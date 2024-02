Saudia Technic e Embraer Services & Support siglano un MoU per l’avvio di una maintenance and training collaboration

Saudia Technic ed Embraer Services & Support hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU), dando inizio ad una collaborazione che coinvolge maintenance and training capabilities. L’accordo raggiunto al World Defense Show 2024, che si tiene a Riyadh dal 4 all’8 febbraio, mira a rafforzare la cooperazione nel settore dell’aviazione commerciale, con particolare attenzione alla E2 jets family e a Executive Aviation maintenance.

Il protocollo d’intesa è stato firmato tra il Saudia Technic’s CEO, Capt. Fahd Cynndy, e l’Embraer Services & Support representative, il Regional Sales Director Rida Amara, con la presenza di His Excellency President of the General Authority of Civil Aviation (GACA) Abdulaziz Al-Duailej.

Commentando la firma del protocollo d’intesa, il Saudia Technic’s CEO Capt. Fahd Cynndy, ha affermato: “Attraverso questo memorandum d’intesa, intraprendiamo un viaggio di collaborazione e crescita. L’industria aerospaziale in Arabia Saudita è fiorente e, insieme a Embraer Services & Support, siamo pronti a realizzare notevoli progressi. Questa partnership ci spingerà verso nuovi orizzonti, plasmando il futuro dell’aviazione commerciale e aprendo la strada all’eccellenza nella manutenzione”.

“Siamo molto lieti di firmare un ampio memorandum d’intesa con Saudia Technic. Il Regno dell’Arabia Saudita ha una delle industrie aerospaziali in più rapida crescita a livello mondiale e Embraer Services & Support è ben posizionata per avanzare nella regione, lavorando in collaborazione con Saudia Technic”, afferma Carlos Naufel, President and CEO, Embraer Services & Support.

(Ufficio Stampa Embraer)