News Brevi – 30.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO CON FALCON 900 DEL 31° STORMO – Si concluso nel tardo pomeriggio di oggi il volo salva-vita che ha visto impegnato un Falcon 900 dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario d’urgenza, da Cagliari a Ciampino, ha permesso ad una piccolissima paziente di appena 1 giorno, in imminente pericolo di vita, di raggiungere l’Ospedale Bambino Gesù di Roma. La piccolissima paziente è stata imbarcata – all’interno di una culla termica – sul velivolo appartenente al 31° Stormo ed accompagnata dal padre e da un’equipe medica che ne ha curato l’assistenza durante il volo. La richiesta di trasporto dal Presidio Ospedaliero “Duilio Casula” – Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, come previsto dalle procedure di urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Cagliari. Come succede in simili occasioni, la richiesta è stata gestita e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra le proprie funzioni anche quella di disporre e gestire questo tipo di missioni in favore dei cittadini. Equipaggi e velivoli da trasporto dell’Aeronautica Militare sono pronti giorno e notte, 365 giorni all’anno, 24 ore su 24 per assicurare, laddove richiesto e ritenuto necessario per motivi di urgenza, il trasporto sanitario di persone in imminente pericolo di vita, trasporto organi o equipe mediche. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Si è concluso nel primo pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di due mesi, da Alghero a Genova, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. Il bambino, in imminente pericolo di vita, aveva la necessità di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ed ha viaggiato all’interno di una culla termica insieme l’equipe medica. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Sassari dalla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. All’atterraggio a Genova, avvenuto dopo le 13 locali, un’ambulanza era già in attesa del piccolo paziente per trasferirlo direttamente all’Ospedale Gaslini, per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

DRONI: CRESCE ANCORA IL MERCATO ITALIANO – Cresce ancora il mercato italiano della mobilità aerea avanzata, che raggiungerà gli 1,85 miliardi di euro nel 2030, quasi quadruplicando il suo valore rispetto agli attuali 490 milioni, grazie al notevole aumento dell’impiego di droni e di nuovi velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali. Tra sette anni, è prevista infatti una netta crescita del mercato dell’acquisizione di immagini e dati (dai 264 milioni di euro nel 2023 ai 720 milioni del 2030), del trasporto passeggeri (da 13 a 590 milioni), della difesa (da 139 a 330 milioni), della movimentazione di merci (da 68 a 195 milioni) e del lavoro aereo (da 6 a 15 milioni). Sono alcuni dei dati che emergono dall’edizione 2023 del report annuale “Advanced Air Mobility – Italian Market Study & Recommendations for the National Ecosystem”, realizzato da PwC Strategy& Italy e presentato in anteprima a “Roma Drone Conference 2023”, l’evento professionale di riferimento nel settore degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Advanced Air Mobility (AAM). Questo evento, giunto alla nona edizione, si svolgerà martedì 5 dicembre presso l’Università Europea di Roma (via degli Aldobrandeschi 190, dalle ore 9:30). “Roma Drone Conference 2023” prevede due sessioni per un totale di 18 relazioni di esperti e professionisti del settore. I lavori si apriranno con la conferenza su “L’Italia dei droni 2023: bilancio e prospettive”, in cui sarà fatto il punto sulla situazione, le problematiche e le prospettive del mercato UAS e AAM in Italia. Seguirà quindi la tavola rotonda su “Innovative Air Mobility in Italia: opportunità, problematiche e prospettive”, con la partecipazione di ENAC, ENAV/D-Flight e di rappresentanti delle principali utilities e di nuovi operatori che impiegano droni o velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali. Previsto anche l’allestimento di un’area espositiva con i desk di aziende e associazioni. Il programma dettagliato è disponibile qui: https://romadrone.it/programma.html. L’evento è organizzato dall’associazione culturale Ifimedia e dalla società Mediarkè, in collaborazione con ENAC, AOPA Italia-Divisione APR e Università Europea di Roma. Main sponsor di questa edizione sono D-Flight e UrbanV, mentre sponsor è Aerovision. Gli altri partner sono EuroUSC Italia, Eurolink Systems, ADPM Drones, Horus Technologies, Auryn Aero, Uspace Consulting, CABI Broker, Promente e Sorveglianza Aerea Territoriale. La partecipazione è aperta a esperti, operatori, professionisti, tecnici e a coloro che siano interessati al settore UAS e AAM, previa registrazione online qui: https://romadrone.it/partecipazione/visitatori.html.

