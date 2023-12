oneworld nominata da Global Traveler Best Airline Alliance per il 14° anno consecutivo

L’Alleanza oneworld® è stata nominata Best Airline Alliance per il 14° anno consecutivo dai lettori di Global Traveler, assicurando la posizione di oneworld come l’alleanza preferita dai frequent flyer.

Il prestigioso riconoscimento faceva parte della ventesima edizione dei GT Tested Reader Survey Awards, ospitati da Global Traveler. I vincitori del premio si sono riuniti per un ricevimento di gala il 13 dicembre al The Langham Huntington di Pasadena, Los Angeles.

Maria McKinnon, oneworld Director of Brand, Marketing and Loyalty, che ha ritirato il premio a nome dell’alleanza, ha dichiarato: “Siamo lieti che i lettori di Global Traveler abbiano ancora una volta riconosciuto oneworld come la loro alleanza aerea preferita. Questo premio speciale sottolinea l’impegno costante delle nostre stimate compagnie aeree associate nel fornire un servizio clienti eccezionale e un’esperienza di viaggio senza precedenti”.

Le compagnie aeree membri di oneworld hanno inoltre portato a casa numerosi prestigiosi premi del settore:

La Alaska Airlines Visa Signature Card di Bank America ha ottenuto la sua dodicesima vittoria come Best Frequent-Flyer Affinity Credit Card e la quinta vittoria per Best Frequent-Flyer Affinity Credit Card Benefits.

American Airlines ha portato a casa il suo settimo Best Trans-Pacific Airline award, Japan Airlines è stata riconosciuta Best Airline to Japan, Royal Air Maroc è stata votata Best Airline in Africa, mentre Qantas è stata riconosciuta Best Airline in Australia and New Zealand.

Gli annuali GT Tested Reader Survey Awards riflettono in modo imparziale e rispettato il meglio dei viaggi, basandosi esclusivamente sui voti dei lettori. Il sondaggio completo premia le compagnie aeree, gli hotel, i programmi fedeltà e i prodotti legati ai viaggi.

Per visualizzare l’elenco completo dei vincitori dei GT Tested Reader Survey Awards 2023, visitare: www.globaltravelerusa.com/global-traveler-celebrates-the-winners-of-the-20th-annual-gt-tested-reader-survey-awards/.

(Ufficio Stampa oneworld – Photo Credits: oneworld)