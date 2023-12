Iberia volerà direttamente a Tokyo nel 2024

Iberia riprenderà i suoi voli per il Narita International Airport di Tokyo direttamente da Madrid il 27 ottobre 2024, in coincidenza con l’inizio della prossima stagione invernale. Da quel giorno e durante tutto l’anno, la compagnia aerea spagnola offrirà tre voli settimanali: giovedì, sabato e domenica da Madrid, lunedì, venerdì e domenica da Tokyo.

Il volo diretto di Iberia tra Madrid e Tokyo è l’unica opzione diretta che collegherà la Spagna al Giappone.

In totale, durante la prossima stagione invernale, che va dal 27 ottobre al 25 marzo, saranno messi in vendita più di 45.000 posti tra Spagna e Giappone.

A causa della chiusura dello spazio aereo russo, la rotta di volo verso Tokio è stata modificata. Dato il ruolo critico dei venti nella pianificazione del percorso, i clienti che volano andata e ritorno con Iberia effettueranno un viaggio intorno al mondo, poiché l’andata da Madrid a Tokyo verrà effettuata attraverso il sud e il ritorno attraverso il nord, sopra la Russia, attraverso l’Oceano Pacifico e l’Artico.

Da oggi i posti sono in vendita su Iberia.com.

L’Airbus A350 è il modello scelto da Iberia per operare questo nuovo volo diretto. Questo tipo di aereo per tratte a lungo raggio è uno dei più moderni, efficienti e silenziosi sul mercato. Gli A350 di Iberia hanno una capacità di 330 passeggeri, 31 in Business, 24 in Premium Economy e 293 in Economy.

Il volo per Tokyo, oltre ad aggiungere una nuova destinazione alla mappa delle rotte di Iberia, segna anche il ritorno di Iberia in Giappone e in Asia. La prima volta che la compagnia aerea spagnola volò a Tokyo fu nel 1986. A differenza dei voli diretti che verranno offerti l’anno prossimo, allora il piano di volo prevedeva due scali, uno a Barcellona e l’altro a Mumbai. Nel 1992, con l’aggiunta dell’Airbus A340 e della versione migliorata del Boeing B747 alla flotta di Iberia, la compagnia aerea iniziò ad operare voli diretti tra le due capitali, fino al 1998. Nel 2016 Iberia offrì nuovamente questa rotta ai suoi clienti, e lo fece quindi fino al 2020, quando è iniziata pandemia COVID-19.

María Jesús López Solás, beria’s Commercial and Network Development and Alliances Director: “Il nostro ritorno a Tokyo è una notizia straordinaria. Rappresenta il ritorno di Iberia in Giappone, dove ha iniziato ad operare nel 1986, e insieme ai voli diretti per Doha recentemente lanciati, conferma il nostro impegno verso l’Asia. La crescita economica dei paesi di questo continente è immensa, come indicano tutte le previsioni per i prossimi decenni. Noi di Iberia vogliamo mostrare il potenziale di Madrid come porta d’ingresso verso la Spagna, il resto dell’Europa e l’America Latina, per collegare queste due parti del mondo”.

Gli orari di operatività dei voli tra Madrid e Tokyo consentono collegamenti con le destinazioni di Iberia in Spagna, così come nel resto d’Europa e in America Latina. In totale, la rete di Iberia Group vola verso circa 140 destinazioni in 46 paesi, 45 in Spagna, 56 in Europa, 8 in Africa, 27 in America e 2 in Medio Oriente. Inoltre, dal 2016, con la ripresa dei voli per Tokyo, la compagnia aerea spagnola ha aderito all’accordo commerciale congiunto tra Japan Airlines, British Airways e Finnair, noto come Siberian Joint Business (SJB), per operare rotte tra il Giappone e l’Europa.

Per i clienti che volano con Iberia da Tokyo, ma la cui destinazione finale non è Madrid, la compagnia aerea offre il programma Stopover Hola Madrid, che permette ai passeggeri di rimanere nella capitale spagnola fino a sei notti senza alcun costo aggiuntivo nel prezzo del volo. Inoltre, beneficeranno di numerosi sconti e vantaggi negli hotel, nei ristoranti e nelle offerte per il tempo libero della capitale. Ogni anno circa 20.000 passeggeri usufruiscono di questo servizio.

