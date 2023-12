News Brevi – 11.12.2023

WIZZ AIR: 500.000 BIGLIETTI A 19,99 EURO, OFFERTA VALIDA SOLO PER OGGI – Wizz Air informa: “Solo per oggi, Wizz Air ha messo in vendita 500 mila biglietti al prezzo di 19,99 euro su alcuni voli selezionati, disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ. La promozione è valida per i viaggi entro il 15 marzo 2024 e non è applicabile alle prenotazioni di gruppo. L’offerta scade alle 23.59 CET di oggi, 11 dicembre”.

ENAC: IL PRESIDENTE DI PALMA PARTECIPA ALL’AVVIO DEI LAVORI DEL COLLEGAMENTO FEROVIARIO CON L’AEROPORTO DI VENEZIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato insieme al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a Venezia alla cerimonia all’avvio dei lavori per il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Venezia, presenti il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. “Rilanciare l’ammodernamento del nostro Paese, dal ponte sullo stretto alle opere ferroviarie come questa, significa dare forza al futuro delle nostre nuove generazioni”, ha dichiarato il Presidente Di Palma. “Sono tornato da Riyadh dove si respira energia che guarda al futuro e lì l’Enac ha chiuso molti accordi per il trasporto aereo, con particolare attenzione agli scali di Malpensa, Bergamo e Venezia, raddoppiando le possibilità di collegamenti: opportunità per sviluppare traffico ed economia. Noi abbiamo un grande passato ma dobbiamo guardare con più attenzione al futuro”.

I PRINCIPI DI OSPITALITA’ DI QATAR AIRWAYS GROUP RICONOSCIUTI PER L’ECCELLENZA NELLA SOSTENIBILITA’ – Gli hotel Fuwairit Kite Beach (FKB) e Ras Abrouq di Qatar Airways Group hanno ricevuto il riconoscimento dalla Gulf Organisation for Research and Development (GORD) per aver raggiunto meticolosi standard di sostenibilità delineati dal Global Sustainability Assessment System (GSAS). GORD è un’entità di ricerca, sviluppo e innovazione che supervisiona lo sviluppo e l’implementazione del GSAS. “FKB è una destinazione di livello mondiale per kite sports nel nord del Qatar. Il resort è stato premiato con un 3 stars rating secondo la certificazione GSAS Design & Build e con un Class B rating secondo la certificazione GSAS Construction Management, evidenziando l’impegno di Qatar Airways Group per la conservazione ambientale. Ras Abrouq è un’oasi nel deserto che ha ottenuto un notevole 4 Stars rating secondo la certificazione GSAS Design & Build e un Class B rating secondo la certificazione GSAS Construction Management. Le pratiche sostenibili del prossimo resort sono in linea con l’obiettivo di Qatar Airways Group di contribuire a un futuro più verde. Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha rimarcato: “Qatar Airways Group sostiene con orgoglio gli sforzi di sostenibilità e preservazione ambientale nel paese in linea con la Qatar National Vision 2030. Siamo onorati di ricevere il principale riconoscimento da GORD per la costruzione e la progettazione del world-class Fuwairit Kite Beach e il prossimo resort Ras Abrouq, e restiamo impegnati a lavorare insieme per offrire offerte di ospitalità sostenibili per l’industria del turismo nazionale”. Il presidente fondatore di GORD, Yousef Alhorr, ha dichiarato: “I progetti di turismo e ospitalità possono modellare la percezione globale non solo mettendo in mostra la ricca cultura della nazione ospitante, ma anche incarnando la sua etica fondamentale, come la sostenibilità. Con le prestigiose certificazioni di GSAS, Fuwairit Kite Beach e Ras Abrouq sono emersi come brillanti esempi di progetti che supportano il turismo ecologicamente responsabile, in linea con la Qatar National Vision 2030. Questi progetti testimoniano che l’impegno del Qatar per la sostenibilità è inequivocabile e trascende tutti i settori”. Qatar Airways esplora e implementa continuamente iniziative per stabilire operazioni commerciali sostenibili. È stata la prima compagnia aerea in Medio Oriente ad essere certificata secondo il livello più alto dello IATA’s Environmental Assessment (IEnvA) programme, che si basa su riconosciuti environmental management system principles (come ISO 14001).

