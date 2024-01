oneworld svela la sua prima lounge experience dedicata a Seoul

L’alleanza oneworld® ha presentato la sua prima fully branded dedicated airport lounge a Seoul. La nuova lounge oneworld viene aperta mentre l’alleanza aerea si prepara a celebrare il suo storico 25° anniversario entro la fine dell’anno.

Per il lancio della sua prima lounge brandizzata, oneworld ha collaborato con il fornitore globale di servizi aeronautici di terra Swissport e il team dietro le pluripremiate ASPIRE Airport Lounges.

Situata nel Terminal 1 di Incheon Airport, la nuova spaziosa lounge oneworld si estende su 555 metri quadrati e dispone di eleganti posti a sedere in un nuovo ambiente contemporaneo per un massimo di 148 clienti. La nuova e luminosa lounge si trova a non più di 10 minuti a piedi dai gate di partenza delle compagnie aeree oneworld.

Incheon International Airport è servito da sette compagnie aeree membri di oneworld: American Airlines, Cathay Pacific, Finnair, Malaysia Airlines, Qantas, Qatar Airways e SriLankan Airlines. Complessivamente, queste compagnie aeree membri di oneworld operano più di 60 voli settimanali per Seoul, collegando la capitale coreana con più di 900 destinazioni in tutto il mondo attraverso la rete di membri oneworld.

Gerhard Girkinger, Vice President, Customer Experience, Delivery and Membership, oneworld, ha dichiarato: “Con oneworld che celebra il suo 25° anniversario nel 2024, siamo incredibilmente orgogliosi di aprire la primissima esperienza lounge brandizzata oneworld per i clienti delle nostre compagnie aeree associate. La nuova lounge oneworld rappresenta un entusiasmante passo avanti nella nostra visione di rendere i viaggi più luminosi. Insieme ad ASPIRE, abbiamo combinato infissi e finiture raffinati, tecnologie digitali e ambienti caldi ed ergonomici per creare esperienze di viaggio intelligenti e memorabili. La nostra nuova lounge di Incheon ridefinisce il punto di riferimento per i viaggi contemporanei e fungerà da modello per le future lounge oneworld in aeroporti selezionati in tutto il mondo”.

David Collyer, Global Vice President Executive Lounges, Swissport International AG, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con oneworld al nostro primo concetto di lounge comune e siamo molto soddisfatti del risultato”.

La nuova lounge è aperta tutti i giorni dalle 7:30 alle 23:45 (eccetto lunedì e sabato, quando apre prima alle 4:30), per i clienti oneworld Emerald e Sapphire idonei in partenza da Seoul sui voli oneworld, nonché First and Business Class customers che viaggiano con le compagnie aeree membri oneworld.

La lounge presenta un’ampia scelta di zone distinte e ampie e confortevoli aree salotto con spazi rilassanti, privati o più socievoli in cui i clienti possono rilassarsi, lavorare o cenare.

I membri dell’alleanza possono continuare ad accedere a più di 600 lounge aeroportuali in tutto il mondo grazie ai loro oneworld Priority Tier Benefits.

(Ufficio Stampa oneworld)