Air Canada rende l’Europa più facile da esplorare con nuove Air-to-Rail Connections

Air Canada ha annunciato nuove opzioni di prenotazione air-to-rail per consentire ai clienti di connettersi negli aeroporti europei con quattro passenger rail systems, rendendo conveniente esplorare il continente. Attraverso nuove partnership ferroviarie e di distribuzione, i clienti Air Canada, quando acquistano i voli, possono ora anche prenotare facilmente viaggi in treno verso diverse destinazioni in Francia, Germania, Svizzera e Austria, per creare un itinerario di viaggio senza soluzione di continuità.

“In quanto compagnia aerea leader a livello mondiale, Air Canada eccelle nel volo, ma sappiamo anche che i collegamenti intermodali possono arricchire l’esperienza di viaggio attraverso una maggiore comodità e promuovendo la sostenibilità. Offrendo facili collegamenti aeroportuali con i sistemi ferroviari nazionali in Francia, Germania, Svizzera e Austria, stiamo creando hub intermodali e aprendo la porta ai clienti per raggiungere le stazioni nelle principali città e destinazioni popolari in tutti questi paesi. Inoltre, facilitando l’uso della ferrovia per i segmenti a corto raggio dei viaggi dei nostri clienti, possiamo fornire opzioni di viaggio sostenibili durante il tour in Europa”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning, at Air Canada.

Con il lancio dell’iniziativa intermodale europea di Air Canada, i clienti possono, mentre acquistano un volo Air Canada, allo stesso tempo prenotare un viaggio in treno dagli aeroporti europei. Attraverso la partnership della compagnia aerea con Lufthansa Express Rail Product e le nuove collaborazioni con AccesRail e WorldTicket, i clienti possono utilizzare un processo di prenotazione semplificato per creare un itinerario di viaggio senza soluzione di continuità che collega il loro volo con i viaggi sui treni operati dalla francese TGV-SNCF Voyageurs, dalla tedesca Deutsche Bahn, delle Swiss Federal Railways o di ÖBB in Austria.

Per maggiore comodità, i clienti possono effettuare il check-in per tutte le tratte del viaggio prima della partenza, evitando la necessità di acquistare un biglietto del treno in stazione. Inoltre, i clienti che subiscono qualsiasi interruzione del volo avranno la possibilità di riprenotare sia il segmento aereo che quello ferroviario per garantire la massima tranquillità.

Francia: venduto in codeshare su SNCF Voyageurs, i clienti possono acquistare un biglietto unico che li collega presso l’aeroporto Charles De Gaulle di Parigi fino a 22 destinazioni ferroviarie ad alta velocità SNCF Voyageurs in tutta la Francia, tra cui Nantes, Bordeaux, Marsiglia e Strasburgo.

Germania: Air Canada sta sviluppando i suoi collegamenti ferroviari intermodali esistenti con Lufthansa Express Rail, che fornisce l’accesso a un massimo di 24 stazioni con lo Star Alliance intermodal partner Deutsche Bahn in Germania dall’aeroporto di Francoforte. Con l’annuncio di oggi, i clienti hanno ora opzioni ampliate per raggiungere più di 5.600 stazioni ferroviarie in tutto il paese utilizzando i prodotti Rail and Fly di Deutsche Bahn da Francoforte e Monaco. Dall’agosto 2022, Deutsche Bahn è diventata un partner intermodale di Star Alliance, il primo partner non aereo di una delle principali alleanze, e Air Canada prevede di lanciare il codeshare sulle ferrovie tedesche nel 2024 tramite il Lufthansa Express Rail product.

Svizzera: i clienti che volano a Zurigo o Ginevra con Air Canada possono ora prendere la coincidenza in aeroporto con gli Swiss Federal Railways trains e raggiungere fino a 11 stazioni in tutta la Svizzera, comprese destinazioni popolari come Basilea e Lucerna.

Austria: i servizi ÖBB sono ora disponibili anche da Vienna Airport verso un massimo di nove stazioni ferroviarie in tutta l’Austria, tra cui Linz, Salisburgo e Innsbruck.

Ulteriori dettagli, incluso il semplice processo di prenotazione, le rotte e le destinazioni disponibili e altre informazioni importanti sono disponibili su www.aircanada.com.

Il portafoglio di partnership di Air Canada è raddoppiato negli ultimi dieci anni con tre accordi commerciali congiunti, 39 codeshare, 120 interline e quattro opzioni ferroviarie intermodali attraverso l’ecosistema dei trasporti verso oltre 1.200 destinazioni che offrono una vasta gamma di scelte di viaggio per i clienti.

Air Canada ha svelato il suo programma di voli internazionali ampliato per l’estate 2024. La compagnia aerea prevede di operare il 100% della sua capacità transatlantica di picco nell’estate 2019 il prossimo anno, sfruttando appieno la robusta ripresa nel suo più grande mercato internazionale. Con 53 rotte verso 31 città in Europa, Africa, Medio Oriente e India, Air Canada sarà la principale compagnia aerea canadese attraverso l’Atlantico nell’estate 2024. Gli hub di Toronto e Montreal di Air Canada si classificheranno rispettivamente al terzo e quinto posto in Nord America, in termini di average daily trans-Atlantic seats; la compagnia aerea è impegnata a sviluppare ulteriormente la presenza transatlantica di entrambi gli hub nei prossimi anni.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: CNW Group/Air Canada)