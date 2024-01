Emirates: nuova offerta per i viaggiatori che intendono visitare Dubai quest’inverno

Emirates ha annunciato oggi una nuova offerta per i viaggiatori che intendono visitare Dubai quest’inverno. “A partire dal 12 gennaio, chi ha acquistato voli per Dubai o effettuerà uno scalo a Dubai di 8 o più ore può usufruire di biglietti gratuiti per due delle più grandi attrazioni di Dubai: il Museo del Futuro e l’Atlantis Aquaventure.

Il Museo del Futuro è il nuovo gioiello dello skyline di Dubai, dove i visitatori potranno vivere l’esperienza di vedere come sarà il mondo fra 50 anni. Inoltre, i clienti possono rinfrescarsi sugli scivoli e sulle giostre dell’Atlantis Aquaventure, il parco acquatico più grande del mondo.

Questa offerta speciale è valida per i biglietti acquistati tra il 12 gennaio e il 1° febbraio 2024, per viaggi tra il 15 gennaio e il 31 marzo 2024. L’offerta è disponibile per tutte le classi di cabina e per le prenotazioni effettuate su emirates.com, call center Emirates, biglietteria Emirates o tramite agenzie di viaggio, e può essere riscattata almeno 96 ore prima del viaggio”, afferma Emirates.

“Dal prendere il sole su splendide spiagge, allo shopping al Dubai Mall, dal godere della vista dell’edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa, passando per cene di alto livello in incredibili ristoranti, Dubai offre la perfetta vacanza invernale al sole. Alcuni vantaggi di cui si più godere grazie a Emirates sono:

My Emirates Pass: chi viaggia con la compagnia aerea può approfittare di altre centinaia di offerte a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti grazie a My Emirates Pass. Disponibile fino al 31 marzo 2024, i clienti possono semplicemente mostrare la carta d’imbarco Emirates presso i ristoranti, i centri benessere, le attività e altro ancora per accedere a offerte e sconti esclusivi. Per vedere tutte le offerte di My Emirates Pass, visitare il sito www.emirates.com/myemiratespass.

Creare la propria Dubai Experience: con Dubai Experience, ogni visita è più ricca di contenuti. I clienti possono sfogliare, creare e prenotare i propri itinerari personalizzati che includono voli, soggiorni in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze gastronomiche e di svago a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

Partner Emirates Skywards: i soci del pluripremiato programma federltà della compagnia aerea possono godere di ulteriori vantaggi. I clienti possono accumulare Miglia Skywards sulle spese quotidiane presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti con l’applicazione Skywards Everyday. Spendere Miglia su voli e upgrade o ottenere biglietti per concerti ed eventi sportivi attraverso le Skywards Exclusives. Per saperne di più su Emirates Skywards: https://www.emirates.com/it/italian/skywards/“, prosegue Emirates.

Emirates opera attualmente 41 voli settimanali dall’Italia a Dubai. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.emirates.com/it/italian/.

I termini e le condizioni completi sono disponibili qui: https://www.emirates.com/it/italian/special-offers/winter-in-dubai-terms-and-conditions.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)