IATA E ARC ESTENDONO LA LORO DIRECT DATA SOLUTIONS PARTNERSHIP – L’International Air Transport Association (IATA) e la Airlines Reporting Corporation (ARC) hanno esteso la loro partnership Direct Data Solutions (DDS), che offre alle compagnie aeree abbonate il set globale più completo di dati sulle vendite, sul mercato e sugli itinerari delle compagnie aeree. Firmata allo IATA World Passenger Symposium 2023, l’estensione della partnership garantisce che più di 100 compagnie aeree globali continueranno ad avere accesso a questo servizio fondamentale per gli anni a venire. DDS incorpora i dati forniti dalle compagnie aeree, le transazioni BSP (Billing and Settlement Plan) della IATA e le transazioni ASP (Area Settlement Plan) di ARC in un’unica fonte di dati, per supportare analisi e decisioni critiche delle compagnie aeree. Creato congiuntamente nel 2012 da IATA e ARC, DDS è il set di dati sui biglietti aerei globali più grande e completo al mondo. Comprende oltre 15 miliardi di voli passeggeri in rappresentanza di 490 compagnie aeree e 230 paesi e territori. “DDS è uno strumento di business intelligence fondamentale che offre ai clienti delle compagnie aeree informazioni uniche e facilmente accessibili per confrontare le loro prestazioni con quelle di altre compagnie aeree partecipanti. Il DDS ha contribuito in modo significativo a posizionare IATA come fonte affidabile di dati del settore, inclusi traffico, sicurezza, operazioni e sostenibilità”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. “DDS è il fondamento della piattaforma dati di ARC e la fonte più affidabile di dati sulla biglietteria aerea globale”, ha affermato Lauri Reishus, Presidente e CEO di ARC. “Ora che abbiamo esteso la nostra partnership, ARC e IATA si concentreranno sull’espansione della portata del DDS e sulla fornitura di nuove soluzioni dati che faranno avanzare il settore aereo globale”.

INCONTRO ISTITUZIONALE TRA IL PRESIDENTE ENAC E IL PRESIDENTE AERO CLUB MILANO – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato questa mattina il Presidente dell’Aero Club di Milano-Bresso, l’ingegner Giuseppe Ghisoni e la sua delegazione. Al centro dei colloqui gli interventi previsti per la riqualifica e il rilancio dell’aeroporto di Milano-Bresso. Saranno interventi pienamente integrati con il territorio circostante e improntati all’ottica della sostenibilità ambientale e dell’aggregazione sociale, con l’obiettivo di rendere l’infrastruttura traino per iniziative in grado di avvicinare i cittadini al mondo dell’aviazione civile.

INCONTRO TRA IL PRESIDENTE DELLA 9° COMMISSIONE TRASPORTI DELLA CAMERA, IL PRESIDENTE ENAC E L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE DELLA REGIONE SARDEGNA SU UTILIZO DRONI – Utilizzo dei droni per attività di protezione civile sul territorio della Regione Sardegna: questo l’oggetto dell’incontro di oggi tra l’on. Salvatore Deidda Presidente della IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera, Pierluigi Di Palma Presidente Enac, l’on. Marco Porcu Assessore della Difesa dell’Ambiente Regione Sardegna e una delegazione della Direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna. La riunione è propedeutica alla stesura di un Protocollo d’Intesa con l’Enac e di una convenzione ad hoc con la Protezione Civile per l’impiego di droni per attività istituzionali sul territorio. Il Presidente Di Palma ha evidenziato: “La nuova mobilità aerea, quella di un futuro davvero prossimo, vede i droni protagonisti, sia per il trasporto merci, sia per air taxi che per innumerevoli altri usi innovativi a favore della collettività, nel rispetto dei concetti di sostenibilità e intermobilità”.

