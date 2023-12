News Brevi – 08.12.2023

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO DEL 15° STORMO RECUPERA UN ESCURSIONISTA DISPERSO SUL MONTE TERMINILLO – Intorno alle 23 di ieri sera un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR del 15° Stormo, è decollato dall’aeroporto militare di Pratica di Mare per una missione di Ricerca e Soccorso (Search and Rescue) sul monte Terminillo. L’equipaggio dell’Aeronautica Militare, su richiesta del C.N.S.A.S. Lazio (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico), ha raggiunto il giovane – nel frattempo individuato dalle squadre a terra del CNSAS – effettuando, a circa 2000 metri di quota, il recupero dell’escursionista con l’ausilio del verricello di cui è dotato l’elicottero dell’Aeronautica Militare. Il ragazzo è stato poi trasportato all’Ospedale San Camillo de Lellis a Rieti ed affidato alle cure del personale sanitario. L’elicottero ha fatto quindi rientro alla base di Pratica di Mare per riprendere, intorno alle 3 di ieri notte, il servizio di prontezza operativa. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato circa 7800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: LA SCUOLA SPECIALISTI PRIMO ISTITUTO A CONSEGUIRE LA CERTIFICAZIONE EUROPEA PER L’EROGAZIONE DI CORSI BASE PER LA MANUTENZIONE DI AEROMOBILI – Venerdì 1° dicembre 2023, il Comandante la Scuola Specialisti AM, Col. Francesco Sassara, accompagnato dalle figure chiave della Maintenance Training Organisation (Training Manager, Examination Manager e Quality Manager) è stato ricevuto dal Direttore degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Gen. Isp. Capo Giuseppe Antonio Lupoli, per la consegna del “Certificato N° 14/2023” che approva la Scuola Specialisti quale MTO (Maintenance Training Organization) in accordo alle procedure ed ai requisiti tecnici definiti dalla norma AER(EP).P-147: la Scuola Specialisti AM di Caserta è il primo Istituto di Formazione dell’Aeronautica Militare a completare il complesso e articolato iter previsto dalla citata normativa europea per l’erogazione del basic training di formazione alla manutenzione degli aeromobili. Il Certificato di Approvazione è l’atto finale di un lungo e complesso lavoro di standardizzazione dei processi lavorativi ed organizzativi, di riqualifica del personale istruttore, di rielaborazione dell’offerta formativa (syllabus) e di riconfigurazione delle infrastrutture che ha coinvolto la SSAM in tutte le sue articolazioni. Grazie al supporto assicurato dal Comando Scuole/3ª Regione Aerea e dagli altri Alti Comandi della Forza Armata, è stato completato il processo di allestimento degli “ambienti di manutenzione realistici” (sale motori, officine meccaniche, laboratori elettrici/avionici) e finanche un hangar con aeromobili di varie tipologie (ala fissa/ala rotante) per lo svolgimento dell’addestramento pratico dei frequentatori dei corsi Manutentori Aeromobili Militari, il tutto in completa coerenza con la citata normativa europea. Entrando maggiormente nei dettagli, la formazione degli specialisti Manutentori di Aeromobili Militari svolta presso la neo-approvata MTO della Scuola Specialisti di Caserta, è erogata in conformità ai programmi di studio regolamentati dalla Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità in accordo alla normativa AER(EP).P-66. La Scuola Specialisti dell’A.M. è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e riconversione del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea con sede a Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA: STATEMENT SULL’AIR CANADA SAFETY – Air Canada informa: “Ci sono media reports relativi a una bozza di audit da parte dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) sull’implementazione degli standard ICAO da parte di Transport Canada. È importante notare che non si trattava di un audit relativo a operazioni sicure di Canadian aircraft. Da parte di Air Canada, disponiamo di rigidi processi di sicurezza interni. Questi vengono valutati e controllati regolarmente dalla International Air Transport Association, l’associazione globale delle compagnie aeree composta da 300 membri. Lo IATA Operational Safety Audit (IOSA) è il gold standard per la valutazione della sicurezza per le compagnie aeree e superarlo è una condizione per l’adesione. Il nostro più recente audit IOSA si è concluso a novembre e Air Canada lo ha superato con risultati esemplari, ben al di sopra della media. Inoltre, collaboriamo continuamente con altre organizzazioni e autorità aeronautiche in tutto il mondo per promuovere la sicurezza e condividere le migliori pratiche di sicurezza”.

