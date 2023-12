ICAO: sostegno all’innovazione nell’International Civil Aviation Day

L’International Civil Aviation Day (ICAD), celebrato il 7 dicembre di ogni anno, commemora la firma da parte degli Stati della Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) nel 1944. L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano e il Secretary General Juan Carlos Salazar hanno rilasciato dichiarazioni che promuovono l’ICAO Council ICAD theme: “Advancing Innovation for Global Aviation Development”.

Salvatore Sciacchitano, ICAO Council President, afferma: “L’International Civil Aviation Day, quest’anno come ogni anno, celebra il ruolo cruciale del trasporto aereo nell’unire il mondo. È anche un’opportunità per noi di sostenere lo sviluppo sicuro, protetto e sostenibile dell’aviazione, estendendo l’accesso a coloro che ne hanno più bisogno e garantendo allo stesso tempo di non scendere a compromessi sui nostri valori fondamentali.

In questo giorno, 79 anni fa, gli Stati si trovarono di fronte alla sfida apparentemente insormontabile di trasformare l’aviazione da una preoccupazione principalmente militare, nel mezzo di un conflitto globale in corso, in una risorsa civile che avrebbe incoraggiato lo sviluppo e la pace.

Oggi, anche le sfide che l’aviazione internazionale deve affrontare sono tremendamente imponenti. Rispondere all’emergenza climatica in particolare richiederà livelli senza precedenti di cooperazione e impegno a livello globale.

Abbiamo tuttavia tutte le ragioni per essere ottimisti. La Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels, che si è conclusa negli Emirati Arabi Uniti solo due settimane fa, ha fornito un quadro globale per aumentare la produzione e la diffusione di energia pulita. L’energia pulita per l’aviazione mantiene la promessa di fornire oltre la metà delle riduzioni delle emissioni di cui gli Stati hanno bisogno per raggiungere le loro ambizioni di zero emissioni nette.

Anche il ritmo dell’innovazione tecnologica e operativa nel settore dell’aviazione è in rapido aumento e ciò offre anche opportunità estremamente interessanti per la sostenibilità ambientale, insieme a miglioramenti fortemente necessari per la sicurezza, la protezione e la capacità dell’aviazione. Ciò si riflette nel tema dell’International Civil Aviation Day di quest’anno: promuovere l’innovazione per lo sviluppo dell’aviazione globale.

Mentre attendiamo con ansia l’80° anniversario della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, che ha creato l’ICAO e le basi dell’aviazione civile internazionale come la conosciamo oggi, vi invito ad unirvi a me nel riaffermare la nostra dedizione ai valori fondamentali che hanno e continueranno a darci la forza e l’ispirazione necessarie per cogliere le opportunità e superare le sfide: cooperazione, consenso e impegno”.

Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha dichiarato: “L’aviazione è assolutamente essenziale per la vitalità e lo sviluppo sostenibile delle comunità in tutto il mondo, motivo per cui l’ICAO festeggia il ripristino quasi completo dei servizi aerei in tempo per la Giornata internazionale dell’aviazione civile di quest’anno. Celebriamo anche il fatto che questa impresa sia stata raggiunta lavorando con i nostri Stati membri e altre parti interessate per raggiungere livelli senza precedenti di sicurezza aerea, protezione e sostenibilità.

I governi sono stati molto chiari riguardo alle priorità che vogliono raggiungere in seno all’ICAO: zero vittime e zero emissioni. E l’ICAO sta guardando a questi obiettivi con una visione chiara.

L’ICAO è pienamente impegnata a sostenere questi sforzi sia attraverso la nostra guida ai governi – in particolare i nostri standard tecnici e le pratiche raccomandate, nonché piani e quadri strategici – sia attraverso i servizi di rafforzamento delle capacità e di implementazione che offriamo. Stiamo inoltre rafforzando la reciprocità tra queste attività per migliorare ulteriormente questo supporto.

Un esempio eccellente è l’ICAO Global Framework for Sustainable Aviation Fuels, Lower Carbon Aviation Fuels and other Aviation Cleaner Energies. Questo documento, che è stato il risultato chiave della Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3), recentemente conclusa, accelererà la produzione e l’implementazione fornendo ai policy maker e agli investitori una struttura e una fiducia di fondamentale importanza.

I principali stakeholder del settore aeronautico e i nuovi operatori stanno attualmente trasformando il trasporto aereo a un ritmo senza precedenti. Le innovazioni che stanno emergendo sono cruciali per raggiungere la sostenibilità del nostro settore e la sua resilienza.

Ecco perché il Consiglio ICAO ha posto l’innovazione nel settore dell’aviazione al centro della sua visione per lo sviluppo dell’aviazione, come si riflette nel tema della Giornata internazionale dell’aviazione civile di quest’anno: Promuovere l’innovazione per lo sviluppo globale dell’aviazione.

Ciò a sua volta richiede che la stessa ICAO innovi. Oggi è quindi per noi un’importante opportunità per esprimere il nostro impegno per la trasformazione dell’ICAO e per invitare tutte le parti interessate a unirsi a noi in questo sforzo. La nostra trasformazione è fondamentale per garantire che le nostre attività stiano al passo sia con i rapidi cambiamenti tecnologici sia con i quadri normativi innovativi che richiedono, sia con le esigenze in rapida espansione di sviluppo delle capacità che i nostri Stati membri stanno esprimendo”.

