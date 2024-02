Ryanair ha ottenuto il rating “A-” per la protezione del clima da CDP

Ryanair ha annunciato oggi di aver ricevuto un rating “A-“ sulla protezione del clima da CDP, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che rende più semplice la rendicontazione ambientale.

“Nel corso del 2023 Ryanair ha portato avanti i suoi ambiziosi piani di decarbonizzazione. La compagnia aerea ha preso in consegna i nuovi B737-8200 “Gamechanger” (che offrono il 4% in più di posti con il 16% in meno di CO2) mentre ha proseguito il suo impegno con partner del settore energetico per accelerare la fornitura di SAF in tutta Europa.

A seguito dell’ordine di 300 aeromobili Boeing MAX-10 (che offrono 21% in più di posti con il 20% in meno di CO2), ha ridefinito gli obiettivi ambientali del Gruppo, puntando a 50 grammi di CO2 per pax/km entro il 2031. Ryanair continua a finanziare la ricerca sulla decarbonizzazione dell’aviazione attraverso il Ryanair Sustainable Aviation Research Centre del Trinity College di Dublino“, afferma Ryanair.

Thomas Fowler, Director of Sustainability di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto un rating ‘A-‘ da CDP. Questo rating riflette l’intensità delle emissioni di CO2 di Ryanair, leader del settore, e la nostra ambiziosa strategia di riduzione delle emissioni”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)