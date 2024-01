News Brevi – 18.01.2024

AERONAUTICA MILITARE: PRESENTATA A FIRENZE LA NUOVA COLLEZIONE AUTUNNO/INVERNO 2024-25 “AERONAUTICA MILITARE” FIRMATA CRISTIANO DI THIENE – Mercoledì 10 gennaio, presso la prestigiosa Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, ha avuto luogo la serata evento dedicata alla presentazione della prossima collezione autunno/inverno firmata Cristiano di Thiene, azienda licenziataria del brand Aeronautica Militare in accordo con Difesa Servizi S.p.A., società che opera secondo indirizzi strategici e programmi stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze. L’evento, condotto dalla speaker radiofonica Federica Gentile, ha visto la partecipazione di numerose autorità ed ospiti. A fare gli onori di casa, il Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, unitamente al Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, in qualità di Capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica; tra gli illustri ospiti presenti all’evento, il Presidente di Difesa Servizi S.p.A., Dott. Gioacchino Alfano, il Presidente della Giunta Regionale della Toscana, Dott. Eugenio Giani, i figli del Signor Cristiano Sperotto, fondatore del marchio Cristiano di Thiene, Paolo e Armando Pio Sperotto. Con la presentazione della collezione sono stati inoltre celebrati 20 anni di collaborazione tra Cristiano di Thiene e l’Aeronautica Militare, per un brand di moda totalmente made in Italy, che ha saputo fare di un’eccellenza artigiana, la lavorazione della pelle, un punto di forza e di riconoscibilità indiscusso, senza mai rinunciare a qualità, competenza e passione, tre costanti che accomunano le due parti di questa ventennale collaborazione. “Grazie agli emblemi, gli stemmi e le grafiche, la società Cristiano di Thiene racconta la storia, i valori, le professionalità delle donne e degli uomini in Aeronautica Militare e secondo noi questa è la base del successo”, così Paolo e Armando Pio Sperotto, entrambi affiancati sul palco dai collaboratori storici del brand, Rosanna Sofia Pedone, responsabile stile donna e Lorenzo Rossi, fashion coordinator. Tra gli ospiti intervenuti all’evento, il due volte campione mondiale e argento olimpico di scherma Paolo Pizzo e l’attore Alessio Vassallo, che ha interpretato lo schermidore dell’Aeronautica Militare nel film “La stoccata vincente”. Nel corso della serata, inoltre, è salita sul palco una rappresentanza della Pattuglia Acrobatica Nazionale, tra cui il Comandante PAN, Tenente Colonnello Massimiliano Salvatore. Proprio a Rivolto, presso la base aerea dove ha sede il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori”, l’azienda veneta mosse i suoi primi passi nella collaborazione con l’Aeronautica Militare nel 2004. Presso l’Aula Magna dell’Istituto è stata allestita, per l’occasione, una mostra con alcuni dei capi di abbigliamento della collezione autunno/inverno 2024-25 (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QANTAS NOMINA IL NUOVO CEO DELLA LOYALTY BUSINESS UNIT – Qantas Group ha nominato Andrew Glance nuovo CEO per la sua Loyalty business unit. Il signor Glance è attualmente Executive Manager of Commercial Partnerships and Qantas Business Rewards, avendo ricoperto diversi ruoli senior in Qantas Loyalty dal 2016. In precedenza ha ricoperto posizioni finanziarie senior all’interno dell’organizzazione, dalle operazioni di volo ai servizi di volo, unendosi a Qantas nel 2002. Annunciando la nomina, il Qantas Group CEO, Vanessa Hudson, ha dichiarato: “Andrew ha una profonda conoscenza del settore Loyalty avendo fatto parte di quel gruppo dirigente per molti anni, così come dell’organizzazione più in generale, dato che ha lavorato anche in diverse altre parti del gruppo. In definitiva, ciò che desiderano i membri del nostro programma Frequent Flyer è la possibilità di guadagnare punti in molti modi diversi e convertirli in fantastiche esperienze di viaggio. Questo è ciò su cui si concentra la strategia per Loyalty, inclusa la recente espansione in hotel e pacchetti vacanza, nonché l’aggiunta di più compagnie aeree partner”. Andrew Glance ha dichiarato: “Qantas Loyalty è un’azienda fantastica che offre molto valore ai suoi membri e ai partner aziendali e non vedo l’ora di guidare il team per costruire su questo”. La nomina di Glance segue le dimissioni dell’attuale CEO di Qantas Loyalty, Olivia Wirth, nell’ottobre 2023. Passerà al suo nuovo ruolo, incluso l’ingresso nel Qantas Group Leadership Team, una volta che la signora Wirth uscirà dal Gruppo alla fine di febbraio 2024. La signora Hudson ha aggiunto: “Voglio ringraziare Olivia per tutto ciò che ha ottenuto come Loyalty CEO dal 2018 e per il suo più ampio contributo al Gruppo durante i suoi 14 anni qui”.

