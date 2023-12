News Brevi – 05.12.2023

AERONAUTICA MILITARE: LA TECNOLOGIA DIGITALE AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE E DEI LAVORATORI IN AM – Il 28 e 29 novembre, circa 90 Ufficiali Comandanti di Reparti della Forza Armata hanno partecipato al Seminario “Salute, Sicurezza e Ambiente nell’era digitale”, tenutosi a Roma nell’Auditorium di Palazzo Aeronautica. L’evento, organizzato dall’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale (UCOPRATA) e ormai giunto alla nona edizione, è il principale appuntamento dell’Aeronautica Militare sulle materie di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente e si prefigge lo scopo di riunire tutti gli Ufficiali che ricoprono incarichi di Datore di Lavoro per condividere le più recenti linee di sviluppo e di indirizzo in tali settori. Come già nella precedente edizione, l’evento di Roma, destinato ai Comandanti provenienti dalle aree del centrali del Paese, è stato affiancato ad altri due appuntamenti per i Comandanti dei reparti del nord e del sud, tenuti nel mese di ottobre presso il 3° Stormo a Villafranca di Verona ed il Quartier Generale della 3a Regione Aerea a Bari. Il filo conduttore degli eventi è stato la relazione tra l’innovazione tecnologica e la crescente integrazione delle tematiche ambientali e di salute e sicurezza nei processi operativi, addestrativi e logistici della Forza Armata ed ha visto, nel suo complessivo, coinvolti più di 150 Comandanti della Forza Armata (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO HH-139B DALL’ISOLA DI PONZA A LATINA – Si è concluso nella mattinata di oggi il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare (RM). L’intervento, reso difficoltoso dalla pioggia battente, è stato effettuato sulla tratta Ponza – Latina, e ha consentito il trasporto sanitario urgente di un uomo di 70 anni in gravi condizioni di salute. La richiesta di attivazione è giunta dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività. L’equipaggio dell’elicottero militare in prontezza d’allarme è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare e si è diretto dapprima a Latina, dove è stata prelevata una equipe medica specializzata dell’ospedale Santa Maria Goretti, necessaria per assistere il paziente durante il volo. Successivamente l’elicottero ha raggiunto l’isola di Ponza dove il paziente è stato caricato a bordo dell’aeromobile e trasportato con estrema urgenza verso la piazzola dell’ospedale di destinazione. Una volta atterrati, il paziente è stato trasferito a bordo di una ambulanza presso il nosocomio per le necessarie cure mediche, mentre l’elicottero ha fatto rientro su Pratica di Mare per riprendere la prontezza d’allarme. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

CON ITA AIRWAYS E IL PROGRAMMA VOLARE IL NATALE E’ GIA’ NELL’ARIA – Per ogni giorno dell’Avvento fino al 24 dicembre, ITA Airways dedica alla propria clientela sconti imperdibili fino al 25% sui voli e fino al 90% sui servizi ancillari (preassegnazione del posto, extra bagaglio e accesso alla lounge) della Compagnia. In aggiunta, ai membri del programma di fidelizzazione di ITA Airways Volare è riservata la possibilità di vincere fantastici premi. Nel dettaglio, ogni giorno visitando il seguente sito (https://ita-airways-destinazionenatale.it/) tutti i clienti ITA Airways possono scoprire lo sconto della giornata e agli iscritti al programma Volare è riservata la possibilità di vincere uno tra i premi messi in palio: ogni giorno verranno estratti almeno dieci vincitori. Si può partecipare registrandosi al concorso al seguente sito. A supporto dell’imperdibile iniziativa, ITA Airways prevede l’attivazione di materiali digital su sito web ufficiale, canali social della Compagnia e dem, oltre al coinvolgimento di influencer e content creator dal mondo travel e lifestyle. Questa iniziativa testimonia la strategia di ITA Airways di porre il cliente al centro del proprio business, costruendo campagne pubblicitarie e azioni commerciali dedicate ai diversi target di passeggeri per soddisfare ogni singola esigenza.

