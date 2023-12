Emirates celebra 10 anni di servizi con l’A380 a Mauritius

Emirates ha celebrato il decimo anniversario del suo servizio giornaliero con A380 per Mauritius. Al momento del lancio del servizio nel 2013, l’isola era la prima destinazione dell’A380 in Africa.

“Dopo uno special one-off A380 flight effettuato dalla compagnia aerea nel marzo 2013 per celebrare i 45 anni di indipendenza di Mauritius, il volo EK 701 di Emirates è atterrato all’SSR International Airport il 16 dicembre con oltre 500 passeggeri a bordo, segnando l’inizio del nuovo servizio giornaliero con A380.

Nell’arco di dieci anni Emirates ha operato quasi 12.000 voli da e per l’isola esotica, trasportando più di cinque milioni di passeggeri sull’aereo commerciale più grande del mondo, equipaggiato con i prodotti e i servizi di bordo firmati Emirates. Nel giro di un anno dal suo lancio e in seguito alla grande domanda, le Emirates A380 operations sono aumentate fino a raddoppiare il servizio giornaliero nel 2014, aumentando la capacità di posti sulla rotta e creando grandi opportunità per la fiorente industria turistica dell’isola.

Dal 2002, quando la rotta è stata lanciata utilizzando un aereo Boeing 777-300ER, Emirates è stata fermamente impegnata nei confronti di Mauritius e nella sua partnership con il Ministry of Tourism e la Mauritius Tourism Promotion Authority per sostenere l’economia e l’agenda turistica dell’isola. Come risultato degli sforzi congiunti che hanno aumentato la domanda sulla rotta, nel 2013 la capacità è stata aumentata passando agli A380.

Inoltre, la codeshare partnership di Emirates con Air Mauritius, una delle più lunghe nella storia di Emirates, ha sostenuto gli obiettivi turistici del Paese fornendo ai clienti di ciascuna compagnia aerea un migliore accesso ai servizi”, afferma Emirates.

Oomar Ramtoola, Emirates Manager for the Indian Ocean Islands, ha dichiarato: “I servizi con l’A380 di Emirates per Mauritius sono stati un successo clamoroso sin dal lancio dieci anni fa e la nostra doppia operatività giornaliera è stata un catalizzatore per la crescita dell’industria del turismo locale. Questa frequenza, abbinata ai servizi esclusivi forniti dagli aerei di punta di Emirates, hanno aumentato l’attrattiva del viaggio verso la destinazione e hanno portato vantaggi tangibili lungo tutta la catena di fornitura nel settore dell’ospitalità e del turismo, creando allo stesso tempo posti di lavoro. Siamo orgogliosi di aver scritto un capitolo importante nella storia dell’aviazione dell’isola in modo così significativo. Cogliamo l’occasione per ringraziare le autorità per tutto il supporto offerto a Emirates dal 2002. Vorrei anche ringraziare il management di Air Mauritius, il nostro partner in codeshare sulla rotta Dubai-Mauritius, per il rapporto di successo che continuiamo condividere”.

L’Honorable Steven Obeegadoo, Deputy Prime Minister and Minister of Tourism, ha dichiarato: “L’impiego dell’Airbus A380 di Emirates sulla rotta verso Mauritius dieci anni fa è stato un passo importante per Mauritius. L’A380 di Emirates ha stabilito nuovi livelli di comfort e servizio in volo e, dieci anni dopo il suo primo volo, rimane un punto di riferimento nel settore. Mauritius è quindi lieta di celebrare questi dieci anni di attività con Emirates e non vediamo l’ora di continuare la nostra forte partnership negli anni a venire”.

“Le principali destinazioni e mercati feeder per i viaggi in entrata e in uscita per Mauritius includono punti in Francia, Regno Unito, Germania, Svizzera, Russia, Austria, Italia e paesi del Medio Oriente.

I passeggeri provenienti da Mauritius hanno imparato ad amare l’A380 di Emirates per le sue cabine spaziose e confortevoli, i prodotti esclusivi, le migliori esperienze in volo come l’Onboard Lounge, oltre a un pluripremiato sistema di intrattenimento in volo che include più di 6.500 canali di intrattenimento on demand.

I Mauritian travellers hanno ora accesso al meal preordering service della compagnia aerea, che consente ai passeggeri in Business Class di preselezionare la portata principale tra 14 giorni e 24 ore prima della partenza del volo, garantendo loro ogni volta la scelta preferita e contribuendo a ridurre lo spreco di cibo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)