ADR: TRE GIORNI DI SCREENING GRATUITI PER LA LOTTA AI TUMORI – La Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia è approdata, per tre giorni, negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Aeroporti di Roma ha invitato il proprio personale a partecipare alle “Giornate di screening senologico e dermatologico” organizzate in collaborazione con l’Associazione Susan G. Komen Italia, ente no profit di riferimento in Italia per la lotta ai tumori del seno. Sono stati effettuati 350 tra Screening Senologici e Dermatologici gratuiti. L’iniziativa rientra nell’ambito delle politiche e strategie di people care di Aeroporti di Roma finalizzate alla prevenzione e tutela della salute del personale ed è in linea con lo sviluppo e l’applicazione dei principi Esg, integrati nella strategia del Gruppo Mundys e di ADR. Le iniziative di people care sono rivolte a tutte le persone di Adr e ai loro cari e sono suddivise in aree tematiche che riguardano l’equilibrio tra vita privata e lavoro, soluzioni per la famiglia e per la cura dei propri cari, prevenzione e promozione della salute, programmi per migliorare il benessere. La società che gestisce gli aeroporti romani è quotidianamente impegnata nel migliorare la cultura e la consapevolezza dell’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e sulla salute dei lavoratori. Il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile è stato avviato da Komen Italia, in collaborazione con Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, dal 2017 per ampliare le iniziative già in atto, offrendo ad oggi gratuitamente prestazioni mediche ad oltre 200.000 donne in condizione di fragilità sociale, recandosi in 17 regioni italiane e svolgendo 800 giornate di prevenzione.

QANTAS FREQUENT FLYER INIZIA LA NUOVA PARTNERSHIP CON ACCENT GROUP – I Frequent Flyer di Qantas potranno aumentare il valore dei loro acquisti guadagnando e utilizzando punti su una gamma di marchi di vendita al dettaglio di Accent Group con il lancio di una nuova partnership. Da oggi, i membri possono guadagnare due Qantas Points per ogni dollaro speso scansionando la loro carta Frequent Flyer digitale in più di 670 negozi di calzature e abbigliamento in tutta l’Australia, tra cui The Athlete’s Foot, Platypus, Skechers, Stylerunner e Hype DC. Entro la metà del 2024, i frequent flyer potranno anche riscattare i propri Qantas Points quando fanno acquisti in negozio, oltre a guadagnare e utilizzare punti quando fanno acquisti online attraverso una gamma ampliata di marchi di vendita al dettaglio di Accent Group. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “Questa partnership con Accent Group apre nuove opportunità per i nostri frequent flyer quando fanno acquisti in centinaia di negozi al dettaglio in tutta l’Australia”. Nell’anno fiscale 2023 sono stati guadagnati più Qantas Points a terra che in volo.

UNITED SI ESPANDE A HOUSTON – United ha annunciato piani di crescita a Houston che includono una ristrutturazione e un’espansione da 2,6 miliardi di dollari del Terminal B del George Bush Intercontinental Airport (IAH), una nuova United ClubSM location, una Early Bag Storage facility (EBS) e un nuovo volo diretto per Georgetown. Questi investimenti fanno parte del piano di crescita United Next della compagnia e includono l’espansione di 40 gate presso IAH per ospitare aeromobili più grandi, con un conseguente aumento del 40% del numero complessivo di persone che possono volare nelle date di punta nel 2026 rispetto al 2023. United è la più grande compagnia aerea a Houston, con oltre 14.000 dipendenti e 400 partenze giornaliere: la compagnia aerea ha assunto più di 2.100 persone a livello locale nel 2023 e prevede di aggiungerne altre 1.500 nel 2024. “United Next riguarda nuovi investimenti che migliorano l’esperienza del cliente e costruiscono carriere per la prossima generazione di professionisti dell’aviazione. Tutte queste cose e molto altro stanno prendendo vita qui a Houston”, ha affermato Scott Kirby, United CEO. Il programma di trasformazione del Terminal B di United svolgerà un ruolo importante per i futuri 54 milioni di passeggeri stimati che viaggeranno ogni anno attraverso l’hub di Houston e mira a migliorare l’esperienza di viaggio dall’arrivo alla partenza. Un nuovo United Club, il più grande del sistema, è in progettazione per il Terminal B di Houston, che si unirà alle otto nuove United Club locations aperte negli ultimi due anni. United offre più voli da Houston verso più destinazioni di qualsiasi altra compagnia aerea e quest’inverno aumenterà la capacità di quasi il 10%, volando verso più del doppio del numero di città da Houston rispetto a tutte le altre compagnie aeree messe insieme. Il 1° aprile United sarà la prima compagnia aerea a offrire un servizio non-stop tra Houston e Georgetown, Guyana, con quattro voli settimanali su Boeing 737-MAX 8. Questa rotta si unisce ai voli diretti verso oltre 160 destinazioni da Houston, incluse più di 85 destinazioni che nessun altro vettore serve direttamente dalla città, inclusi luoghi come Brasile, Australia, Argentina, Cile, Colombia, Panama, Perù e altro ancora. Negli ultimi dieci anni, United ha aggiunto più di 20 nuove destinazioni da Houston, tra cui Sydney, Santiago Punta Cana, Monaco e altro ancora. United ha presentato oggi in anteprima anche una nuova Early Bag Storage facility, che diventerà pienamente operativa all’inizio del 2024. Il nuovo Airbus A321neo di United effettuerà il suo volo inaugurale da Houston il 30 novembre. Questo è il primo nuovo aereo Airbus a entrare nella flotta di United dal 2002 e presenta gli interni di cabina più avanzati mai realizzati da United.