AVVIO DEI LAVORI ICAN 2023 – INCONTRO DEL PRESIDENTE ENAC CON PRESIDENTE AUTORITA’ AVIAZIONE CIVILE SAUDITA – Prima giornata di lavori e incontri istituzionali all’evento ICAO di negoziazione dei servizi aerei – ICAN 2023 in corso di svolgimento a Riyadh. La delegazione italiana è guidata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma. Oggi primo importante incontro tra il Presidente Di Palma e H.E. Abdulaziz Al-Duailej, Presidente dell’Autorità saudita GACA (General Authority of Civil Aviation), quale occasione di confronto sull’importante ruolo che svolge il trasporto aereo nella crescita economica di un Paese, aprendo, nello stesso tempo, a relazioni di carattere culturale che permettono di superare pregiudizi tra i diversi popoli. La delegazione italiana, inoltre, ha incontrato anche la delegazione saudita per trattare gli aspetti tecnici relativi al Memorandum of Understanding che sarà sottoscritto nei prossimi giorni. In queste giornate di lavori, si susseguiranno meeting tra le varie delegazioni finalizzati alla negoziazione di accordi aerei bilaterali relativi all’ampliamento/riconoscimento dei diritti di traffico di interesse di vettori e gestori dei rispettivi Paesi.

INTERVENTI DEL PRESIDENTE E DEL DG ENAC A EVENTO ADR E ENI A DUBAI COP28 – “Condividere l’obiettivo di un’aviazione green per la decarbonizzazione del comparto e per la tutela del pianeta, secondo il principio No Country Left Behind”. Così il Presidente Enac Pierluigi Di Palma intervenendo al side event organizzato da Aeroporti di Roma e Eni a Dubai, nell’ambito dei lavori COP28, ospitato nel Padiglione Italia. “Come emerso anche nella recente Conferenza CAAF/3 dell’ICAO, il modo migliore – ha continuato il Presidente – per perseguire il nostro obiettivo è investire in carburanti sostenibili per l’aviazione, i cosiddetti SAF e, soprattutto, carburanti a basse emissioni di carbonio (LCAF). A questo proposito l’Italia, con Eni, investirà nella produzione di Sustainable Aviation Fuels per diventare il maggior produttore nel 2030. I SAF potrebbero essere utilizzati già oggi, data la loro compatibilità con gli aerei in servizio e la tecnologia di combustione dei motori prevalente. Anche se può sembrare eufemistico, se vogliamo raggiungere l’obiettivo “emissioni nette zero”, dobbiamo agire ora. Questo è il futuro, una nuova mobilità aerea verso la reale riconciliazione con l’ambiente, considerato che il trasporto aereo non è solo un business importante, ma è anche un ponte tra diverse realtà culture in nome della pace tra i popoli”.

