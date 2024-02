easyJet ottiene il rating A- da CDP

easyJet ha ottenuto il rating A- da parte di CDP, riconoscimento per il continuo lavoro della compagnia aerea nell’ottimizzazione della carbon efficiency delle sue operazioni, nonché per il suo impegno a raggiungere net zero entro il 2050.

“CDP, prima conosciuta come Climate Disclosure Project, è un ente senza scopo di lucro che gestisce il global disclosure system per investitori, aziende, città, stati e regioni. È comunemente considerato il gold standard del reporting ambientale, poiché raccoglie il set di dati più completo al mondo sull’azione delle imprese per il clima.

easyJet è una delle poche compagnie aeree al mondo ad aver ottenuto un rating A- (dopo essere stata precedentemente classificata B), aumentando il suo punteggio attraverso la qualità del suo carbon disclosure e il management del climate change risk”, afferma easyJet.

Jane Ashton, Sustainability Director at easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver ricevuto il rating A- da CDP, una vera testimonianza del duro lavoro che stiamo svolgendo tutti in easyJet per garantire che il nostro obiettivo di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2035, convalidato da SBTi, sia raggiunto e il nostro obiettivo di raggiungere net-zero entro il 2050 realizzato. La decarbonizzazione dell’aviazione continua a essere un’impresa e un obiettivo importante, motivo per cui easyJet continua a compiere passi fondamentali non solo per salvaguardare i vantaggi offerti dal settore, ma anche per garantire che facciamo tutto il possibile per ridurre al minimo il nostro impatto”.

“easyJet continua ogni giorno ad apportare miglioramenti strategici alla propria flotta e ha già apportato una serie di cambiamenti rivoluzionari nell’ultimo anno.

Ad esempio, dall’ultimo CDP reporting period, la compagnia aerea ha completato il lancio del suo Descent Profile Optimisation (DPO) software, che riduce la quantità di carburante utilizzato durante l’atterraggio tracciando una discesa più efficiente in termini di consumo di carburante su tutti gli aeromobili, ottenendo un risparmio stimato di almeno 50 kg di carburante per volo.

Inoltre, un quinto della flotta di easyJet è ora composto da aeromobili della famiglia A320neo, che sono il 13% più efficienti nei consumi e fino al 50% più silenziosi durante take-off, landing and taxing, grazie ai suoi state-of-the-art CFM LEAP-1A engines che soddisfano l’ICAO Chapter 14 regulations.

easyJet è stata insignita del premio Net Zero Strategy of the Year da Business Green nel 2023, che ha elogiato la compagnia aerea per l’ampiezza, i dettagli e l’ambizione delineati nella sua net-zero roadmap”, prosegue easyJet.

“La compagnia aerea, che si sta concentrando sulle nuove tecnologie come mezzo per decarbonizzare e raggiungere i propri obiettivi, continua a collaborare con aziende tra cui Airbus, Rolls-Royce, Cranfield Aerospace e GKN Aerospace per supportare lo sviluppo di zero emissions hydrogen-powered aircraft.

easyJet è anche membro fondatore della Hydrogen in Aviation Alliance, una coalizione di diversi aviation and hydrogen stakeholders, lanciata per sviluppare e catalizzare le infrastrutture e le politiche necessarie a supportare hydrogen aircraft operations”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)