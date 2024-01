Akasa Air ordina più di 300 motori CFM LEAP-1B

In concomitanza con la visita di stato del presidente francese Emmanuel Macron in India, Akasa Air e CFM International hanno annunciato un accordo per l’acquisto dei motori CFM LEAP-1B per equipaggiare 150 aerei Boeing 737 MAX, la cui vendita è stata annunciata la settimana scorsa (leggi anche qui). L’accordo comprende anche spare engines e un services contract.

L’operatore con base a Mumbai ha lanciato le sue operazioni nell’agosto 2022 e aveva precedentemente ordinato un totale di 76 aerei 737-8 con motori LEAP-1B, di cui 22 sono attualmente in servizio.

“Questo importante accordo a lungo termine testimonia la fiducia che CFM International ha in Akasa Air. Continuare a collaborare con CFM come nostro engine maintenance provider non solo riafferma la nostra attenzione all’affidabilità operativa, ma sottolinea anche l’incessante ricerca di Akasa Air per una world class safety”, afferma Vinay Dube, Founder and CEO of Akasa Air.

“Con CFM come nostro long-term engine maintenance provider, rimaniamo fiduciosi nel nostro percorso per diventare una delle 30 principali compagnie aeree al mondo, entro la fine di questo decennio”, ha aggiunto.

“Questo nuovo ordine accresce la presenza di CFM in India, con oltre 400 velivoli dotati di motori CFM in servizio e 2.500 motori LEAP in backlog. Entrambe le società madri di CFM, GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, hanno inoltre investito in modo significativo in India per costruire strutture all’avanguardia dedicate a LEAP production and maintenance, firmando al contempo partnership strategiche con aziende aerospaziali indiane nell’ambito della “Make in India” policy”, afferma CFM International.

“I nostri clienti, tra cui Akasa, stanno riscontrando un miglioramento della fuel efficiency dal 15 al 20% con le loro flotte alimentate dai motori LEAP e hanno i reliability and daily utilization rates più elevati in questa thrust class”, afferma Gaël Méheust, president & CEO of CFM International. “L’ordine di oggi continuerà a portare questi benefici ad Akasa e a sostenere la sua continua crescita, oltre a svolgere un ruolo importante nello sviluppo economico dell’India”.

“La famiglia di motori LEAP vanta il più rapido accumulo di flight hours in commercial aviation history, accumulando più di 45 milioni di engine flight hours e 18,7 milioni di flight cycles. Da quando è entrato in servizio nel 2016, il motore LEAP ha aiutato gli operatori a risparmiare più di 30 milioni di tonnellate di CO2 rispetto agli stessi voli con motori della generazione precedente”, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: Akasa Air – CFM International)