Lufthansa Group conclude il sale and leaseback di dodici short-haul aircraft

Lufthansa Group ha stipulato un accordo per il sale and leaseback di dodici short-haul aircraft. L’operazione riflette la strategia del Gruppo di finanziare investimenti in nuovi aeromobili attraverso un mix di liquidità, Japanese Operating Leases (JOLCOs) e operating leases. Il sale and leaseback sostiene la modernizzazione della flotta delle compagnie aeree di Lufthansa Group. Gli aerei nuovi e moderni riducono il consumo di carburante, riducono le emissioni e migliorano gli ex fuel unit costs.

Le operazioni sono state perfezionate con due controparti, Clover Aviation Capital e il long-term business partner BBAM (Babcock & Brown Aircraft Management), per il sale and leaseback di dodici aeromobili Airbus A320 Family a condizioni commerciali vantaggiose.

Gli aerei hanno fino a due anni e sono attualmente operati da Lufthansa Airlines, Lufthansa CityLine ed Eurowings. La vendita ha generato un ricavo di circa 600 milioni di euro nel quarto trimestre 2023. Gli aerei saranno in leased back per un periodo di 72 mesi. La lease obligation risultante è rilevata come debito sotto IFRS 16 e ammonta a circa 200 milioni di euro. Un book gain di circa 100 milioni di euro derivanti dalla vendita verrà rilevato nell’EBIT. Il book gain non sarà incluso nell’Adjusted EBIT.

La transazione era già inclusa nel Lufthansa Group financial outlook, che presuppone investimenti netti compresi tra 2,5 e 3 miliardi di euro nel 2023.

