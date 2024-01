Campagna “Super sconti” di easyJet: sconti al 20% su 300.000 posti disponibili da e per l’Italia

easyJet informa: Per celebrare nel più festoso dei modi l’inizio del nuovo anno, easyJet ha lanciato la sua campagna “Super sconti”, mettendo a disposizione 300.000 posti sui voli da e per l’Italia a tariffe scontate al 20%.

Da oggi e fino alla mezzanotte del 5 febbraio, sarà quindi possibile prenotare il prossimo viaggio nelle date comprese tra il 22 gennaio e il 30 novembre 2024, lasciandosi ispirare dalle oltre 220 destinazioni del network easyJet raggiungibili dall’Italia. La promozione è attiva su tutti i canali di vendita easyJet: app, sito e GDS”.

“Esperienze incredibili attendono i passeggeri italiani per tutta la durata del nuovo anno: ponti primaverili alla scoperta delle capitali europee, avventure nelle più splendide destinazioni esotiche e poi, ancora, meravigliose spiagge soleggiate dove collezionare estati indimenticabili.

E proprio per chi non vede l’ora di assicurarsi un posto sotto i primi soli estivi, questo è il momento perfetto per organizzare un viaggio verso la calda e vivace Spagna, i cui splendidi paesaggi sono raggiungibili dai principali aeroporti italiani con easyJet: da Milano Malpensa a Napoli, da Venezia a Pisa.

Se si ricerca un’avventura alla scoperta delle colorate e artistiche città dell’entroterra, con easyJet si può già prenotare un volo da Milano Malpensa a Bilbao, La Coruña, Malaga o Barcellona, quest’ultima raggiungibile anche da Napoli o Pisa. Per coloro che invece guardano già all’estate, le spiagge paradisiache delle isole spagnole attendono entusiaste i primi passeggeri italiani: le Isole Canarie di Tenerife, Lanzarote e Fuerteventura sono raggiungibili dal capoluogo lombardo in una manciata di ore di volo, mentre Gran Canaria è la destinazione perfetta per i passeggeri in partenza da Napoli. Oppure, per chi desidera esplorare le perle del Mediterraneo, da Milano e da Napoli si vola anche verso Palma di Maiorca, Minorca e Ibiza, quest’ultima raggiungibile anche da Venezia“, prosegue easyJet.

“Infine, per chi invece preferisce optare per il fascino delle più belle capitali europee, è arrivato il momento di partire alla volta di Parigi – raggiungibile con voli diretti da 13 aeroporti italiani, Amsterdam – raggiungibile da 8 aeroporti italiani, Berlino – con voli in partenza da 7 aeroporti, Atene – partendo da Milano Malpensa o Napoli, o ancora Lisbona, raggiungibile da Milano Malpensa“, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)