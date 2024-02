Volotea: da settembre si potrà volare da Verona alla volta di Salerno

Volotea punta ancora su Verona e amplia oggi la sua ricca offerta di collegamenti in partenza dal Catullo. Dal 2 settembre, infatti, sarà disponibile la rotta verso Salerno, con due frequenze alla settimana, il lunedì e il venerdì. Si tratta di un passo importante perché Volotea è la prima compagnia aerea ad annunciare l’avvio delle proprie attività presso l’aeroporto salernitano (leggi anche qui).

Volotea è pronta decollare da Verona e si prepara a un 2024 ricco di novità. Infatti, dopo le 6 nuove rotte già annunciate per quest’anno – Comiso, Madrid, Praga, Copenaghen, Valencia e Bordeaux – il vettore mette a segno un nuovo importante collegamento verso Salerno e la splendida Costa d’Amalfi.

“Siamo orgogliosi di annunciare, per primi, la disponibilità del nuovo volo per Salerno”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Si tratta di un traguardo importante, che ci permette di consolidare il nostro impegno a livello locale e di ampliare ulteriormente il nostro ricco portfolio di destinazioni. Attraverso questa nuova rotta, si accorciano le distanze tra il Veneto e la Campania: i viaggiatori veronesi potranno volare comodamente verso la splendida costiera amalfitana e tutti i passeggeri in partenza da Salerno avranno l’opportunità di scoprire la storia della città scaligera”.

Diventano così 20 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, 9 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria e Salerno – novità 2024), 2 in Francia (Bordeaux e Parigi Orly), 3 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Zante), 3 in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia), 1 in Germania (Berlino) 1 in Repubblica Ceca (Praga) e 1 in Danimarca (Copenhagen).

(Ufficio Stampa Volotea – Aeroporto di Verona)