SWISSPORT PRONTA AD ASSORBIRE ULTERIORI 400 DIPENDENTI DI ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – Swissport informa: “Swissport ha assunto, lo scorso anno, 2.300 dipendenti Alitalia in amministrazione straordinaria dopo averne rilevato le attività di assistenza a terra presso l’aeroporto di Roma-Fiumicino, e intende integrare nella propria forza lavoro gli altri 400 ex dipendenti Alitalia, oggetto di licenziamento collettivo alla scadenza della CIGS, come previsto dagli accordi siglati il 4 luglio 2022 con le rappresentanze sindacali. Swissport è fiduciosa di poter integrare in organico altri 400 dipendenti di Alitalia in cassa integrazione, come da accordi siglati con le rappresentanze sindacali il 4 luglio 2022 se otterrà la licenza per la gestione dei servizi di rampa presso l’aeroporto di Roma Fiumicino, a seguito del ricorso presentato al Tribunale Amministrativo del Lazio avverso l’aggiudicazione della procedura bandita da Aeroporti di Roma (ADR) per designare gli operatori dei servizi di rampa dell’aeroporto di Fiumicino nei prossimi 7 anni”. “Abbiamo forti argomentazioni sui vizi della gara d’appalto e la successiva valutazione e confidiamo che il tribunale segua le nostre argomentazioni e che la decisione venga rivista. Questo consentirà a Swissport di continuare ad operare con qualità a Fiumicino e ci permetterà di dare lavoro ad altri 400 ex dipendenti Alitalia, come concordato con i sindacati il 4 luglio 2022”, ha dichiarato Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. “Dopo aver notificato ricorso contro l’aggiudicazione della gara handling indetta da Aeroporti di Roma all’aeroporto di Fiumicino, il 22 novembre si è svolta l’udienza in camera di Consiglio davanti al TAR del Lazio a seguito della quale ogni decisione è stata rinviata al prossimo 20 marzo 2024 mentre Aeroporti di Roma ha assunto l’impegno a non sottoscrivere i nuovi contratti con gli aggiudicatari della gara. Con il suddetto ricorso, presentato a inizio novembre, Swissport contesta l’illegittima e contraddittoria applicazione dei criteri stabiliti nel bando di gara e i numerosi errori commessi dalla Commissione incaricata della valutazione delle candidature degli operatori e nella verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti prescritti dal bando di gara. Una rappresentanza dei vettori aerei che si avvale dei servizi della società presso l’aeroporto di Roma Fiumicino ha, inoltre, notificato appello al Consiglio di Stato contro la limitazione a tre operatori di rampa”.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER STUDI SULLE FUTURE CAPACITA’ SOTTOMARINE PER LA SVEZIA – Saab ha firmato un contratto con la Swedish Defence Materiel Administration, FMV, per condurre studi di sviluppo concettuale per future capacità sottomarine. Gli studi sono di natura preparatoria e si concentreranno sull’ulteriore sviluppo di aree tecnologiche chiave, nonché sulle nuove tecnologie per i sottomarini e sulle capacità relative ai sottomarini per la Svezia. La Svezia ha una lunga storia di progettazione evolutiva dei sottomarini e di sviluppo tecnologico, perfezionando e aggiungendo nuove tecnologie a soluzioni già esistenti attraverso un processo di sviluppo iterativo. “Le capacità sottomarine sono di vitale interesse per la Svezia. I sottomarini Saab sono tra i sottomarini convenzionali più moderni al mondo e rappresentano una capacità chiave per la Svezia. Questi studi contribuiranno a garantire che resteremo all’avanguardia nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico per gli anni a venire”, afferma Mats Wicksell, Senior Vice President and Head of Saab’s Business Area Kockums.

AMERICAN AIRLINES INCLUDE 100 MEMBRI NEL CIRCLE OF EXCELLENCE – American Airlines ha inserito 100 dei migliori membri del suo team nel nuovo Circle of Excellence, durante un’esperienza di riconoscimento a Dallas-Fort Worth a novembre. I membi del Circle of Excellence sono membri del team con una lunga storia e una carriera di servizio clienti esemplare, impegno nei confronti dei loro team e dell’attività di American. Precedentemente noto come Chairman’s Award, il Circle of Excellence è stato ribattezzato nel 2023 per focalizzare intenzionalmente l’attenzione sul destinatario. Il premio continua ad essere il più alto onore e ringraziamento assegnato ai membri del team American per i loro successi in carriera. I vincitori rappresentano gruppi di lavoro in tutta la compagnia aerea, alcuni che lavorano attraverso crisi uniche, altri che si dedicano a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e altri che sfidano lo status quo nel campo della carriera della compagnia aerea.

PALERMO: ITA AIRWAYS CONFERMA PIU’ FREQUENZE PER ROMA E MILANO NEL 2024 – L’amministratore delegato di Gesap Vito Riggio, il presidente Salvatore Burrafato e il direttore generale Natale Chieppa hanno incontrato oggi presso l’aeroporto di Palermo il direttore generale di ITA Airways, Andrea Benassi, accompagnato dal management della compagnia. Nel cordiale incontro, Benassi ha confermato l’aumento delle frequenze per i collegamenti da e per l’aeroporto di Palermo con Roma Fiumicino e Milano Linate, anche nel 2024. Inoltre, il direttore generale di ITA Airways non ha escluso, in futuro, una possibile collaborazione con l’aeroporto per quanto riguarda lo sviluppo di flussi di traffico internazionale e intercontinentale.