SAAB ANNUNCIA UNA DOUBLE EAGLE SALE IN KUWAIT – Saab ha ricevuto un contratto dalla U.S. Navy per un Double Eagle Semi-Autonomous Remotely Operated Vehicle (SAROV) per la Kuwait Naval Force. La Double Eagle family of undersea vehicles è un ROV system sicuro e collaudato dal punto di vista operativo, utilizzato dalle marine di tutto il mondo a supporto delle mine countermeasure (MCM) missions. Nella configurazione SAROV il veicolo può essere utilizzato sia come Autonomous Underwater Vehicle (AUV) per il rilevamento, classificazione e identificazione, sia come ROV per lo smaltimento delle mine. La Marina degli Stati Uniti sta acquistando questo sistema come Foreign Military Sales (FMS) program per la State of Kuwait’s Naval Force. Sviluppata e prodotta presso Saab a Linköping, Svezia, questa vendita rappresenta una pietra miliare nell’espansione della produzione di questa tecnologia svedese negli Stati Uniti. La divisione Autonomous and Undersea Systems di Saab, Inc. produrrà parti di questo sistema in stretta collaborazione con altri siti di produzione in Svezia, Regno Unito e Danimarca. “Siamo entusiasti di introdurre la produzione di questo undersea vehicle negli Stati Uniti. Il team Autonomous and Undersea Systems ha creato sia un team di undersea vehicle experts, sia nuove significative capacità di produzione per Saab, che ci posizionano per una maggiore espansione del mercato statunitense”, ha affermato Erik Smith, President and CEO of Saab in the U.S.

NUOVA NOMINA PER JETBLUE AIRWAYS – JetBlue annuncia oggi la nomina di Dawn Southerton come vice president, controller and principal accounting officer. Southerton supervisionerà i company’s accounting, accounts payable, credit card fraud, payroll and tax teams. Riporterà a Ursula Hurley, JetBlue’s chief financial officer. “Dawn porta con sé un ampio acume finanziario, una comprovata esperienza nella creazione di cambiamenti positivi per organizzazioni complesse e su larga scala e una passione per il supporto e lo sviluppo dei talenti”, ha affermato Hurley. Southerton ha aggiunto: “JetBlue si è sempre distinta per me come un’azienda innovativa e determinata. Sono entusiasta di unirmi al team e di contribuire a supportare la prossima fase di crescita di JetBlue”.

TROFEO BANDINI – L’ARRIVO DEL PILOTA LANDO NORRIS ALL’AEROPORTO “RIDOLFI” – Forlì Airport informa: “Lando Norris, il pilota britannico del Team McLaren di Formula 1, rivelazione della stagione 2023, è stato insignito ieri, domenica 10 dicembre 2023, del 30° Trofeo Lorenzo Bandini. Il premio gli è stato consegnato durante la cerimonia svoltasi a Faenza all’interno della Sala dell’Arengo del Palazzo del Podesta. FA S.r.l. – Forlì Airport ha partecipato all’iniziativa quale partner e sponsor dell’evento”.