ENAC: GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’AVIAZIONE CIVILE – Enac informa: “L’aviazione civile come ponte per connettere Paesi e culture e favorire gli scambi sociali ed economici con l’auspicio, quest’anno più che mai, della pace tra i popoli. Questo lo spirito con cui il 7 dicembre l’Enac celebra la Giornata Internazionale dell’Aviazione Civile, istituita dall’Icao nel 1996 per rafforzare la consapevolezza del ruolo del trasporto aereo nella società contemporanea. La ricorrenza dell’International Civil Aviation Day 2023 è accompagnata dalla nuova visione di una mobilità aerea sostenibile, intermodale e innovativa, in un futuro davvero prossimo”.

NUOVA NOMINA NELL’AIR FRANCE-KLM BOARD OF DIRECTORS – Su proposta dell’Appointments and Governance Committee, il Board of Directors of Air France-KLM ha deciso, nella riunione del 7 dicembre 2023, di cooptare Florence Parly come Director, in sostituzione di Isabelle Parize. Tale cooptazione sarà sottoposta alla ratifica del prossimo Air France-KLM Shareholders Meeting. Questa nomina è in linea con l’imminente successione di Anne-Marie Couderc come Chair of the Board of Directors, che avverrà – al più tardi – a seguito del 2025 Shareholders Meeting convocato per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2024. A tal fine, una modifica allo statuto di Air France-KLM sarà sottoposta al 2024 Shareholder Meeting per consentire una proroga di un anno del mandato di Anne-Marie Couderc.

LOCKHEED MARTIN: TEST DI SUCCESSO PER SPIKE NLOS SULL’U.S. APACHE – Lockheed Martin ha sparato con successo otto Spike NLOS all up rounds (AURs) nel corso di cinque giorni dall’U.S. Apache Echo Model V6 a Yuma Proving Ground in Arizona. Il successo dell’evento apre lo Spike NLOS Long Range Precision Munitions Directed Requirement (LRPM DR) system per l’Airworthiness Release (AWR) sull’U.S. Apache platform, aprendo la strada per iniziare a equipaggiare il sistema sulle attuali piattaforme Apache V6 dell’esercito americano. “Questa dimostrazione di successo di Spike NLOS dimostra che il sistema è pronto per essere integrato nell’attuale flotta Apache dell’esercito e fornisce una capacità di difesa di prim’ordine quando la precisione e l’accuratezza contano”, ha affermato Tom Bargnesi, program management senior manager of the Precision Strike team at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. A metà del 2024, Lockheed Martin lavorerà con l’esercito per addestrare i piloti a utilizzare il sistema sulle piattaforme Apache V6. L’esercito prevede che il sistema Spike NLOS LRPM DR sarà completamente integrato su tutte le 18 piattaforme Apache Echo Model V6 entro settembre 2024.

LUFTHANSA TECHNIK: TOTAL COMPONENT SUPPORT PER AIR SERBIA – Air Serbia e Lufthansa Technik hanno firmato un contratto minimo di cinque anni per fornire il Total Component Support (TCS®) per la loro attuale e futura flotta della Airbus A320ceo Family. Il contratto include MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) services completi, nonché spare parts pooling and homebase services per i componenti richiesti a Belgrado, in Serbia, a partire da gennaio 2024. Jiri Marek, CEO of Air Serbia, ha commentato: “Abbiamo obiettivi ambiziosi per la nostra compagnia aerea e, se guardiamo verso la fine del prossimo decennio, la nostra compagnia aerea potrebbe avere più di 50 aerei. Ciò richiede un partner affidabile che ci supporti con i migliori servizi possibili, anche nella nostra base di Belgrado. La partnership con Lufthansa Technik contribuirà quindi all’eccellenza operativa di Air Serbia”. Kai-Stefan Roepke, Senior Vice President Corporate Sales EMEA at Lufthansa Technik, ha aggiunto: “Siamo molto lieti di essere stati selezionati da Air Serbia come partner preferito per il supporto dei componenti della loro flotta della famiglia Airbus A320ceo. I nostri moderni component services offrono una qualità eccellente e consentiranno al nostro cliente Air Serbia di raggiungere le massime prestazioni”. Dal 2020 Lufthansa Technik supporta Air Serbia con Landing Gear e altri servizi per la sua flotta Airbus A320.

