorso ottobre.

Le Flying Blue Miles possono essere riscattate per godere di una vasta gamma di esperienze, dai voli, ai soggiorni in hotel in tutto il mondo, al noleggio auto o ai prodotti del Flying Blue Store. Le Etihad Guest Miles possono essere spese in voli, soggiorni in hotel e vacanze in tutto il mondo o in prodotti dell’Etihad Guest Reward Shop.

Air France attualmente opera voli giornalieri tra Parigi-Charles de Gaulle e Abu Dhabi International Airport, mentre Etihad attualmente opera voli giornalieri sia per Parigi-Charles de Gaulle che per Amsterdam Schiphol da Abu Dhabi International Airport.

Angus Clarke, Executive Vice President and Chief Commercial Officer Air France-KLM, ha dichiarato: “Sono molto felice di sviluppare ulteriormente la nostra partnership con Etihad Airways. Questa collaborazione durata 11 anni si sta espandendo ulteriormente, poiché miriamo a esplorare opportunità in fidelizzazione, oltre a migliorare la nostra rete di rotte a vantaggio dei nostri clienti provenienti da tutto il mondo. L’attrattiva di Abu Dhabi come destinazione e hub, alimentata dall’ampia presenza di Etihad che abbraccia il sud e il sud-est asiatico, nonché l’Australia, porta ricchezza significativa a questa partnership. Questo momento segna il nostro impegno condiviso nel fornire esperienze di viaggio fluide, premium e incentrate sul cliente alla nostra base clienti globale condivisa e ai nostri 20 milioni di fedeli soci Flying Blue”.

Arik De, Chief Revenue Officer at Etihad, ha dichiarato: “A seguito della nostra partnership ampliata con Air France-KLM siglata a settembre, siamo lieti di portare sul mercato questa collaborazione a beneficio di entrambi i nostri airlines loyal guests. I nostri 9 milioni di membri Etihad Guest avranno ora accesso per guadagnare e riscattare Etihad Guest Miles quando volano con Air France-KLM, offrendo ancora maggiori opportunità di godere dei vantaggi del programma. Non vediamo l’ora di accogliere i Flying Blue members nel network Etihad in espansione per guadagnare Flying Blue Miles quando scelgono di volare con Etihad”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM – Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)