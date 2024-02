News Brevi – 02.02.2024

FRECCE TRICOLORI: IL PRESIDENTE DELLAREPUBBLICA HA RICEVUTO LA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE – Martedì 30 gennaio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto, nel corso di un incontro in forma privata, la Pattuglia Acrobatica Nazionale presso il Palazzo del Quirinale a Roma. L’incontro ha visto inoltre la partecipazione del Consigliere Militare, Generale di Squadra Aerea Gianni Candotti, e del Capo del 5° Reparto “Comunicazione” dello Stato Maggiore Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani. Durante l’incontro, il Ten.Col. Massimiliano Salvatore, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, ha avuto la possibilità di presentare al Presidente Mattarella il programma della stagione acrobatica 2024; un impegno importante che vedrà le Frecce Tricolori protagoniste non solo in Italia, ma anche in Nord America, dopo più di 30 anni di assenza. In particolare, l’articolato Tour prevede una serie di manifestazioni e sorvoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale oltreoceano, con numerose tappe tra Canada e Stati Uniti d’America. Il Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale ha inoltre consegnato al Presidente Mattarella il Poster 2024 delle Frecce Tricolori che quest’anno vede la formazione dei velivoli MB-339PAN stendere il tricolore in volo sullo Stretto di Messina (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

A DOBBIACO GLI ATLETI DEL GRUPPO SPORTIVO PARALIMPICO DIFESA PARTECIPANO ALLA PRIMA TAPPA ITALIANA DELLA PARA NORDIC SKI WORLD CUP – Dal 24 al 28 gennaio, presso la Nordic Ski Arena di Dobbiaco, si sono tenute le gare di Coppa del Mondo di Para Nordic Ski. Alla tappa, la prima ospitata in Italia, hanno preso parte 20 nazioni e oltre 100 atleti. La delegazione italiana, composta da 7 atleti, di cui 4 del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa (GSPD), e dal personale tecnico, è stata ospitata dal Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, del Comando della 1a Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, presso il Soggiorno Montano Villa Irma dove è stato istituito il quartier generale del team italiano. Gli atleti appartenenti a diverse società Sportive – tra cui il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa e il Gruppo Sportivo delle Fiamme Azzurre – hanno ottenuto ottimi risultati tra cui spicca la performance di Giuseppe Romele che, nella categoria sitting maschile, ha vinto le gare della 10 chilometri in linea, della 10 chilometri mass start e della 5 chilometri in linea e ottenendo inoltre un secondo posto nella gara sprint attestandosi così in testa alla classifica di Coppa del Mondo di categoria. Di rilievo anche i risultati dell’atleta Michele Biglione, che nella medesima categoria ha ottenuto il nono posto nella 5 chilometri in linea. Da evidenziare anche le prestazioni di tutti e 4 gli atleti del GSPD che, nonostante il breve periodo di pratica dello sci di fondo, circa 15 mesi, riescono a scendere sotto i 200 punti nel ranking, acquisendo così i requisiti per un eventuale passaggio dalla squadra B alla squadra A. Presenti alle premiazioni, il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1a Regione Aerea di Milano, e il Comandante del Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco, Ten. Col. Nicola Bolzan. “E’ stato davvero entusiasmante ed un onore per me assistere alle competizioni, ma personalmente è stato soprattutto un piacere premiare i nostri sciatori che hanno ottenuto dei risultati eccellenti”, ha dichiarato il Generale Vestito. “Lo spirito di squadra e la tenacia agonistica dimostrate dagli atleti sono state da esempio per il personale del Distaccamento e per gli ospiti del Soggiorno Montano Villa Irma, che ha fornito il supporto logistico e l’ospitalità al gruppo sportivo. Hanno vinto tutti: sportivi, accompagnatori e pubblico”. Il Responsabile della delegazione italiana, Paolo Marchetti, ha ringraziato l’Aeronautica Militare per il supporto ricevuto e per l’ospitalità che ha permesso agli atleti di affrontare al meglio l’impegno agonistico in un clima amichevole e gioviale. Il Distaccamento Aeroportuale di Dobbiaco è operativo dal maggio 1966, la sua missione è garantire il supporto ai Corsi di Sopravvivenza in montagna (Sicurezza Volo) e ai Reparti in addestramento nonché, effettuare la rilevazione dei parametri meteorologici al suolo. Un distaccamento aeroportuale proiettato ad incrementare le capacità connesse al concetto di “Combat Service Support” e “Real Life Support”, a sostegno dei Reparti dell’Aeronautica Militare in addestramento e in grado di fornire supporto operativo e logistico, sia in ambito Forze Armate che di Protezione Civile “dual use” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI: CONFRONTO CON ESPERTI DEL MONDO ACCADEMICO E DELLA RICERCA SU NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO ALLA NAVIGAZIONE – Si è svolta venerdì 19 gennaio, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Sassari, una tavola rotonda riguardante nuove questioni giuridiche e temi emergenti inerenti al diritto della navigazione e dei trasporti. L’evento ha visto protagonisti anche un gruppo di Ufficiali delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato. In particolare, l’Aeronautica Militare, sulla base di una convenzione stipulata tra l’Ateneo sardo e il Centro Alti Studi per la Difesa per il sinergico e reciproco perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, ha partecipato alla discussione con due suoi dottorandi di ricerca. I lavori sono iniziati con l’indirizzo di saluto del Prof. Michele Maria Comenale Pinto, Ordinario di Diritto della Navigazione presso l’Università degli Studi di Sassari. Il successivo dibattito è stato condotto dal Prof. Giovanni Pruneddu, associato di Diritto della navigazione presso l’Università degli Studi di Sassari. I temi trattati hanno evidenziato l’importanza del trasporto terrestre, marittimo e aereo, quale condicio sine qua non per l’esercizio dei fondamentali diritti costituzionali alla mobilità, allo studio, alla salute, al lavoro, al turismo e alla continuità territoriale, senza dimenticare le connesse necessità di difesa e sicurezza. Gli Ufficiali dell’Aeronautica Militare intervenuti hanno infatti esposto lo stato di avanzamento dei propri progetti di ricerca, discutendo alcune importanti considerazioni in materia di spazio e aerospazio, temi di assoluta rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e soprattutto per lo sviluppo del sistema Paese. Le nuove sfide derivanti dallo spazio extra-atmosferico costituiscono infatti un’innegabile opportunità di crescita ma, al tempo stesso, chiamano in causa aspetti connessi anche alla safety e alla security del Paese. Un settore, quello dello spazio, in cui l’Aeronautica Militare si fa promotrice di una moltitudine di iniziative ed intese con il mondo della ricerca, dell’università e dell’industria, ponendosi come service provider per l’accesso e la formazione nel settore e stabilendo innovative linee di sviluppo capacitivo in nuove tecnologie aerospaziali, il tutto nella più ampia ottica della strategia nazionale spaziale e cogliendo le molteplici opportunità e potenzialità offerte dallo spazio extra-atmosferico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GENNAIO 2024 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di gennaio 2024. A gennaio Ryanair Group ha trasportato 12,2 milioni di passeggeri (gennaio 2023: 11,8 milioni, +3%), con un load factor dell’89% (91% a gennaio 2023). Ryanair ha operato oltre 71.700 voli a gennaio 2024 (oltre 950 voli cancellati a causa del conflitto tra Israele e Gaza). Il dato rolling sui 12 mesi a gennaio 2024 si attesta a 182,1 milioni di passeggeri (+10%), con un load factor del 94% (+1%).