AIR FRANCE CELEBRA I 25 ANNI DI JEREMY, PER LA FORMAZIONE E L’INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI GIOVANI – Martedì 16 gennaio 2023, l’Air and Space Museum at Paris-Le Bourget Airport ha ospitato la cerimonia del 25° anniversario dell’associazione JEREMY. Creata nel 1998 su iniziativa di Air France, JEREMY lavora per promuovere l’integrazione professionale dei giovani e, più in generale, delle persone in cerca di lavoro nella regione parigina (Île-de-France) attraverso opportunità basate sugli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly. JEREMY raggiunge questo obiettivo offrendo formazione in una dozzina circa di professioni operative nell’airport sector. Questi corsi di formazione sono gratuiti per gli studenti e sovvenzionati da Île-de-France Regional Council, European Social Fund, AKTO e France Travail. Gli studenti vengono pagati durante la loro formazione. Al termine del percorso di formazione e potenziamento delle competenze, JEREMY è autorizzata a rilasciare alcune certificazioni qualificanti, tra cui quella di airport security agent. Oltre ad Air France e Transavia, l’associazione JEREMY comprende ora aziende diverse come City Services, Groupe Europe Handling e le sue filiali, Safesquare e Groupe ADP. In qualità di membro fondatore dell’associazione, Air France intraprende azioni concrete per promuovere le pari opportunità e aiutare i giovani a trovare opportunità nel mercato del lavoro. L’idea è nata da un’idea di Jean-Cyril Spinetta (CEO of Air France dal 1997 al 2004, poi di Air France-KLM dal 2004 al 2013) e dei suoi team. Queste attività rientrano nella politica globale di Air France volta a contribuire al dinamismo delle località in cui opera la compagnia. Questo aspetto delle attività relative alle risorse umane di Air France è parte integrante del ruolo della compagnia come principale datore di lavoro privato nella regione parigina. Alla presenza di Jean-Cyril Spinetta e Anne Rigail, Chief Executive Officer of Air France, la cerimonia del 16 gennaio è stata l’occasione per celebrare un quarto di secolo di azioni volte ad aiutare i giovani a trovare lavoro, puntando i riflettori sui percorsi professionali di successo dei giovani partecipanti gli scorsi anni. Dal 1998 il lavoro di JEREMY ha accolto 13.031 tirocinanti, una media di 520 all’anno; raggiunto un tasso di successo del 77%, ovvero il numero di contratti aziendali acquisiti rispetto al numero di tirocinanti che hanno completato la formazione professionale; 5.431 contratti firmati (contratti a tempo determinato di almeno 6 mesi o contratti a tempo indeterminato) entro la fine del 2022. JEREMY svolge un ruolo cruciale per molti giovani e persone in cerca di lavoro nel creare opportunità e aprire prospettive reali. Ora si è creato uno slancio positivo, con gli ex tirocinanti JEREMY che a loro volta fanno da mentori ai nuovi tirocinanti JEREMY. Air France augura a JEREMY altri 25 anni di successi e riafferma il suo pieno sostegno al lavoro dell’associazione.