LA DONAZIONE DI FLYINGBLUE MILES: UN ALTRO MODO PER SOSTENERE ENTI DI BENEFICENZA IN TUTTO IL MONDO – Flying Blue, il loyalty program di Air France-KLM Group, permette ai suoi membri di accumulare o spendere Miglia viaggiando, prenotando presso i partner (noleggio auto, hotel, ecc.) o effettuando acquisti quotidiani. Un’altra caratteristica del programma è la donazione di Miglia. Dal 2017 Flying Blue offre ai suoi 20 milioni di membri la possibilità di donare Miglia a una ventina di enti di beneficenza come UNICEF, Aviation Sans Frontières o The Ocean Clean Up. Dal 2022 i soci possono guadagnare Experience Points (XP) anche donando le proprie Miglia, consentendo loro di ottenere o mantenere il proprio status (Explorer, Silver, Gold o Platinum). La maggior parte delle organizzazioni selezionate dal programma fedeltà Flying Blue operano a livello internazionale in settori umanitari, sanitari, sociali o educativi, sostenendo adulti o bambini bisognosi. Tra questi, La Banda de Música è un’associazione che mira a togliere i bambini dalla strada attraverso l’educazione musicale. Grazie alle donazioni di Miglia, questa associazione, fondata a Oaxaca, in Messico, nel 2011 e sostenuta dalla Air France Foundation, ha permesso a 40 giovani musicisti di realizzare quest’estate due dei loro sogni più grandi: viaggiare per la prima volta e andare in tournée a Parigi e in tutta la Francia. Per raccontare questa avventura ed evidenziare le azioni concrete rese possibili dalle donazioni di Miles è stato realizzato un film documentario. Sarà disponibile dall’11 dicembre 2023 sui canali social di Flying Blue. L’elenco completo delle organizzazioni idonee alla donazione di Miglia è disponibile nella “Donate Miles” page del Flying Blue website, FlyingBlue.com, con una presentazione delle azioni realizzate grazie alle donazioni raccolte. Tutte le Miglia offerte a queste organizzazioni contribuiscono a finanziare i loro viaggi o missioni. Alcune di queste organizzazioni sono attive nella tutela dell’ambiente e, ancora una volta, tutte le Miglia loro offerte contribuiscono a finanziare i loro viaggi o missioni. Flying Blue è il loyalty program di Air France-KLM Group. Creato nel 2005, conta oggi 20 milioni di membri in tutto il mondo.

ANA LANCIA LA ANA GRANDWHALE APP – ANA NEO, Inc. (di seguito “ANA NEO”) ha annunciato oggi il lancio in Giappone della sua virtual travel platform application, ANA GranWhale. “La piattaforma mira a colmare il divario tra esperienze di viaggio reali e virtuali e contribuirà allo sviluppo regionale, facilitando la vendita di local products nel cross-border e-commerce: https://www.ana-granwhale.com/en/. ANA GranWhale è un’applicazione che consente agli utenti di vivere un’esperienza di viaggio più flessibile e confortevole ricreando diverse destinazioni di viaggio in uno spazio virtuale. L’applicazione è composta da due servizi principali: V-TRIP (virtual travel space) e Sky Mall (shopping space). Gli utenti possono raccogliere Gran Chips, scambiabili con ANA miles, migliorando ulteriormente la loro capacità di impegnarsi in viaggi sia virtuali che reali. I membri dell’ANA Mileage Club possono convertire le ANA miles in V- miles, consentendo l’acquisto di avatar fashion items and digital products. L’integrazione offre un’altra opportunità per entrare a far parte dell’ANA Mileage Club”, afferma ANA.