SOGAER: RYANAIR SALDA IL DEBITO MATURATO PER L’ADDIZIONALE COMUNALE 2014-2016 – SOGAER in un proprio comunicato informa: “Si comunica che il problema del debito maturato dal vettore Ryanair tra il 2014 e il 2016 per il mancato pagamento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco è stato risolto martedì 30 gennaio, con il versamento di circa 12 milioni di euro a SOGAER che ha prontamente provveduto a trasferire l’importo agli aventi diritto”.

AEROPORTO DI PALERMO: A GENNAIO E’ RECORD DI PASSEGGERI – E’ stato il miglior gennaio di sempre per l’Aeroporto di Palermo, che registra l’aumento del 6,75% di passeggeri (446.296 contro 418.094 di gennaio 2023) e la crescita dell’11,88% di voli (3.447 contro 3.081 di gennaio 2023). “Registriamo una progressione costante del traffico aereo e del numero dei passeggeri in transito e questo grazie all’impegno costante di Gesap. Il lavoro continua. andiamo avanti con l’ammodernamento delle infrastrutture, con l’aggiunta di servizi e nuove tecnologie, non perdendo di vista la sostenibilità ambientale”, afferma Vito Riggio, amministratore delegato di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo. Il traffico internazionale ha inciso per il 19%, con 84.609 passeggeri. “Il traguardo raggiunto in questo primo mese dell’anno è un successo che va ascritto al sistema aeroportuale nel suo complesso, alle donne e agli uomini che ci lavorano ed anche all’ampliamento degli spazi infrastrutturali e operativi, secondo un programma di interventi che abbiamo portato avanti sin dal nostro insediamento. Andiamo avanti così, con l’obiettivo di proseguire nella crescita armonica dell’aeroporto per un 2024 che ha tutte le premesse per dimostrare, ancora una volta, la centralità del Falcone Borsellino nelle strategie di sviluppo economico e sociale del nostro territorio”, afferma Salvatore Burrafato, presidente di Gesap. Intanto, l’aeroporto di Palermo è l’unico aeroporto italiano nella top five degli aeroporti europei – gruppo 3 (da 5 a 10 milioni di passeggeri) – elaborata da ACI Europe, che ha cristallizzato le migliori prestazioni in termini di traffico passeggeri per l’anno 2023, rispetto al 2019, con la crescita del 15,5%. Secondo ACI Europe (Airports Council International Europe, l’associazione degli aeroporti europei), il traffico passeggeri attraverso la rete aeroportuale europea nel 2023 è aumentato del 19% rispetto all’anno precedente, portando il volume totale ad appena il -5,4% al di sotto dei livelli pre-pandemia (2019). L’aumento è stato trainato in gran parte dal traffico passeggeri internazionale (+21%), che è cresciuto a un ritmo quasi doppio rispetto al traffico passeggeri nazionale (+11,7%). ”L’inserimento dell’aeroporto di Palermo nella graduatoria finale dei maggiori cinque aeroporti europei per categoria di traffico (gruppo 3) conferma ulteriormente l’eccezionalità della crescita registrata nel 2023, fra le più alta anche nell’ambito europeo (ACI Europe rappresenta ben 370 aeroporti in Europa) e rappresenta per noi un’ulteriore stimolo per i traguardi futuri. L’inizio del 2024 con l’andamento positivo di gennaio ci rende fiduciosi anche per i risultati di traffico dell’anno appena iniziato”, dice Natale Chieppa, direttore generale di Gesap.