NUOVA NOMINA PER IL KLM SUPERVISORY BOARD – KLM Royal Dutch Airlines ha annunciato oggi che il suo Supervisory Board ha approvato la proposta di nomina di Wiebe Draijer a suo presidente. La nomina avviene su proposta del comitato aziendale. La nomina di Draijer è soggetta all’approvazione dell’assemblea degli azionisti di KLM del 24 aprile 2024. Wiebe Draijer (58) succederà a Cees ‘t Hart, membro del board per 11 anni, inizialmente come supervisory director e dal 2019 come chairman. Draijer è un director di grande esperienza, che ha ricoperto la carica di Rabobank’s supervisory board dal 2014 al 2022. Draijer entrerà anche a far parte del board di Air France-KLM. “Cees ed io abbiamo lavorato insieme in modo costruttivo e di grande successo nell’ultimo periodo. Per 11 anni ha dimostrato grande forza d’animo nel guidare KLM attraverso alti e bassi. Durante la ripresa di KLM dopo il Covid-19 – che ha presentato nuove opportunità e sfide – la sua vasta esperienza come director lo ha reso la cassa di risonanza ideale. Gli auguro tutto il meglio per il futuro. Sono lieto che abbiamo nominato Wiebe come degno successore. Non vedo l’ora di lavorare con lui”, afferma Marjan Rintel, CEO di KLM. “Ringrazio i Board of Managing Directors e il Supervisory Board di KLM e Air France-KLM per la proficua collaborazione nel corso degli anni. Con la sua esperienza, capacità e determinazione, Wiebe sarà un eccellente successore. Sono convinto che sarà una risorsa preziosa per il board e gli auguro il miglior successo”, afferma Cees ‘t Hart, chairman of the KLM Supervisory Board. “KLM è una compagnia aerea leader in molti campi. È un privilegio poter contribuire a un futuro forte e sostenibile per la ccompagnia in qualità di chairman of the Supervisory Board. Questo è un viaggio che non vedo l’ora di intraprendere con KLM e Air France-KLM”, afferma Wiebe Draijer.

IL DIRETTORE GENERALE ENAC E PRESIDENTE ECAC PRESIEDE LA 161a RIUNIONE DEI DIRETTORIGENERALI DELL’ECAC – Il Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, nel suo ruolo di Presidente ECAC (European Civil Aviation Conference) ha presieduto a Parigi la 161a riunione dei Direttori Generali delle autorità dell’aviazione civile dei 44 Stati aderenti. Per l’Italia presenti il Cons. Sergio Martes, rappresentante permanente d’Italia a Montreal, la dott.ssa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Enac, e il dott. Luca De Micheli, rappresentante delle Organizzazioni Internazionali presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi. Numerosi i temi in agenda trattati durante la giornata: il clima e l’ambiente, alla luce della recente conclusione della CAAF/3 a Dubai; la situazione geopolitica con l’intervento della delegazione ucraina; le elezioni ICAO del 2025 per trovare un accordo sui criteri di selezione e sulla lista dei candidati; le prospettive di sviluppo e le sfide del settore; il dominio Facilitation in ambito europeo. Su questo specifico tema, i DG europei hanno concordato sulla necessità di creare una Task force per l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari, a seguito del successo del workshop organizzato a Milano a febbraio 2023 da ECAC e ICAO EUR/NAT. A tale proposito, la dott.ssa Laschena ha informato la platea della recente adozione in Italia del Regolamento sull’assistenza delle vittime e dei familiari di incidenti aerei, elaborato con il supporto dell’industria nazionale e del Comitato 8 Ottobre e ha espresso ampia disponibilità dell’Enac a collaborare con gli altri Stati nell’istituzione e implementazione di un quadro normativo in materia. L’ECAC è una conferenza intergovernativa paneuropea che riunisce 44 Paesi membri (27 comunitari più 17 non comunitari) di cui il DG Enac Alessio Quaranta è Presidente dal luglio 2021.

ROLLS-ROYCE POWER SYSTEMS: NUOVO ORDINE PER LE MTU MICROGRID – La business unit Power Systems di Rolls-Royce ha ricevuto un ordine dalla Abel industrial laundry di Anger, nel sud della Germania, per progettare e installare una microgrid per fornire power and heat supply. All’inizio del 2024 l’attuale mtu gas genset e il photovoltaic system saranno integrati da un mtu EnergyPack QS battery container e da un mtu EnergetIQ Plant Manager automation system. La mtu microgrid migliora l’efficienza, l’affidabilità, il bilancio di CO2 e i costi di approvvigionamento energetico. Una microgrid è una combinazione di due o più fonti energetiche distribuite collegate da un controller intelligente.