EASA APPROVA IL SUO PRIMO GENDER EUQLITY PLAN – In una mossa volta a promuovere l’inclusione sul posto di lavoro, Luc Tytgat, Acting Executive Director of the European Union Aviation Safety Agency (EASA), ha ufficialmente approvato il nuovo Gender Equality Plan dell’Agenzia. Questa iniziativa riafferma l’impegno dell’EASA per l’uguaglianza e pone le basi per coltivare un ambiente di lavoro diversificato e solidale. I punti salienti del piano includono il suo fondamento strategico, la promozione di strumenti manageriali e programmi di formazione e il suo allineamento con i valori fondamentali delle istituzioni dell’UE e di altre iniziative europee per le pari opportunità. L’EASA ha optato per un approccio incrementale, con l’intenzione di espandere in futuro la portata oltre le questioni legate al genere, per affrontare una gamma completa di iniziative in materia di diversità e inclusione. In un impegno di trasparenza, l’EASA fornirà relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del Gender Equality Plan e sui futuri sforzi di espansione. Questi report saranno resi accessibili al pubblico, favorendo un ambiente di responsabilità e apprendimento condiviso.

IL GIAPPONE SI PREPARA AD OPERARE CON GLI F-35B IN MARE – Gli ufficiali militari giapponesi hanno visitato la portaerei britannica HMS Prince of Wales per osservare gli F-35B operare offshore. La marina giapponese sta modificando alcune delle proprie navi per operare con stealth jump jet. L’HMS Prince of Wales ha recentemente completato con successo una serie di complessi test di volo con l’F-35 lungo la costa orientale degli Stati Uniti, dove il Giappone prevede di seguire l’esempio l’anno prossimo. Durante i Developmental Test phase 3 (DT-3) flight trials, gli integrated test team F-35B pilots hanno eseguito quasi 150 short takeoffs, diversi vertical landings e quasi 60 shipborne rolling vertical landings. La partnership per l’F-35B comprende attualmente Stati Uniti, Regno Unito e Italia. La crescente sinergia tra gli operatori di F-35 sta rafforzando la deterrenza degli alleati nell’Indo-Pacifico, dove il Giappone sta acquisendo più F-35 di qualsiasi altro cliente internazionale: una flotta mista di 147 F-35A e F-35B. “Speriamo che sia la prima di molte collaborazioni di questo tipo, che un giorno potrebbero portare alla piena interoperabilità tra i nostri rispettivi carrier strike groups”, afferma il Royal Navy Lt. Commander Roderick Royce, che ha ospitato la delegazione giapponese. “È del tutto possibile che un giorno vedremo un F-35B giapponese atterrare sul ponte della HMS Prince of Wales”.

RTX MIGLIORERA’ DoD SUPPLY CHAIN RESILIENCE – RTX aiuterà il Department of Defense (DoD) ad affrontare il rischio sistemico nell’approvvigionamento e nella consegna di forniture nell’ambito di un contratto DARPA da 8 milioni di dollari. Il lavoro sarà eseguito dall’unità Raytheon BBN Technologies. Nell’ambito del Resilient Supply-and-Demand Networks (RSDN) contract, Raytheon BBN svilupperà un robusto strumento di modellazione e simulazione che utilizza dati di indagini storiche e comportamentali per prevedere l’impatto e sviluppare mitigazioni degli shock per il supply demand networks. Si tratta del primo global supply chain stress test framework creato a questo scopo.

