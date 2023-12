EVA Air offre ai passeggeri la scelta tra 23 pasti speciali per soddisfare qualsiasi necessità di ciascun passeggero

EVA Air, membro di Star Alliance e prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, presenta a bordo un’offerta enogastronomica di alto livello, caratterizzata da una selezione molto ampia di menu progettati per soddisfare le esigenze dei diversi passeggeri.

“Oltre alle delizie esclusive preparate da ristoranti stellati e rinomati Chef per i passeggeri di Royal Laurel Class, la compagnia aerea propone 23 pasti speciali, per incontrare le necessità di qualsiasi passeggero, neonati inclusi, indipendentemente dalla classe in cui volano.

Tra i molteplici menu offerti, è possibile scegliere tra differenti pasti vegetariani e pasti dietetici, adatti anche a color che hanno intolleranze al glutine, al lattosio o che preferiscono una dieta priva di zuccheri. Vi è inoltre la possibilità di optare per i menù specifici in linea con la propria religione: EVA Air propone infatti tre differenti pasti preparati secondo le indicazioni delle religioni musulmana, indù ed ebraica.

Anche le esigenze dei viaggiatori più piccoli possono essere soddisfatte con tre specifici menu adatti per neonati, per bambini di età superiore ai due anni e per bambini di età compresa tra i due e i cinque anni.

Di seguito l’elenco completo di tutti i pasti speciali:

Pasti per neonati e bambini

Pasto per neonati (BBML); Pasto post-svezzamento (PWML); Pasto per bambini (CHML).

Pasti vegetariani

Pasto vegetariano orientale (VOML); Pasto latto-ovo-vegetariano (VLML); Pasto vegetariano jainista (VJML); Pasto vegetariano indù (AVML); Pasto vegetariano crudo (RVML); Pasto vegetariano vegano (VGML).

Pasti per prescrizioni religiose

Pasto indù (HNML); Pasto musulmano (MOML); Pasto kosher (KSML).

Pasti dietetici

Pasto leggero (BLML); Pasto per diabetici (DBML); Pasto senza glutine (GFML); Pasto a basso contenuto calorico (pasto dietetico) (LCML); Pasto a basso contenuto di colesterolo e grassi (LFML); Pasto iposodico, a basso contenuto di sale (LSML); Pasto a basso contenuto di lattosio (NLML); Pasto completamente liquido (FLML); Pasto semifluido (SMML).

Altri pasti

Vassoio di frutta (FPML); Pasto a base di pesce (SFML).

Ulteriori informazioni al link: https://www.evaair.com/it-it/fly-prepare/flying-with-eva/food-and-beverages/special-meals/“, informa EVA Air.

“I pasti speciali nascono dalla necessità di soddisfare al meglio le richieste ed esigenze dei passeggeri. La compagnia aerea offre servizio di pre-ordine di pasti speciali. È necessario ordinare i pasti online almeno 24 ore prima dell’orario di partenza del volo. Poiché attualmente sono disponibili solo alcuni tipi limitati di pasti selezionabili online, per ulteriori richieste è necessario contattare l’ufficio prenotazioni di EVA Air.

EVA Air, oltre a riconoscere l’importanza di un’esperienza di viaggio personalizzata, sotto il punto di vista culinario, si impegna anche a sensibilizzare l’opinione pubblica sullo spreco di cibo. I passeggeri sono incoraggiati a preordinare i pasti online in anticipo, tramite il sito ufficiale di EVA Air o l’app EVA Mobile. In questo modo, nell’ottica della sostenibilità, la compagnia taiwanese ha la possibilità di preparare i pasti necessari e diminuire gli sprechi per ogni volo. Nello stesso tempo, l’obiettivo è anche quello di diminuire il peso sul volo, riducendo di conseguenza il consumo di carburante”, prosegue EVA Air.

“La compagnia taiwanese ha ottenuto diversi premi per la qualità e la varietà di menù e pasti offerti a bordo, tra cui quello di “miglior catering di Premium Economy Class al mondo” nella classifica di SKYTRAX 2023.

A testimonianza dell’impegno di EVA Air nel settore food, i lettori di Condé Nast Traveller UK e US hanno classificato EVA Air all’ottavo posto tra le migliori compagnie aeree del mondo per il food”, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)