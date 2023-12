La Spagna ordina 16 Airbus C295 in Maritime Patrol and Surveillance configurations

Il Ministero della Difesa spagnolo ha ordinato 16 Airbus C295 in Maritime Patrol Aircraft (MPA) configuration e Maritime Surveillance Aircraft (MSA) configuration. Il contratto ammonta a 1,695 miliardi di euro.

Questi nuovi velivoli consentiranno alla Spanish Air and Space Force e alla Spanish Navy di rafforzare le ational anti-submarine warfare capability, nonché di aumentare e potenziare le proprie surveillance, reconnaissance and search & rescue units.

“L’aereo sarà interamente progettato e prodotto in Spagna, promuovendo l’impronta e la sovranità della difesa industriale nazionale”, ha affermato Mike Schoellhorn, CEO di Airbus Defence and Space. “In particolare, la Maritime Patrol version è la C295 mission configuration più complessa fino ad oggi. Un importante progetto di sviluppo che riunirà le ultime tecnologie per fornire un vantaggio operativo al nostro cliente”.

Il contratto comprende anche sistemi di addestramento (Full Flight Simulator e Mission System Simulator) e un pacchetto iniziale di supporto logistico.

Il C295 MPA condurrà le missioni eseguite dalla flotta P-3 Orion, ritirata alla fine del 2022. Sarà equipaggiato per svolgere anti-submarine, anti-surface warfare and intelligence, surveillance and reconnaissance missions. Allo stesso modo, potrà trasportare armamenti come siluri e altri tipi di sistemi d’arma.

La configurazione dell’MPA sarà altamente connessa e sarà in grado di operare in modalità collaborativa con altre piattaforme in diversi domini. L’aereo può diventare un flying command-and-control centre, fornendo alle Spanish Armed Forces la versatilità necessaria per svolgere un’ampia gamma di missioni.

Il C295 MSA è il naturale sostituto della flotta di aerei CN-235 VIGMA, in servizio presso la Spanish Air and Space Force dal 2008. Sarà equipaggiato principalmente per operazioni marittime e terrestri quali anti-smuggling, anti-illegal immigration and anti-drug trafficking operations, nonché missioni di ricerca e salvataggio nazionali e internazionali.

Ci sarà un alto grado di sinergia tra entrambe le configurazioni. La Spanish Air and Space Force opera anche una flotta di 13 Airbus C295 in transport configuration.

L’aereo sarà assemblato nelle Airbus military facilities a Siviglia.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)