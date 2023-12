I passeggeri di Air Europa potranno verificare digitalmente i propri passaporti grazie ad Amadeus Travel Ready

Air Europa ha implementato nei suoi sistemi Amadeus Travel Ready by Traveller ID, un pacchetto completo di soluzioni innovative che facilitano il viaggio, automatizzando e digitalizzando il processo di verifica dei documenti, consentendo ai viaggiatori di verificare la validità di determinati documenti prima di recarsi in aeroporto.

I passeggeri dei voli internazionali di Air Europa dispongono già di questa nuova funzionalità, attiva durante il processo di check-in online, eseguibile attraverso cellulare o computer. Una volta verificato il passaporto, lo status del passeggero viene aggiornato automaticamente nel sistema della compagnia aerea con l’etichetta “SKYCLEARED”, risparmiando tempo, snellendo le verifiche manuali dei documenti nei processi di check-in, consegna bagagli e imbarco con la conseguente riduzione delle code.

In futuro, Amadeus Travel Ready non solo offrirà ai passeggeri di Air Europa la possibilità di verificare altri documenti, come i visti ad esempio, ma faciliterà anche i processi di identificazione biometrica in aeroporto, attraverso l’uso dei telefoni cellulari dei passeggeri. Questa soluzione consentirà di abbinare i principali documenti di viaggio, utilizzando semplicemente i dati biometrici facciali che serviranno per l’identificazione dei passeggeri nei diversi punti di contatto delle compagnie aeree.

Questa evoluzione introdotta da Air Europa risponde alle esigenze della clientela emerse nell’ultimo sondaggio globale IATA. Il sondaggio ha, infatti, rilevato che le nuove esperienze digitali rappresentano una priorità per i viaggiatori, tanto che il 75% preferirebbe utilizzare dati biometrici invece di passaporti e carte d’imbarco.

Lo studio ha evidenziato inoltre che i viaggiatori desiderano snellire alcuni processi al di fuori dell’aeroporto, con le procedure di check-in e di immigrazione che rappresentano le loro principali priorità.

Estelle Leray, Direttore Alianzas y Experiencia del Cliente di Air Europa di Air Europa, afferma: “Siamo molto entusiasti di questa nuova soluzione, poiché si adatta perfettamente alla nostra strategia di innovazione. Vogliamo offrire ai nostri clienti l’esperienza che si aspettano: un viaggio facile e senza interruzioni. Stiamo, inoltre, cercando di sviluppare funzionalità di registrazione biometrica che migliorino davvero l’esperienza sia dei nostri clienti che dei nostri agenti”.

Air Europa è stata una delle prime compagnie aeree ad implementare la soluzione di verifica sanitaria digitale di Amadeus, che consente di certificare i documenti necessari al controllo della diffusione da COVID-19 prima dell’arrivo dei passeggeri in aeroporto. Amadeus ha verificato più di 25 milioni di documenti sanitari durante la pandemia di COVID-19.

Francois Blanc, General Manager of Traveller Identification di Amadeus, ha dichiarato: “La verifica digitale dei documenti di viaggio sta accelerando il passo e tramite Amadeus Travel Ready consentiamo alle compagnie aeree di offrire un’esperienza migliore ai loro passeggeri. Questo è solo un esempio di come Amadeus sia in grado di supportare il settore dei viaggi con iniziative innovative e incentrate sui viaggiatori che utilizzano identità digitali”.

Amadeus Travel Ready si integra con l’iniziativa One ID della IATA, che mira a semplificare ulteriormente i viaggi dei passeggeri promuovendo la condivisione anticipata delle informazioni, tecnologie contactless e opzioni biometriche.

(Ufficio Stampa Air Europa – Photo Credits: Air Europa)