Airbus annuncia l’acquisto della partecipazione di Eutelsat OneWeb nella Satellite Constellation Manufacturing Joint Venture

Airbus U.S. Space & Defense, Inc. ha annunciato il completamento di un accordo con Eutelsat OneWeb per l’acquisto della sua quota del 50% nella Airbus OneWeb Satellites (AOS) joint venture.

Airbus è ora l’unico proprietario di AOS e della satellite manufacturing facility a Merritt Island, Florida.

Si prevede che la nuova struttura garantirà la massima efficienza e una maggiore competitività per commercial, institutional and national security space customers.

“Questo accordo rafforza la nostra posizione di market leader in small satellite constellation business, basandoci sulla nostra partnership di successo con OneWeb”, ha affermato Robert Geckle, Chairman and CEO, Airbus U.S. Space & Defense, Inc. “Continueremo a produrre in serie small satellites per i nostri clienti e siamo entusiasti di ciò che il futuro ci riserva sulla Space Coast della Florida mentre andiamo avanti”, ha aggiunto.

Airbus U.S. Space & Defense ha recentemente riorganizzato la Merritt Island factory per ospitare la Arrow450 production line e sta avviando un progetto di espansione per soddisfare la crescente domanda per small satellites da parte di clienti commerciali e governativi, rafforzando la presenza dell’azienda in Florida.

La Airbus OneWeb Satellites joint venture, fondata nel 2016, ha costruito più di 600 satelliti al ritmo di due al giorno per la OneWeb first generation constellation, attualmente operativa in orbita.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)