ROLLS-ROYCE PROLUNGA LA SPONSORIZZAZIONE DEL TECHNOLOGY LAB FOR YOUNG PEOPLE IN FRIEDRICHSHAFEN – Rolls-Royce prolungherà la sua sponsorizzazione del Friedrichshafen Wissenswerkstatt e.V. (technology lab) e si è impegnata a continuare i finanziamenti per altri cinque anni. Ciò significa che fino al 2028 il Wissenswerkstatt Friedrichshafen beneficerà di un totale di 250.000 euro. Offre corsi di tecnologia per bambini e adolescenti dai cinque ai diciotto anni in due sedi a Friedrichshafen. I corsi impartiti nel Wissenswerkstatt non sono progettati solo per trasmettere conoscenze, ma per evidenziare il lato divertente della tecnologia. Un contributo che Rolls-Royce Power Systems ha già dato al Wissenswerkstatt è un mtu Series 1600 engine, sul quale i partecipanti apprendono come è strutturato e funziona un internal combustion engine. L’assemblea generale dei membri del Wissenswerkstatt ha votato affinché Martin Stocker, head of training at Rolls-Royce Power Systems, occupi un posto nel board dell’organizzazione, che manterrà volontariamente in futuro.

ROLLS-ROYCE: DIFFERENZIAZIONE ATTRAVERSO LO SCALING – Con un interesse sempre crescente nel rafforzare le capacità di difesa facendo affidamento su uncrewed weapon systems, l’Head of Defence for Future Programmes in Germany, René Bernstein, parla della necessità per la Germania di prendere in considerazione l’adozione dell’approccio di Rolls-Royce Deutschland per utilizzare la comprovata tecnologia civile per i programmi militari. “Con oltre 1.000 ingegneri in loco a Dahlewitz, Rolls-Royce Deutschland sta mettendo in mostra innovazione e tecnologia all’avanguardia in un segmento di mercato altamente esigente per generare fiducia nelle capacità nazionali. Un modo per raggiungere questo obiettivo è attraverso investimenti continui nel nuovo Advance2 core. Prodotto in Germania, l’Advance2 core è la core engine technology più potente ed efficiente della sua categoria ed è una soluzione all’avanguardia per heavy remote carriers, noti come Wingman”. “La famiglia di motori Pearl, che presenta questo core, è già stata selezionata per alimentare cinque tipi di aeromobili di vari produttori per diversi motivi. Stabilendo nuovi standard in business aviation in termini di spinta e consumo di carburante, l’Advance2 core engine può essere visto come la spina dorsale degli advanced propulsion systems dei futuri larger-class uncrewed weapon systems. Con una potenza compresa tra 15.000 e 20.000 libbre di spinta (67 – 89 kN), il motore può essere adattato alle richieste del cliente senza dover prima investire nuovamente in lunghe e costose ricerche tecnologiche di base. Nonostante le sue prestazioni più elevate, il motore emette significativamente meno CO2 e NOx rispetto ai suoi predecessori ed è fino al 7% più efficiente nei consumi ed è più silenzioso. L’approccio che prevede l’utilizzo di tecnologie civili moderne e disponibili sul mercato con una catena del valore stabile riduce il rischio complessivo e consente di controllare il costo di tale investimento. A sua volta, ciò rafforza la competitività internazionale di un tale sistema d’arma a lungo termine e aumenta le probabilità di ottenere un’ampia accettazione sul mercato”, prosegue. “Questa non è la prima volta che Rolls-Royce trasferisce tecnologie civili comprovate a programmi militari; i motori AE 3007 sono stati utilizzati per alimentare i droni da ricognizione Global Hawk e l’F130 è stato utilizzato per modernizzare la flotta americana di B-52, che è un derivato del motore civile BR725 di Dahlewitz. In un ambiente politico come quello tedesco, che negli ultimi decenni è stato dominato dai tagli agli investimenti nello sviluppo della tecnologia militare, l’uso della tecnologia civile all’interno del sistema d’arma di prossima generazione è una conclusione logica. Se la Germania e la sua industria della difesa vogliono svolgere un ruolo guida nei programmi futuri, il Paese deve effettuare investimenti strategici mirati nell’industria nazionale e creare condizioni quadro positive, comprese nuove norme sull’esportazione di materiali militari”.