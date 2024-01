Emirates potenzia le operazioni in Australia

Emirates ha annunciato l’incremento delle sue operazioni in Australia attraverso un secondo volo giornaliero EK430/431 tra Dubai e Brisbane che sarà operato dall’A380 a partire dal 1° ottobre, oltre ad aggiungere un secondo servizio giornaliero tra Dubai e Perth operato da un Boeing 777-300ER a partire dal 1° dicembre.

Dal 1° ottobre, il secondo volo A380 di Emirates EK430 per Brisbane partirà da Dubai alle 02.30, con arrivo a Brisbane alle 22.20. Il volo di ritorno EK431 di Emirates partirà da Brisbane alle 01.55, con arrivo a Dubai alle 10.05. Tutti gli orari sono locali.

Il volo aggiuntivo per Perth sarà operato da un Boeing 777-300ER di Emirates. A partire dal 1° dicembre, il volo Emirates EK424 partirà da Dubai alle 09.15 e arriverà a Perth alle 00.05 del giorno successivo. Il volo di ritorno EK425 di Emirates partirà da Perth alle 06.00 e arriverà a Dubai alle 13.10. Tutti gli orari sono locali.

Barry Brown, Divisional Vice President Australasia di Emirates, ha commentato: “Siamo lieti di offrire più scelta e opportunità agli australiani che viaggiano da Brisbane e Perth grazie al potenziamento delle nostre operazioni. È una dimostrazione dell’importanza di entrambi i gateway per il turismo e il commercio, e dell’impegno di Emirates nel garantire orari convenienti e connessioni confortevoli da e per Dubai. Sia che si tratti del vantaggio di connessioni pomeridiane senza interruzioni da Dubai verso un gran numero di destinazioni in Europa con il secondo volo da Perth, sia che si tratti di un’esperienza completa con l’A380 da e per Brisbane verso quasi 50 città servite dalla nostra ammiraglia, stiamo creando maggiori opportunità per gli affari, il tempo libero, la cultura e molto altro ancora. Il potenziamento delle operazioni è anche una testimonianza del nostro impegno nel migliorare la connettività globale verso i nostri gateway australiani e nel sostenere le opportunità di crescita del turismo e del commercio”.

Gert-Jan de Graaff, Chief Executive Officer dell’Aeroporto di Brisbane, ha commentato: “L’A380 consentirà a 100.000 passeggeri in più all’anno di viaggiare tra il Queensland e l’Europa, che è la seconda destinazione internazionale più trafficata di Brisbane. Giunto al suo 21° anno di servizio a Brisbane, Emirates è il nostro primo vettore di persone da e per l’Europa. È importante notare che Emirates si distingue come compagnia aerea leader nelle operazioni di sorvolo della baia, riducendo l’impatto acustico sulla comunità locale. Più di due terzi di tutti i voli notturni di Emirates hanno sorvolato Moreton Bay nel periodo da luglio a dicembre 2023. Ci congratuliamo con Emirates per questa performance e ci auguriamo una collaborazione continua tra tutte le compagnie aeree”.

Il Ministro del Turismo ad interim del governo dell’Australia Occidentale, John Carey, ha commentato: “L’annuncio di oggi rappresenta un altro importante passo avanti nella ricostruzione della capacità aerea dell’Australia Occidentale e rafforza ulteriormente la reputazione globale di Perth come porta d’occidente dell’Australia. Garantire ulteriori servizi di trasporto aereo diretto è assolutamente fondamentale per attirare un maggior numero di viaggiatori nel nostro Stato, per introdurre la spesa dei visitatori nella nostra economia e per creare posti di lavoro nelle industrie del turismo e dell’ospitalità. Siamo davvero orgogliosi di aver riportato o assicurato nuovi voli non-stop verso 19 città globali da quando i confini sono stati riaperti, e questo è solo un altro voto di fiducia nell’Australia Occidentale come destinazione turistica”.

Scott Woodward, Chief Operating Officer dell’Aeroporto di Perth, ha commentato: “La reintroduzione del secondo servizio giornaliero di Emirates è un’ottima notizia in quanto aggiungerà una capacità significativa al mercato di Perth. Emirates è un’importante compagnia aerea partner per l’Australia Occidentale e questo servizio giornaliero aggiuntivo offre ben 250.000 posti all’anno su questa rotta molto popolare. Non solo il nuovo servizio significa che ci sono più opzioni per i viaggi d’affari e di piacere, ma la maggiore capacità porterà molti più visitatori internazionali a raggiungere l’Australia Occidentale. Il ritorno di questo secondo servizio giornaliero dimostra l’impegno e la fiducia che Emirates ha nel mercato dell’Australia Occidentale, e lavoreremo con la compagnia aerea per garantire che questo secondo servizio sia popolare quanto quello attuale”.

“Grazie al potenziamento delle operazioni con l’A380 verso Brisbane e alla ripresa del secondo servizio di Emirates per Perth, la compagnia aerea aumenterà la capacità settimanale verso l’Australia di ulteriori 6.900 posti, servendo ulteriormente la crescente domanda di viaggi internazionali attraverso Dubai e verso il network globale di oltre 140 destinazioni della compagnia aerea. Questo, oltre a facilitare una comoda connettività aerea per la spedizione di merci importate ed esportate, sostiene ulteriormente le imprese australiane e le industrie specializzate.

Il secondo volo giornaliero di Emirates tra Dubai e Perth fornirà ulteriore connettività ai gateway della compagnia aerea in Europa, Africa e Medio Oriente, garantendo ai viaggiatori opzioni più comode e senza interruzioni. I clienti che volano da Brisbane verso destinazioni popolari come l’Italia, il Regno Unito, la Francia, la Turchia, il Pakistan e l’Egitto beneficeranno anche della maggiore capacità di posti offerta dal doppio servizio giornaliero A380 della compagnia aerea.

A partire da giugno 2023, il secondo servizio di Emirates su Brisbane EK430/431 con il Boeing 777-300ER è stato reso possibile dall’Attracting Aviation Investment Fund del governo del Queensland. Si stima che il volo aggiuntivo porterà 129.210 posti in più, compresi 38.610 visitatori nel Queensland e genererà una spesa di 75 milioni di dollari all’anno per i visitatori notturni. Grazie a questo fondo, Emirates è ora in grado di aumentare il servizio con l’A380 e di portare ulteriori opportunità di viaggio e di business nel Queensland“, afferma Emirates.

“Emirates serve attualmente l’Australia con 63 voli settimanali per Brisbane, Perth, Sydney e Melbourne, operati da un mix di A380 e Boeing 777 che trasportano 56.000 passeggeri a settimana da e per queste grandi città. La compagnia ha recentemente annunciato il raddoppio dell’offerta Premium Economy sui voli per Melbourne a partire dal 1° febbraio, che si aggiunge ai due servizi giornalieri per Sydney in quattro classi operati con A380.

I viaggiatori che volano in Australia con Emirates possono godere della migliore esperienza in cielo con un’esperienza culinaria senza pari, con menu a più portate di ispirazione regionale sviluppati da un team di chef pluripremiati e completati da un’ampia selezione di bevande premium. I clienti possono rilassarsi con fino a 6.500 canali di contenuti di intrattenimento globale accuratamente selezionati con film, spettacoli televisivi, musica, podcast, giochi, audiolibri e molto altro ancora grazie ad ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento a bordo di Emirates.

I biglietti possono essere acquistati sul sito www.emirates.com, presso gli uffici commerciali di Emirates o tramite le agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)