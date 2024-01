SAS amplia il suo summer program e include Atlanta

Nell’ambito del summer program 2024 di SAS, una nona destinazione verrà aggiunta alla rete nordamericana. Il 17 giugno SAS inizierà a connettere i clienti con un servizio giornaliero non-stop per Atlanta da Copenhagen.

“Quest’estate SAS non solo introdurrà una nuova destinazione, ma aumenterà anche le frequenze verso gli Stati Uniti. La rotta Copenhagen-New York (JFK) avrà fino a due voli giornalieri, integrando i voli giornalieri esistenti per l’aeroporto di New York-Newark da Stoccolma, Oslo e Copenhagen. I voli da Copenhagen a Boston opereranno tutti i giorni, rispetto a sei volte a settimana durante il periodo estivo. Inoltre, verrà aggiunto un quarto volo settimanale da Copenhagen a Toronto.

Con quasi 94 milioni di passeggeri in transito nel 2022, l’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport è l’aeroporto più trafficato del mondo. Si prevede che il trasporto merci svolgerà un ruolo importante su questa rotta, in parte a causa della sua vicinanza al porto di Savannah, il terminal container più grande e in più rapida crescita in America”, afferma SAS.

“Attraverso un accordo con Delta Air Lines, i passeggeri possono continuare il loro viaggio su altre destinazioni servite da Delta fuori Atlanta. Questo sviluppo significa un’offerta ampliata per i passeggeri di SAS, che possono aspettarsi di raggiungere diverse nuove ed entusiasmanti destinazioni negli Stati Uniti meridionali, nei Caraibi e in America Latina, tutte comodamente accessibili da Atlanta”, afferma il SAS President & CEO, Anko van der Werff.

Orario nel summer program: tutti i giorni con Airbus A330. Orario nel winter program: 5 voli settimanali con Airbus A350 (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica).

“SAS ha inoltre firmato un accordo di codeshare con EL AL Israel Airlines all’inizio di giugno 2023 con effetto a febbraio. Inoltre, in ottobre SAS ha stipulato un accordo di codeshare con Etihad Airways. Attraverso accordi di codeshare, i passeggeri potranno usufruire di una migliore connettività, ottenendo l’accesso a una vasta gamma di destinazioni. SAS ha attualmente 18 accordi di codeshare con diversi operatori a livello globale.

Un riepilogo delle destinazioni SAS in Nord America nel prossimo summer program: Atlanta (ATL), New York (EWR e JFK), Chicago (ORD), Boston (BOS), Washington DC (IAD), Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO), Miami (MIA) fino al 07 aprile, Toronto (YYZ)”, conclude SAS.



(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)