EMIRATES INVITA I CLIENTI A SPERIMENTARE LA MAGIA DEL NATALE – Emirates informa: “Emirates invita i clienti a sperimentare la magia del Natale per tutto il mese di dicembre, grazie alle tradizionali leccornie di questo periodo, alle tariffe festive disponibili nelle lounge internazionali e a una serie di delizie servite a bordo, assicurando a 1 milione di clienti Emirates che viaggeranno questo dicembre di volare meglio durante le festività. Nelle lounge Emirates di Dubai, tutto prende forma per il Natale. I passeggeri in partenza per salutare parenti e amici per le festività natalizie potranno fermarsi a gustare qualche piatto festivo prima dell’imbarco. Per tutto il mese di dicembre, Emirates servirà pasti e snack festivi in tutte le cabine su rotte selezionate”. “La “Magia del Natale” di Emirates arriva anche in Italia. Tutti i passeggeri che viaggiano da Roma e da Milano potranno rilassarsi nelle lounge della compagnia negli aeroporti di Roma Fiumicino (FCO) e Milano Malpensa (MXP). In occasione delle festività natalizie, i passeggeri potranno godere di menù regionali e pietanze natalizie create ah hoc per questa stagione. Nella lounge di Roma Fiumicino, i viaggiatori potranno assaporare tacchino ripieno con noci e cicoria e gustare una serie di dolci natalizi come: mousse di nocciola e torroncino, sfera di Natale con mousse di ricotta e ciliegie, pandoro con crema di mascarpone, arancia caramellata, ribes e rosmarino ed infine biscottini alle 5 spezie. Nella lounge di Milano Malpensa, i viaggiatori potranno gustare lombo di vitello al forno con salsa di prugne e castagne e stufato di verdure; crepes di ricotta, spinaci e besciamella guarnite con pomodorini confit; bastoncini di polenta fritta al rosmarino ed infine pandoro e panettone con una crema al mascarpone e all’arancia e crema di mascarpone e ricotta con zucchero e cannella guarniti con ribes e praline”, prosegue Emirates. “Questo Natale, i clienti di Emirates potranno scegliere tra 39 film natalizi a bordo del pluripremiato inflight entertainment ice. Per i regali dell’ultimo minuto, EmiratesRED lancia una vendita di 4 giorni dal 15 al 18 dicembre, offrendo ai clienti uno sconto del 15% su una spesa minima di 150 dollari. Una serie di ricordi natalizi è in vendita presso l’Emirates Official Store. I passeggeri potranno anche utilizzare le Miglia Skywards per fare acquisti nello store online. I clienti potranno anche celebrare il vero significato del Natale e fare una donazione con Emirates Airline Foundation, dedicata a migliorare la vita dei bambini svantaggiati”, conclude Emirates.