QATAR AIRWAYS PRESENTA NUOVE SCELTE SI ALIMENTI BIOLOGICI IN OCCASIONE DELL’EXPO 2023 DI DOHA – Qatar Airways informa: “Segnando l’inizio delle celebrazioni ambientali con EXPO 2023 Doha, Qatar Airways introduce nuove voci di menu a bordo provenienti da aziende agricole biologiche locali in Qatar. Le ultime aggiunte della compagnia aerea sono disponibili per i passeggeri che viaggiano da Doha fino a marzo 2024. A bordo della migliore cabina di Business Class del mondo, i passeggeri saranno accolti con bevande su misura ispirate all’Horticultural Expo. Queste bevande sono curate dal rinomato esperto di alimenti salutari di Evergreen Organics, Ghanim Al Sulaiti. L’equipaggio di cabina introdurrà i passeggeri a un esclusivo menu à la carte, mettendo in risalto una nuova insalata Super Food a base di ingredienti biologici provenienti da Safwa, una fattoria del Qatar e filiale del Gruppo Alfardan la cui priorità principale è fornire prodotti locali di alta qualità. Anche i viaggiatori in Economy Class saranno invitati a godersi i festeggiamenti dell’EXPO. I nastri delle posate metteranno in risalto i colori vivaci dell’EXPO, mentre i dessert saranno decorati con un disco di cioccolato con il logo dell’evento. Il pluripremiato Oryx One Inflight Entertainment presenterà a tutti i passeggeri un trailer video dell’Horticultural EXPO, incoraggiandoli a esplorare in prima persona l’evento globale. Inoltre, un Expo Channel dedicato consentirà ai passeggeri di guardare oltre 30 spettacoli legati al giardinaggio, promettendo un’esperienza orticola memorabile durante il volo”. “Expo 2023 Doha si svolgerà da ottobre 2023 a marzo 2024 nello scenografico Al Bidda Park e si prevede che attirerà circa tre milioni di visitatori internazionali. Affacciato sul Golfo Persico, l’evento della durata di sei mesi presenterà una vasta gamma di esperienze tra cui splendidi giardini, conferenze, arte, cucina e un’enfasi speciale sugli approcci innovativi per combattere la desertificazione. In qualità di Official Airline and Strategic Partner of Expo 2023 Doha, Qatar Airways invita i visitatori al “Qatar Airways Garden”. L’affascinante attrazione, parte dell’Expo 2023 di Doha, durerà fino alla fine di marzo 2024. Ispirato alle meraviglie botaniche globali, con un cenno speciale agli intramontabili Giardini di Versailles, il giardino è una squisita miscela dello spirito moderno del Qatar e delle sue amate tradizioni”, conclude Qatar Airways.

