Ryanair annuncia altre 2 nuove rotte a Trieste per l’estate ’24

Ryanair ha annunciato oggi 2 altre nuove rotte da/per Trieste per l’estate 24. “Il lancio di queste 2 nuove rotte per Budapest e Olbia si aggiunge alle 5 nuove rotte annunciate la scorsa settimana come parte della nuova base “Gamechanger” a Trieste.

L’operativo di Ryanair su Trieste per la S24 includerà 7 nuove rotte – incluse Budapest e Olbia, oltre a Berlino, Brindisi, Cracovia, Parigi, Siviglia; 18 rotte in totale; crescita del traffico del 50%; 1 nuovo “Gamechanger” B737 8-200 (investimento di $100M a Trieste)”, afferma Ryanair.

Il CCO di Ryanair, Jason McGuinness, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di offrire ulteriori buone notizie per Trieste con il lancio di 2 nuove rotte aggiuntive per Budapest e Olbia, oltre alle 5 lanciate come parte dell’annuncio della base la scorsa settimana. Questa crescita è una conseguenza diretta della decisione della Regione FVG di abbassare i costi di accesso e di abolire l’addizionale municipale e rientra nella nostra visione condivisa volta a raddoppiare il traffico verso la Regione nei prossimi 5 anni.

Ryanair chiede ora allo Stato italiano, e in particolare ai governi di Sardegna e Sicilia, di abolire questa tassa eccessiva che serve solo a ostacolare la connettività e la crescita economica soprattutto nelle regioni italiane e nelle isole. Se il governo italiano dovesse abolire l’imposta municipale, Ryanair risponderà con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aerei e altri 20 milioni di passeggeri all’anno e oltre 250 nuove rotte.

Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da Trieste a Olbia e Budapest quest’estate, poiché Ryanair continua a offrire più connettività e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Europa”.

L’amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo: “A pochi giorni dal lancio della nuova base Ryanair siamo felici di annunciare ulteriori novità dal prossimo fine marzo per i nuovi collegamenti dal nostro aeroporto: Olbia e Budapest si aggiungono ai nuovi collegamenti su Parigi, Berlino, Cracovia, Siviglia e Brindisi e alle altre già operate da Ryanair nella scorsa estate, per un totale di 18 rotte.

Le prospettive di crescita dell’aeroporto del Friuli Venezia Giulia sono ora estremamente interessanti, l’incremento strutturale e costante della connettività aerea apre significative opportunità di miglioramento della mobilità per i cittadini e per lo sviluppo delle attività produttive regionali. L’aeroporto del Friuli Venezia Giulia vuole essere sempre più un asset strategico per lo sviluppo economico del territorio. Questo è il nostro obiettivo prioritario, a cui lavoriamo già da tempo in piena sinergia con la Regione. Ryanair con la nuova base ci consente di accelerare le tappe del nostro piano industriale”.