KLM EQUIPMENT SERVICES ENTRERA’ A FAR PARTE DI TCR INTERNATIONAL – KLM informa: “A partire dal 1° febbraio 2024, KLM Equipment Services BV (KES) entrerà a far parte di TCR International NV. Una delle ragioni principali di questa mossa di KLM è che consentirà a KES di cogliere opportunità di crescita, garantendo così una continuità a lungo termine. Sotto il nuovo proprietario, KES potrà anche perseguire l’ulteriore elettrificazione dei suoi ground equipment. KLM continuerà a collaborare strettamente con KES, In base all’accordo, KLM diventerà cliente di TCR per la manutenzione e il leasing di ground equipment, mentre KES/TCR sarà responsabile degli investimenti negli equipaggiamenti. KES, una consociata interamente controllata da KLM, gestisce maintenance, fleet management and refuelling/recharging dei velicoli e degli equipaggiamenti necessari per il ground handling a Schiphol. KES è anche proprietaria delle ground power units (GPU) utilizzate dalle compagnie aeree per fornire elettricità agli aerei a terra a Schiphol. KES impiega circa 100 persone, che manterranno le attuali condizioni di lavoro. Le KES refuelling activities saranno trasferite a KLM Ground Services, il che significa che otto dipendenti KES verranno trasferiti a KLM. TCR International NV è una società con sede in Belgio, con un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro e più di 1.500 persone impiegate. Ha una presenza globale nel GSE market, concentrandosi su equipment maintenance, leasing and pooling services. TCR ha una filiale nei Paesi Bassi (TCR NL), che già fornisce a KLM maintenance and leasing services. TCR ha i mezzi e le dimensioni per investire nello sviluppo di KES. KLM rimarrà un cliente KES. Non verranno rilasciati ulteriori dettagli riguardo al prezzo di acquisto”.

EUSPA SAB E EASA RAFFORZANO LA LORO COOPERAZIONE NELLA SUPERVISIONE DI EGNOS – L’EU Space Programme Security Accreditation Board (EUSPA SAB) e l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) hanno firmato un non-binding Memorandum of Cooperation (MoC) per rafforzare la collaborazione nella supervisione dell’European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) system e delle operazioni. Il MoC mira a migliorare security and safety degli air navigation services (ANS) all’interno dell’Unione Europea, promuovendo la fiducia negli utenti degli EU Space services. Le parti del MoC hanno concordato di: rafforzare la supervisione congiunta del sistema EGNOS per favorirne operazioni efficaci; garantire la sicurezza e l’affidabilità complessiva del sistema e la sua conformità agli standard di sicurezza; affrontare in modo proattivo le mutevoli esigenze di sicurezza degli ANS, facilitando il coordinamento attraverso riunioni dedicate. Il MoC è entrato in vigore il 23 gennaio 2024.

DELTA POTENZIA I SUOI VOLI VERSO AMERICA LATINA E CARAIBI – Delta sta potenziando i suoi voli verso l’America Latina e i Caraibi il prossimo inverno, lanciando i servizi dagli aeroporti di Atlanta, New York-JFK e Minneapolis/St. Paul verso Barbados, Puerto Plata e Mazatlán. La compagnia aerea aggiungerà anche più voli per Curaçao. “Delta sta stabilendo collegamenti vitali da Atlanta e in tutti gli Stati Uniti che consentono ai nostri clienti di raggiungere facilmente le destinazioni delle loro vacanze da sogno”, ha affermato Joe Esposito, Delta’s Senior Vice President of Network Planning. “Quest’ultimo programma offre ai viaggiatori una scelta senza precedenti, con un massimo di 1.000 voli settimanali verso luoghi esclusivi in tutta l’America Latina e i Caraibi”. Delta servirà un totale di 50 città in America Latina e nei Caraibi il prossimo inverno. Il collegamento di queste destinazioni agli hub Delta di ATL, JFK e MSP consente l’accesso da quasi 200 città in tutto il mondo. Tutte le rotte nuove e ampliate opereranno sul Boeing 737-800 di Delta, offrendo le opzioni First Class, Delta Comfort+ e Main Cabin. I clienti potranno presto godere di un’esperienza premium migliorata su questo aereo poiché il nuovo First Class seat di Delta, insieme a una serie di altri aggiornamenti e miglioramenti, inizierà a essere lanciato.