IBERIA PARTECIPA AL PROGETTO IAGOS – Iberia è uno dei nuovi progetti IAGOS, che combina la conoscenza delle istituzioni scientifiche con l’infrastruttura dell’aviazione civile per ottenere dati essenziali sul cambiamento climatico e sulla qualità dell’aria. Questi dati aiutano a comprendere la composizione dell’atmosfera per lo sviluppo di modelli climatici e meteorologici più precisi. L’aerolinea spagnola ha installato su uno dei suoi aerei che percorrono le rotte dell’America Latina un’apparecchiatura che consentirà di analizzare la composizione chimica (H2O, O3, CO, CO2) e le particelle dell’aria (aerosol e nuvole), e di valutarne la qualità alle grandi altitudini e nel pieno oceano Atlantico. Inoltre, Iberia ha installato un pacchetto aggiuntivo che include la misurazione dell’ossido di azoto (NOx), uno dei gas a effetto serra con maggiore impatto. L’Airbus A330-200 di Iberia EC-MSY sarà disponibile in modo indefinito. Ciò consentirà di realizzare osservazioni a lungo termine e, allo stesso tempo, fornire informazioni ai servizi meteorologici praticamente in tempo reale. Non è necessario alcun tipo di azione da parte dell’equipaggio a bordo poiché, una volta a terra, i dati ottenuti vengono inviati in modo automatico. La modifica dell’aereo è stata realizzata dal team di Iberia Mantenimiento, presso le sue strutture a La Muñoza (Madrid). L’assemblaggio del sistema IAGOS prevede una modifica strutturale nel vano apparecchiature avioniche. A sua volta è installata la presa esterna che contiene diversi sensori (temperatura, umidità, interferometro laser e presa d’aria esterna), sfruttando una predisposizione nella fusoliera coperta in fabbrica. L’utilizzo di aerei commerciali per effettuare queste misurazioni permette di ottenere informazioni che sarebbe impossibile ottenere tramite satelliti o stazioni di misurazione. Iberia ha già partecipato a questo progetto tra il 2013 e il 2020 con un A340-300 fino al suo ritiro, a seguito del rinnovamento della flotta che la compagnia sta portando avanti. La direttrice della Sostenibilità di Iberia, Teresa Parejo, ricorda: “Uno dei pilastri della strategia di sostenibilità di Iberia è il sostegno a progetti di ricerca e innovazione sul cambiamento climatico per continuare a ridurre il nostro impatto ambientale. Inoltre, questo modello di aereo opera sulle rotte del Sud Atlantico, un’area chiave per la strategia del progetto IAGOS”. Iberia partecipa a IAGOS insieme ad altre compagnie aeree come Lufthansa, China Airlines, Cathay Pacific e Air France. Iberia è stata selezionata per far parte di IAGOS come compagnia aerea di riferimento nel mercato Europa-America Latina.

SITA AIUTA SWISS A EVITARE LE TURBOLENZE GRAZIE A UNA TECNOLOGIA IN GRADO DI PREVEDERE LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE – SITA eWAS è ora in uso su tutta la flotta di Swiss International Air Lines (SWISS) per consentire ai suoi piloti di anticipare ed evitare condizioni meteorologiche avverse, come le turbolenze. Questa soluzione IT è l’unica applicazione digitale attualmente sul mercato, in grado di aggregare più fonti meteorologiche per una maggiore precisione e affidabilità delle previsioni del tempo. Sempre più compagnie aeree optano per soluzioni elettroniche di rilevamento meteorologico per aiutare i piloti a pianificare meglio ed evitare condizioni meteorologiche avverse. La soluzione SITA eWAS offre alle compagnie aeree come SWISS una maggiore affidabilità e precisione nelle previsioni di turbolenza. Contiene una previsione di turbolenza ad alta risoluzione del servizio meteorologico tedesco, Deutscher Wetterdienst (DWD), oltre a molti altri prodotti e fonti meteorologiche. SITA eWAS visualizza anche le misure di turbolenza in tempo reale di altri aerei in tutto il mondo, in modo simile alla segnalazione della congestione del traffico stradale per le mappe stradali. La IATA aggrega questi dati di misurazione della turbolenza anche con quelli rilevati dagli aerei SWISS. Yann Cabaret, CEO di SITA FOR AIRCRAFT, ha dichiarato: “Con soluzioni come SITA eWAS che mettono i piloti in grado di mitigare le turbolenze, SWISS può dedicare più tempo a volare e meno a gestire le interruzioni”. Stefan-Kenan Scheib, Responsabile delle operazioni di volo di SWISS, ha aggiunto: “Abbiamo scelto SITA eWAS, perché l’applicazione fornisce una visione avanzata e completa della situazione meteorologica, sia durante la pianificazione del volo che a metà volo. Siamo lieti di poter creare una situazione di dati più precisa per il nostro equipaggio di cabina di pilotaggio e di aumentare di conseguenza la sicurezza di volo e il comfort per i nostri passeggeri”. Il meteo multi-feed dell’applicazione viene visualizzato dai piloti su un’interfaccia di facile utilizzo con previsioni meteo 4D ad alta risoluzione, che consentono di visualizzare i piani di volo in base alle condizioni meteorologiche in tempo reale. Dotando i piloti di questo quadro avanzato e completo delle condizioni meteorologiche, si migliora la loro capacità di individuare le turbolenze atmosferiche e si consente loro di adattare le traiettorie di volo, se necessario. Ciò significa voli più sicuri e confortevoli con un rischio minore di perturbazioni meteorologiche. Swiss International Air Lines (SWISS) è il principale vettore aereo svizzero e fa parte di Lufthansa Group. In media, SWISS opera circa 11.000 voli al mese verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo. SITA eWAS è stato implementato sull’intera flotta SWISS nel novembre 2023.