L’EMIRATES AVIATION UNIVERSITY RICONOSCE 302 FUTURI AVIATION LEADERS – Emirates informa: “Con il nuovo anno, gli studenti della Emirates Aviation University (EAU) hanno nuovi mondi da conquistare mentre lanciano in alto i loro cappelli di laurea. Alla 33rd EAU graduation ceremony, 302 studenti altamente qualificati e di successo sono stati premiati con i loro diplomi, che hanno annunciato il loro arrivo nel mondo dell’aviazione. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, and Chancellor of the EAU, ha conferito ai laureati i loro meritati certificati. Insieme a lui per onorare ogni laureato c’erano dignitari, dirigenti di Emirates Group, i laureati e i loro ospiti, docenti dell’Accademia. Tenutasi presso il campus EAU, la cerimonia di laurea ha messo in mostra la ricca diversità del corpo studentesco con laureati che rappresentano oltre 50 nazionalità. I laureati provenivano da una vasta gamma di discipline, tra cui aviation management, aeronautical engineering, aviation safety/security, logistics and supply chain management, mechanical and aircraft maintenance engineering, software engineering”. HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ha dichiarato: “Sia l’aviazione che il mondo del lavoro si stanno evolvendo e trasformando rapidamente. In qualità di leader nel settore dell’aviazione, vogliamo plasmare il futuro del settore e formare la prossima generazione con le conoscenze e le competenze che consentiranno loro di essere pionieri nel settore dell’aviazione. Promuovere l’eccellenza, le competenze tecniche e le qualità di leadership nei nostri studenti sono i pilastri del nostro approccio e questi sono importanti per il progresso e lo sviluppo del settore. Congratulazioni ai nostri laureati. Non vedo l’ora che prendano il posto che spetta loro nell’economia locale e globale e che ottengano i loro numerosi e straordinari successi”. Il Professor Ahmad Al Ali, Emirates Aviation University Vice-Chancellor, ha dichiarato: “Stiamo assistendo a una nuova era nel settore dell’aviazione e non dobbiamo solo impartire competenze e conoscenze ai nostri studenti, ma dobbiamo ispirarli e coinvolgerli per il successo”. Secondo IATA, l’industria aeronautica registrerà un utile netto di oltre 25,7 miliardi di dollari nel 2024. Secondo Airport Council International, il 2024 dovrebbe rappresentare una pietra miliare per la ripresa del traffico passeggeri globale poiché toccherà 9,4 miliardi di passeggeri, superando i 9,2 miliardi di passeggeri del 2019. Quest’anno la Emirates Aviation University ha premiato 26 studenti esemplari in tutte le discipline. I loro risultati riflettevano l’impegno dell’EAU nel fornire futuri leader dell’aviazione. Con particolare attenzione alla fusione tra industria e mondo accademico, oltre 100 studenti hanno ricevuto l’opportunità di fare uno stage presso Emirates Group per oltre un semestre.

LA USS CARL VINSON PORTA A BORDO F-35C E SUPER HORNET – La portaerei della Marina statunitense USS CARL VINSON (CVN 70) è schierata nell’area operativa della 7a flotta degli Stati Uniti con a bordo gli F-35C e i Block III F/A-18 Super Hornets. Questi velivoli apportano una nuova serie di capacità collettive ai carrier air wing del futuro. Parte di questo mix sono gli F-35C dello Strike Fighter Squadron 97, che recentemente ha intrapreso un ciclo di addestramento per prepararsi allo schieramento come seconda unità F-35C della Marina. Secondo l’U.S. Navy Rear Admiral Carlos Sardiello, commander of Carrier Strike Group One, operare fighter di quinta e quarta generazione offre una “combinazione molto capace”. “Avere sia gli F-35 di quinta generazione che i Block III Super Hornet rappresenta una grande capacità aggiuntiva”, ha affermato il Carl Vinson commanding officer, Captain Matthew Thomas. “Portano molte capacità avioniche che ci rendono più capaci”. La Nimitz-class aircraft carrier trasporta anche: due squadroni di Block II Super Hornets; un EA-18G Growler electronic warfare squadron; un E-2D Hawkeye airborne early warning and control aircraft; Elicotteri MH-60R/S. L’F-35 supporta direttamente l’approccio integrato alla difesa regionale ed è parte integrante della Marina, che contrasta le minacce emergenti in tutto il mondo.