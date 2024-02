Delta lancia la nuova tipologia di lounge “Premium” a New York-JFK, Los Angeles e Boston

Dopo aver aperto cinque Sky Club nel 2023, nel 2024 Delta lancia una nuova tipologia di lounge: le Premium Lounge verranno inaugurate quest’anno negli aeroporti di New York-JFK, Los Angeles e Boston, e offriranno agli ospiti un livello di servizio ancora più elevato e personalizzato.

La prima apertura prevista sarà quella della Premium Lounge all’aeroporto di New York-JFK nel mese di giugno. Distribuita su una superficie di 3.500 m2, la lounge ospiterà sia una brasserie che un buffet con cucina a vista e presenza dello chef, oltre ad aree benessere dedicate. Proprio come per le Delta Sky Club, non ci saranno Premium Lounge una uguale all’altra, ma ognuna includerà elementi unici e ispirati alla città ospitante.

“Vogliamo che ciascuno dei nostri ospiti riceva un livello di servizio altamente personalizzato e dedicato”, ha detto Claude Roussel, Vice President – Sky Club and Lounge Experience “Non basta disporre di spazi belli e di un’ottima offerta. Gli ospiti di ogni Premium Lounge dovranno sentirsi accolti e riconosciuti quando varcano la soglia della lounge, proprio come farebbero nel loro hotel o ristorante preferito. Non vediamo l’ora di offrire loro un caloroso benvenuto e di far sì che ogni ospite si senta davvero “premium””.

Nuovi Club e ampliamenti

• NEW YORK LAGUARDIA: l’ampliamento della lounge al Terminal C, previsto per l’estate 2024, comprenderà l’aggiunta di una terrazza esterna Sky Deck ed oltre 100 nuovi posti all’interno della lounge;

• MIAMI: a seguito dell’espansione del Club presso l’aeroporto internazionale di Miami, la lounge supererà nel secondo trimestre 2024 i 1.000 m2 con posti a sedere previsti per 320 ospiti.

• NEW YORK-JFK: L’attesa Premium Lounge farà il suo debutto all’inizio dell’estate 2024. Con i suoi 3.500m2, inclusa una terrazza aperta tutto l’anno, la lounge presso l’aeroporto di JFK sarà la più grande di tutto il network Delta.

• CHARLOTTE: La prima Delta Sky Club di Charlotte potrà ospitare oltre 250 persone e misurerà quasi 1.400m2, con apertura prevista alla fine del 2024.

• SEATTLE: La seconda lounge Delta Sky Club presso il Seattle-Tacoma International Airport misurerà quasi 2.000m2 e verrà aperta al Terminal A alla fine dell’anno.

• LOS ANGELES: Delta porterà l’esperienza della sua Lounge Premium sulla West Coast con l’apertura, entro la fine dell’anno, della Premium Lounge all’aeroporto di Los Angeles, che includerà un’esclusiva terrazza all’aperto. Lo spazio di oltre 900 m2 sarà accessibile direttamente dall’ascensore dell’area check-in Delta One.

• BOSTON: La nuova Premium Lounge di Boston misurerà quasi 600m2 e potrà ospitare 120 ospiti. La lounge, con apertura prevista entro il 2024, sarà collegata al Delta Sky Club di recente apertura, e gli ospiti della Premium Lounge avranno accesso ad entrambe gli spazi.

Il programma Local Flavor di Delta Sky Club – che punta a mettere in risalto gli chef locali emergenti – presenta una rotazione trimestrale di chef, che propongono agli ospiti delle diverse lounge una selezione delle loro ricette più popolari. Il programma per l’inizio del 2024 include:

• BOSTON: Jeremy Sewall, pluripremiato chef specializzato in ricette con specialità di pesce del New England. Jeremy è l’head chef di quattro ristoranti della Row 34 nell’area di Boston.

• LAGUARDIA: ex allieva di Top Chef, Silvia Barban è la chef italiana del ristorante LaRina di Brooklyn.

Local Flavor vanta un importante numero di pluripremiati talenti culinari. I semifinalisti del James Beard Award® 2024 includono tre ex-partecipanti del programma: Danielle Duran Zecca di Los Angeles e gli chef di New York JJ Johnson e Sujan Sarkar.

Le nuove Delta Sky Club inaugurate nel 2023 comprendono l’unica lounge dell’aeroporto recentemente rinnovato di Kansas City, un’oasi ispirata alla natura al Concourse di Minneapolis, un’elegante seconda lounge al Terminal T4 di New York JFK, un Club a tema nautico al Concourse E di Boston con vista sulla baia cittadina e una lounge più ampia e rinnovata presso il nuovo Terminal A di Delta a New York-Newark.

Nel 2023, Delta Sky Club è stato nominato il migliore network di lounge per membership da AFAR; il Club di Los Angeles è stato premiato come la migliore lounge aerea del Nord America da Business Traveller USA e nominato una fra le nove migliori lounge aeroportuali al mondo da Architectural Digest.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)