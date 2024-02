Emirates lancia il Business Class Loungewear

Dal 1° febbraio in avanti, Emirates lancia un innovativo complimentary inflight loungewear set per i clienti di Business Class, che include un top con collo ad anello e pantaloni con coulisse, comode pantofole e una maschera per gli occhi abbinata. “Il lussuoso loungewear è progettato per essere l’ideal ‘flight fit’: perfetto per dormire, ma adatto anche da indossare per un social drink nella onboard lounge dell’A380, o come casual outfit che ti porta dall’aereo agli arrivi con stile.

L’Emirates Business Class Loungewear è composto da un super soft premium modal material, che i clienti troveranno leggero e traspirante. Progettato per riflettere i contemporary athleisure trends, il tessuto è in una rilassante tonalità di azzurro, disponibile in due misure. Le fibre botaniche e lo stile in maglia jersey fanno sì che il loungewear abbia uno stile elegante, adatto a vari tipi di corporatura, garantendo un comfort morbido ed elastico. Presentato in una custodia con coulisse, ogni set contiene adjustable loungewear top and pants, un paio di calde pantofole e una maschera per gli occhi”, afferma Emirates.

“Agli Emirates Business Class customers verrà offerto il loungewear set al momento dell’imbarco, in modo che possano cambiarsi a piacimento e massimizzare il comfort per l’intera durata del volo. Sui voli di 9 ore o più, i clienti di Business Class riceveranno il full set con loungewear top and pants, slippers and eye mask, mentre sui voli che durano 2 ore e 30 minuti, i clienti riceveranno complimentary slippers and eye mask sets.

Il lancio della Business Class Loungewear fa parte del continuo investimento di Emirates per migliorare l’esperienza del cliente, garantendo ai passeggeri di tutte le classi un esperienza ‘fly better’.

I recenti investimenti includono un grande progetto di ammodernamento di 120 aerei con interni di cabina migliorati, nuovi menu creativi e nuovi ingredienti di alta qualità, esclusive champagne partnerships, un hospitality programme per i cabin crew Emirates, TV in diretta e una vasta libreria di intrattenimento di bordo, Wi-Fi gratuito disponibile per tutti i clienti, luxurious amenity kits, una world-class wine list”, prosegue Emirates.

“L’investimento multimilionario nel Business Class Loungewear è in fase di sviluppo da più di un anno, progettato internamente dal team Emirates per essere il migliore della categoria in termini di comfort, stile e riutilizzabilità. Durante il trial period sulle rotte da e per New York e Boston, i clienti hanno condiviso feedback molto positivi sul loungewear, con i set portati a casa dai clienti per essere indossati di nuovo”, conclude Emirates.

