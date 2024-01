Lufthansa Group ha nuovamente ottenuto il rating investment grade da tutte le principali agenzie

Dopo aver superato con successo la crisi coronavirus, Lufthansa Group è stato nuovamente valutato come investment grade da tutte le principali agenzie di rating.

“La settimana scorsa, Moody’s è tornato al rating investment grade per Lufthansa Group, passando da Ba1 a Baa3. Ciò ha fatto seguito ai precedenti rating investment grade di Standard and Poor’s e, per la prima volta, di Fitch. Lufthansa Group è ora l’unica compagnia aerea europea ad avere ottenuto il rating investment grade da tutte le principali agenzie di rating.

Lufthansa Group ha perso i rating investment grade di Moody’s e Standard & Poor’s poco dopo lo scoppio della pandemia nel 2020. Gli Scope Ratings europei, tuttavia, hanno mantenuto un rating investment grade per tutta la crisi. Tutti i recenti miglioramenti a investment grade fanno seguito al significativo miglioramento della redditività operativa del Gruppo e alla solidità del suo bilancio”, afferma Lufthansa Group.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer, Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “I nostri rating investment grade sono una prova impressionante di quanto bene siamo riusciti in tre anni ad aumentare la nostra redditività, a ridurre la leva finanziaria del nostro bilancio e a rafforzare la nostra posizione azionaria. Continueremo il nostro percorso volto a generare rendimenti e flussi di cassa elevati per investire in una crescita redditizia e creare valore per gli azionisti”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)