ROLLS-ROYCE SUPPORTA IL CRANFIELD UNIVERSITY CONTRACT PER IL TEAM TEMPEST SUPPLY CHAIN STUDY – Nell’ambito del suo lavoro con il Team Tempest, MBDA annuncia una nuova partnership con Cranfield University, supportata da Rolls-Royce, per sviluppare una soluzione per convalidare la maturità della supply chain maturity. “Il giusto livello di maturità della supply chain è fondamentale per i partner industriali del Team Tempest”, ha affermato Mark Harrison, Senior Procurement Executive, MBDA. “Una ricerca condotta da Rolls-Royce ha identificato che Cranfield University stava lavorando sulla valutazione della Supply Chain Readiness nel settore commerciale, in modo simile al modo in cui attualmente valutiamo i Technology Readiness Levels (TRL) e i Manufacturing Readiness Levels (MRL). Quindi abbiamo concordato un contratto in cui il l’idea dei Supply Chain Readiness Levels potrebbe essere sviluppata e resa adatta e appropriata per l’applicazione in un defence procurement supply chain environment”. “Per consentire lo sviluppo con successo di sistemi ingegneristici avanzati e programmi complessi, è necessario che esista un mezzo di fornitura praticabile che includa una progettazione della supply chain allo scopo”, afferma il Professor Aris Matopoulos from the Centre for Logistics, Procurement and Supply Chain Management at Cranfield University. “La soluzione proposta si basa sull’idea che la supply chain non può essere un ripensamento nei futuri programmi di difesa. Lo sviluppo del prodotto (ovvero della tecnologia) e del processo (ovvero la produzione) deve andare di pari passo con la supply chain”. Paul Hacker, Supply Chain Executive, Rolls-Royce, ha aggiunto: “Qualsiasi sviluppo di successo di un nuovo prodotto richiede la progettazione simultanea del prodotto, del processo di produzione e della supply chain. Attualmente non disponiamo di dettagli e parametri sufficienti per valutare lo stato di preparazione di una supply chain. Con il supporto della ricerca della Cranfield University – che Rolls-Royce è lieta di aver identificato – miriamo a colmare questa lacuna informativa e ad applicare universalmente i risultati ai programmi in qualsiasi settore industriale”. Lo studio iniziale sarà condotto nell’arco di sei mesi. L’obiettivo è quello di sviluppare un nuovo set di strumenti digitali che fornirà un maggiore livello di granularità sullo stato di preparazione di una supply chain durante l’intero ciclo di vita del programma, consentendo un intervento precoce sui futuri potenziali supply chain risks. Questo set di strumenti digitali, in caso di successo, potrebbe essere utilizzato in qualsiasi momento in qualsiasi defence equipment programme in futuro.

DELTA INCREMENTA I POSTI DA MIAMI – Delta informa: “In questa stagione invernale, Delta aumenterà del 27% il numero di posti in partenza da Miami rispetto a quanto offerto nel 2023, mentre la compagnia aerea spinge per diventare la compagnia aerea preferita nel sud della Florida. Delta aggiunge più voli per Atlanta (ATL), Detroit (DTW), Minneapolis-St. Paul (MSP), New York-JFK, New York-LGA e Orlando (MCO) e arriva a 37 partenze nei giorni di punta da MIA verso 12 destinazioni. Una nuova rotta per Washington, D.C. (DCA) è stata lanciata il mese scorso. Complessivamente si tratta di circa 1.300 posti aggiuntivi al giorno da MIA con Delta”. “Delta prende sul serio la propria presenza a Miami e in tutto il sud della Florida, e lo stiamo dimostrando attraverso nuove partnership e miglioramenti della rete, un’esperienza di prima classe per i clienti in aeroporto e un sincero coinvolgimento e investimento nella comunità”, ha affermato Luciano Macagno, Delta Managing Director for Latin American, the Caribbean and South Florida. “Stiamo aspettando con impazienza cosa ci riserverà il prossimo anno”. “Altre 13 città in tutto il mondo sono servite da Miami grazie alle partnership di Delta con Aeromexico, Air France/KLM, LATAM Airlines e Virgin Atlantic. Questo ottobre ha segnato il primo anniversario dell’alleanza di Delta con LATAM, che ha reso possibili sei nuove rotte, incluso il nuovo servizio da Miami a Medellin, Colombia, lanciato il 29 ottobre. La joint venture di successo ha finora effettuato 15.000 voli, ha trasportato più di 3 milioni di clienti e ha percorso più di 56 milioni di miglia. Delta e i suoi partner in joint venture servono 7 delle 10 principali destinazioni internazionali da Miami. A Miami Delta ha installato chioschi per il check-in di nuova generazione, implementato un processo di connessione rapida e implementato un’esperienza di check-in più fluida tramite l’app Fly Delta. Molto altro è in arrivo nel 2024, inclusa l’espansione e la ristrutturazione del Delta Sky Club dell’aeroporto”, conclude Delta.