Air Europa aumenta a cinque le frequenze settimanali con il Venezuela

Air Europa prosegue il consolidamento della connettività su entrambe le sponde dell’Atlantico e incrementa la connettività con il Venezuela. A partire dal prossimo 24 dicembre si darà l’avvio a una nuova frequenza domenicale tra Madrid e Caracas, raggiungendo così cinque collegamenti settimanali.

Air Europa manterrà questo piano voli per tutto il corso del 2024 con una previsione di oltre 140.000 passeggeri trasportati, in significativo aumento rispetto agli ultimi anni.

La chiave per garantire una maggiore capacità di servizio nel collegamento con la capitale venezuelana dall’hub di Madrid-Barajas risiede nell’utilizzo della flotta Dreamliner per i voli a lungo raggio. I collegamenti saranno infatti operati dai Boeing 787, il modello più avanzato della sua categoria che non solo riserva una maggiore capacità di posti a sedere, ma anche di capacità di carico.

L’aumento delle frequenze con il Venezuela si inserisce nel piano d’incremento dell’operatività di Air Europa in tutto il continente. La compagnia aerea ha, infatti, rafforzato la propria presenza in destinazioni come Colombia, Paraguay ed Ecuador ed ha recentemente aggiunto una quinta frequenza settimanale verso gli Stati Uniti (New York) e la Bolivia (Santa Cruz de la Sierra), inoltre, per rispondere al picco di richieste dovuto alle festività di fine anno, ha attivato un terzo collegamento con Salvador de Bahía, in Brasile.

“L’aumento delle frequenze dei voli tra Madrid e Caracas rafforza la connettività del Venezuela con la Spagna e altre destinazioni associate, che si tradurrà in un impatto positivo in varie aree. Allo stesso tempo avrà un grande impatto sociale, andando a beneficio della grande comunità di venezuelani e spagnoli residenti in entrambi i paesi e favorirà lo sviluppo del turismo e degli scambi commerciali”, commenta l’ambasciatore del Venezuela in Spagna, Coromoto Godoy Calderón.

“Siamo molto lieti di poter raddoppiare e consolidare il nostro impegno commerciale nei confronti del Venezuela, rispondendo all’ottimo andamento della domanda su questa rotta. Allo stesso tempo condividiamo con il Venezuela e con le sue autorità nazionali di promozione turistica, una visione comune che pone nei collegamenti aerei il motore strategico di sviluppo commerciale e sociale per il Paese”, afferma Jesús Nuño de la Rosa, CEO di Air Europa.

