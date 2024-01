News Brevi – 03.01.2024

IL TRAFFICO DI RYANAIR A DICEMBRE 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di dicembre 2023. A dicembre Ryanair Group ha trasportato 12,54 milioni di passeggeri (dicembre 2022: 11,52 milioni, +9%), con un load factor del 91% (92% a dicembre 2022). Ryanair ha operato oltre 72.500 voli a dicembre 2023 (oltre 900 voli cancellati a causa del conflitto tra Israele e Gaza). Il dato rolling sui 12 mesi a dicembre 2023 si attesta a 181,8 milioni di passeggeri (+13%), con un load factor del 94% (+2%).

RTX RICEVE CONTRATTO DA $400 MILIONI PER LA FORNITURA DI STORMBREAKER SMART WEAPONS ALL’U.S. AIR FORCE – L’U.S. Air Force ha assegnato a Raytheon, un’azienda RTX, un contratto da 400 milioni di dollari per produrre e consegnare più di 1.500 StormBreaker® smart weapons. StormBreaker è la leading air-to-surface, network enabled weapon, in grado di colpire bersagli in movimento in tutte le condizioni atmosferiche utilizzando i suoi multi-effects warhead and tri-mode seeker. “Dispiegato su due piattaforme, con test in corso per altre, StormBreaker ha consolidato la sua posizione come leading network enabled weapon in tutto il Department of Defense”, afferma Paul Ferraro, president of Air Power at Raytheon. “Con questo contratto continueremo a far evolvere la produzione di StormBreaker per soddisfare le esigenze negli anni a venire”. StormBreaker è operata sull’F-15E Strike Eagle e sull’F/A-18E/F Super Hornet, con test in corso su tutte le varianti dell’F-35. Su tutte le piattaforme, StormBreaker ha completato 28 test drops nel 2023.

DELTA AGGIUNGE VOLI PER HOUSTON A SOSTEGNO DEL COLLEGE FOOTBALL – Delta informa: “Delta sta intensificando i voli per Houston mentre i due top college football teams raggiungeranno l’NRG Stadium l’8 gennaio per la partita per il titolo. Delta sta lanciando una rotta da Detroit (DTW) al William P. Hobby Airport (HOU) di Houston. Inoltre, la rotta esistente di Delta per il George Bush Intercontinental Airport (IAH) di Houston fornirà ai fan dei Wolverines opzioni di viaggio ancora più convenienti. Per i fan degli Huskies, Delta sta introducendo una rotta da Seattle (SEA) al George Bush Intercontinental Airport (IAH). Con gran parte della flotta della compagnia aerea dotata di TV satellitare in diretta, i clienti possono godersi le partite comodamente dal proprio posto mentre sorvolano gli Stati Uniti continentali. Inoltre, mentre Delta continua a raddoppiare la connettività a bordo, l’adesione a SkyMiles garantisce anche ai clienti di connettersi rapidamente al Wi-Fi Delta Sync veloce e gratuito, disponibile oggi su oltre 620 domestic mainline aircraft, per accedere ai propri servizi di abbonamento per uno streaming senza interruzioni”.

NSPA ASSEGNA A COMLOG UN CONTRATTO PER PATRIOT MISSILES – La NATO Support and Procurement Agency (NSPA) ha assegnato a COMLOG, una joint venture tra Raytheon, un’azienda RTX, e MBDA, il loro primo contratto sotto l’European Sky Shield Initiative, o ESSI. Con un valore totale fino a 5,6 miliardi di dollari, il contratto NSPA sostiene una coalizione di nazioni, tra cui Germania, Paesi Bassi, Romania e Spagna, con una quantità combinata fino a 1.000 Patriot® GEM-T missiles, se tutte le opzioni verranno esercitate. Il contratto comprende la qualificazione dei componenti aggiornati, l’aggiunta di nuovi fornitori, test equipment e ricambi per supportare il sostegno futuro. Per supportare la consegna, COMLOG espanderà la capacità di produzione dei missili GEM-T in Europa. GEM-T, il Patriot Advanced Capability 2 (PAC-2) missile interceptor potenziato per contrastare tactical ballistic missiles, è un primary effector per il combat-proven Patriot air and missile defense system. Patriot è utilizzato da otto nazioni europee per la difesa contro cruise missiles, ballistic missiles, enemy drones and aircraft. Attraverso questo contratto, le nazioni utilizzatrici del Patriot otterranno vantaggi significativi. L’approvvigionamento in bundle, nello spirito dell’ESSI, offre economie di scala e sostiene l’espansione della capacità produttiva di nuovi missili Patriot GEM-T per soddisfare la crescente domanda. La nuova capacità produttiva di missili Patriot GEM-T in Europa aumenta la sicurezza dell’approvvigionamento e contribuirà alla ricostituzione dei Patriot air defense missile inventories. Infine, l’iniziativa rafforza la cooperazione tra gli alleati della NATO, in linea con l’ESSI. Thomas Gottschild, Managing Director MBDA Deutschland: “Il contratto rafforza le capacità industriali e militari in Europa. Il volume degli ordini consentirà a MBDA di creare un impianto di produzione per i missili Patriot in Germania, nonché la produzione di importanti sottocomponenti. L’impianto COMLOG è attualmente l’unico nel suo genere per il missile Patriot al di fuori degli Stati Uniti. Nel complesso, il contratto sostiene gli stati europei utilizzatori del Patriot, crea posti di lavoro in Germania e rafforza la catena di fornitura”. Thomas Laliberty, President, Raytheon Land & Air Defense Systems: “Raytheon e MBDA hanno collaborato con NSPA, l’esercito degli Stati Uniti e un’ampia rete di fornitori in tutta la regione per offrire ai nostri partner europei un programma GEM-T che aumenta il NATO’s air defense missile inventory, rafforza la deterrenza e sostiene la prontezza operativa dei Patriot air defense systems in tutta Europa. Questo pacchetto di appalti rafforza la cooperazione tra gli European Patriot allies”.