Emirates e Azul espandono la loro partnership offrendo joint loyalty programme benefits

Emirates e Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A (Azul) hanno portato la loro partnership a nuovi livelli con il lancio di un reciprocal loyalty programme. I membri frequent flyer di Emirates Skywards e TudoAzul possono ora guadagnare e riscattare Miglia attraverso una rete congiunta di oltre 290 destinazioni in tutto il mondo. I due vettori hanno lanciato una partnership codeshare nel 2021 per fornire ai clienti una migliore connettività da/per otto città del Brasile alla rete globale di Emirates via San Paolo.

Nejib Ben Khedher, Divisional Senior Vice President, Emirates Skywards, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di annunciare una nuova partnership con Azul, la più grande compagnia aerea del Brasile. I membri Skywards possono ora accumulare ancora più Miglia scoprendo centinaia di città in Brasile e Sud America. I membri Azul possono anche guadagnare e riscattare Miglia su più di 130 destinazioni attraverso la rete globale di Emirates. Non vediamo l’ora di iniziare una grande partnership e di sbloccare fantastici vantaggi per i nostri membri frequent flyer”.

Cristina Yoshida, Director of Loyalty Program & Ancillary Revenue at Azul, ha aggiunto: “La nostra partnership con Emirates, una compagnia riconosciuta a livello mondiale per la sua eccellenza nel servizio, significa un progresso notevole nella nostra missione di fornire esperienze memorabili ai clienti. Stiamo espandendo le destinazioni e il portafoglio di Azul, rafforzando il nostro impegno verso un programma fedeltà che offra le migliori opzioni ai membri”.

In base all’accordo, i membri Emirates Skywards possono guadagnare Miglia viaggiando attraverso la rete Azul di oltre 150 destinazioni. I soci Skywards guadagnano fino a 1 Miglio Skywards per ogni miglio volato in Economy Class e fino a 1,5 Miglia Skywards per ogni miglio volato in Business Class.

I membri possono anche riscattare flight rewards sulla Azul Economy Class su emirates.com (a partire da 8.000 Miglia per un biglietto premio di sola andata) e Azul Business Class (a partire da 17.500 Miglia per un biglietto premio di sola andata).

La partnership consentirà inoltre ai membri TudoAzul di guadagnare Miglia attraverso la rete globale di Emirates composta da oltre 130 destinazioni, in sei continenti. I soci Azul possono anche usufruire di flight rewards nelle cabine Emirates Economy e Business Class.

Emirates attualmente opera un servizio giornaliero con A380 per San Paolo, con la sua apprezzata cabina Premium Economy. La compagnia aerea opera anche un servizio con Boeing 777-300ER tra Dubai e Rio de Janeiro, che collega anche i viaggiatori a Buenos Aires.

L’accordo di codeshare con Emirates e Azul consente ai clienti di connettersi da/per Rio de Janeiro, Santos Dumont (SDU), Belem (BEL) Belo Horizonte (CNF), Cuiaba (CGB), Curitiba (CWB), Juazeiro Do Norte (JDO), Porto Alegre (POA) e Recife (REC) sui voli operati da Azul per i voli Emirates da San Paolo (GRU) a Dubai e oltre con un unico biglietto.

