Air France-KLM riafferma il suo impegno per la decarbonizzazione dell’aviazione attraverso l’uso di SAF

Pienamente impegnata nella riduzione del proprio impatto ambientale, Air France-KLM mira a aprire la strada all’incorporazione del Sustainable Aviation Fuel e a sostenere lo sviluppo delle capacità di produzione del SAF in tutto il mondo. Il Gruppo si è posto obiettivi ambiziosi che superano i requisiti normativi, ovvero una riduzione delle emissioni di CO2 per passeggero/km del 30% entro il 2030 rispetto al 2019 e l’incorporazione di un minimo del 10% di SAF entro la stessa data. Il Gruppo prevede di raggiungere questi obiettivi attraverso tre leve principali: il rinnovo della flotta, l’uso di Sustainable Aviation Fuel e misure operative.

Nel 2022 Air France-KLM era il più grande utilizzatore di SAF al mondo, rappresentando il 17% della produzione mondiale di SAF, mentre consumava solo il 3% della produzione globale di cherosene. Nell’ottobre 2022 Air France-KLM ha annunciato di aver coperto un terzo del suo fabbisogno per il 2030 grazie a storici offtake agreements con Neste e DG Fuels, per un totale di 1,6 milioni di tonnellate di SAF.

Nel 2023, il Gruppo ha mantenuto questa dinamica:

– Aumentando il volume di SAF incorporato, rendendo Air France-KLM ancora una volta il più grande utente di SAF al mondo.

– Garantendo le future forniture di SAF attraverso offtake agreements e protocolli d’intesa.

– Firmando partnership strategiche e investendo nelle capacità produttive per i SAF.

– Aumentando la consapevolezza sulle potenzialità ma anche sulle sfide associate al SAF.

– Coinvolgendo i propri clienti – individuali e aziendali – attraverso programmi SAF dedicati.

Nel 2023, le compagnie di Air France-KLM Group hanno incorporato circa 80.000 tonnellate di SAF, quasi raddoppiando rispetto ai livelli del 2022. Ciò rappresenta un tasso di incorporazione dell’1% (rispetto allo 0,6% nel 2022). Con questo importo, e sulla base dei dati disponibili fino ad oggi, Air France-KLM prevede di essere ancora una volta il più grande utente di SAF al mondo, rappresentando circa il 16% della produzione mondiale di SAF.

Nel 2023, Air France-KLM ha firmato diversi memorandum d’intesa (MoU) con i produttori di SAF in tutto il mondo per garantire i futuri volumi di SAF necessari per raggiungere i suoi obiettivi del 2030. Collaborando con fornitori che lavorano su diverse tecnologie SAF (HEFA, biocarburanti avanzati per l’aviazione ed e-fuel) e con sede in diverse regioni geografiche, Air France-KLM mira a costruire una rete mondiale di produzione SAF in grado di soddisfare le proprie esigenze e quelle del settore a lungo termine. Le iniziative di sourcing del Gruppo sono in linea con l’obiettivo di mantenere la flessibilità nei volumi per soddisfare i livelli effettivi della domanda.

Sono stati firmati protocolli d’intesa in particolare con Engie (progetto KerEauzen, Francia), EDF (progetto Take Kair, Francia), Elyse Energy (progetto BioTfuel, Francia), TotalEnergies (Francia), OMV (Austria), Raven (USA) e Groupe International SAF + (Canada), nonché con altri produttori SAF e fornitori di energia con sede in Europa, Nord e Sud America.

Sin dal suo primo SAF-powered flight nel 2011, Air France-KLM ha stabilito forti partnership con i fornitori di energia e ha persino effettuato investimenti finanziari diretti. KLM ha collaborato in particolare con il produttore SAF SkyNRG, sostenendo efficacemente la creazione nel 2019 di un primo impianto di produzione a Delfzijl (Paesi Bassi) attraverso un investimento di 6 milioni di euro.

Nel novembre 2023, Air France-KLM ha rafforzato la sua cooperazione con DG Fuels attraverso un investimento di 4,7 milioni di dollari effettuato da Air France nel produttore di SAF. Insieme a questo investimento, il Gruppo ha acquisito un’opzione per l’acquisto di ulteriori 75.000 tonnellate di SAF da DG Fuels in un periodo pluriennale a partire dal 2029.

Nell’aprile 2023, KLM ha condotto con successo test che confermano che è sicuro far funzionare i motori degli aerei con 100% SAF. I test sui motori sono stati effettuati in collaborazione con il produttore di motori CFM International e il produttore di carburante Neste.

Air France-KLM mira a fornire a tutti i suoi clienti opzioni per contribuire alla decarbonizzazione dell’aviazione. Il Gruppo ha sviluppato numerosi programmi e iniziative leader del settore che si aggiungono al contributo SAF già integrato in ogni biglietto venduto da gennaio 2022.