BRUSSELS AIRLINES E TOMORROWLAND INSIEME PER VOLI PIU’ SOSTENIBILI – Nel 2024, i party flight di Tomorrowland saranno più sostenibili. Brussels Airlines e Tomorrowland chiudono una partnership per acquistare 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) per tutti questi voli specifici. Ciò può far risparmiare fino all’80% di emissioni di CO2. Inoltre le Green Fares sono il biglietto aereo standard integrato nel pacchetto Global Journey per il pubblico internazionale del festival. Brussels Airlines mira a stringere più partnership come questa al fine di ridurre significativamente la propria impronta di carbonio. Brussels Airlines e Tomorrowland sono consapevoli del proprio impatto ecologico e investono ormai da molti anni nella riduzione della propria impronta. I partner stanno cercando di trovare un equilibrio tra la loro passione per la musica e i viaggi e la loro responsabilità di proteggere il pianeta per le generazioni future. “Intraprendere un viaggio verso un mondo migliore domani inizia con i passi che compiamo oggi. Insieme a Brussels Airlines possiamo unire i partecipanti di tutto il mondo al Tomorrowland in Belgio. Ora stiamo lavorando in modo collaborativo per amplificare il potere dell’azione collettiva e creare un cambiamento positivo per tutti, che inizia da noi”, afferma Debby Wilmsen, Head of Media Relations & Internal Communication, Tomorrowland. Per l’edizione 2024, tutti i biglietti aerei venduti nei pacchetti Global Journey su Brussels Airlines saranno Green Fares. Si tratta di una tariffa specifica di Brussels Airlines e di tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group in cui i passeggeri possono acquistare il 20% di SAF e contribuire per l’80% a progetti di compensazione climatica belgi e locali di alta qualità. Sui voli speciali i partner fanno un ulteriore passo avanti. Oltre alla Green Fare, Brussels Airlines e Tomorrowland contribuiscono al restante 80% di SAF e acquistano il 100% di SAF per questi voli. Lufthansa Group acquisterà l’equivalente di SAF per il carburante necessario per questi party flights. Il SAF sarà distribuito all’interno di Lufthansa Group. “In Brussels Airlines lavoriamo molto duramente per unire la nostra passione per la scoperta del mondo con la nostra responsabilità di proteggerlo per le generazioni future. Puntiamo a dimezzare le emissioni nette di carbonio entro il 2030 rispetto al 2019 e ad essere carbon neutral entro il 2050. Il SAF, insieme al rinnovamento della flotta, è una leva chiave per raggiungere questi obiettivi. Lufthansa Group è già uno dei maggiori acquirenti di SAF al mondo. Incoraggiamo ogni singolo passeggero a contribuire a più SAF, con le nostre Green Fares”, afferma Balázs Németh, Corporate Social Responsibility Manager, Brussels Airlines. I biglietti saranno in vendita a partire dal 6 dicembre.

DELTA INIZIA I TEST DI NUOVI PAPER CUPS A BORDO – Delta ha trascorso anni a prototipare e testare bicchieri di carta in grado di resistere a bevande calde, fredde e alcoliche rispettando al tempo stesso le rigorose normative ambientali. Ora questi bicchieri prenderanno il volo a partire dal 5 dicembre 2023, per i test finali su diversi voli domestici transcontinentali e su voli aggiuntivi selezionati. Una volta approvati e introdotti in tutta la rete Delta, i bicchieri di carta contribuiranno a eliminare quasi 7 milioni di libbre di plastica monouso a bordo ogni anno e porteranno Delta un passo avanti verso la riduzione al minimo della plastica monouso a bordo entro il 2025. Delta ha già rimosso più di 4,9 milioni di libbre di plastica monouso ogni anno dal 2022 nel suo viaggio per offrire un’esperienza di viaggio più sostenibile. “Una delle cose più importanti nell’apportare cambiamenti sostenibili a lungo termine è avere l’opportunità di testare le nuove soluzioni e ottenere feedback reali sia dai nostri dipendenti che dai nostri clienti”, ha affermato Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer, Delta. “Abbiamo costantemente bisogno di testare e apprendere. Questo è ciò che significa innovare e l’innovazione è fondamentale nel DNA di Delta”. I test finali per i nuovi bicchieri di carta di Delta saranno completati entro la primavera del 2024. Dopo il periodo di prova, i tradizionali bicchieri di plastica torneranno su tutti i voli mentre la loro sostituzione verrà prodotta e infine distribuita a livello di sistema. “Come compagnia aerea, il nostro obiettivo principale è decarbonizzare la nostra attività, gran parte della quale deriverà da ciò che voliamo, da come voliamo e dal carburante che utilizziamo. Ma ciò non significa che non dovremmo concentrarci anche su ciò che possiamo fare adesso all’interno delle nostre attività per essere più sostenibili. Questi bicchieri sono un ottimo esempio di come Delta sta lavorando per affrontare il nostro impatto attraverso ciò che possiamo controllare oggi. Sono un esempio altamente visibile e tangibile per i nostri clienti e il nostro personale di come Delta stia prendendo sul serio il nostro impegno a incorporare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo”.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI NOVEMBRE 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di novembre 2023. A novembre 2023 sono state effettuate 64 consegne a 40 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 113 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 623 aeromobili a 82 clienti nell’anno.