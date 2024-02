Norwegian migliora il punteggio nel global climate CDP ranking

Norwegian migliora e riceve il punteggio più alto possibile in diverse categorie per le sue iniziative di riduzione delle emissioni nel global climate ranking di quest’anno dell’organizzazione internazionale CDP. Norwegian riceve un punteggio complessivo B e il punteggio più alto possibile nelle categorie relative ai risk management processes, risk disclosure e riguardo reporting and verification of direct and indirect energy supply emissions (Scope 1 and 2).

Il CDP (Carbon Disclosure Project) è un’environmental organisation per il global environmental disclosure system. CDP pubblica i risultati annuali per il climate ranking. La strategia di Norwegian per ridurre l’impatto climatico viene misurata in diverse categorie e per il 2023 la compagnia aerea riceve un punteggio complessivo B, che rappresenta un miglioramento rispetto allo scorso anno. Si tratta di un importante riconoscimento dell’impegno di Norwegian nel ridurre le emissioni di gas serra.

“Ci siamo impegnati a raggiungere obiettivi ambiziosi e stiamo adottando attivamente misure per ridurre l’impatto climatico della compagnia. È quindi gratificante e motivante vedere che il duro lavoro che stiamo svolgendo porta a miglioramenti in più categorie rispetto a prima. Questo significa molto per noi e conferma che la nostra strategia sta funzionando”, ha affermato Anders Fagernæs, Vice President Sustainability at Norwegian.

Norwegian ha iniziato a rendere pubblici i suoi sforzi per affrontare il cambiamento climatico attraverso CDP nel 2021 e ha compiuto notevoli progressi con risultati positivi. Lavorare con trasparenza attraverso il Carbon Disclosure Project è un elemento centrale nella risposta di Norwegian alla crescente domanda di trasparenza ambientale da parte di investitori, istituzioni finanziarie, clienti e politici.

“Abbiamo una strategia per ridurre l’impatto climatico della compagnia e crediamo che lo strumento più efficiente nel prossimo futuro sia aumentare l’uso di combustibili non fossili. Oltre ai combustibili non fossili, il rinnovo della flotta e i sistemi meteorologici avanzati per una navigazione più efficiente in termini di consumi sono misure aggiuntive per una riduzione immediata delle emissioni. Riteniamo che la trasparenza, la rendicontazione e l’apertura renderanno più semplice per i clienti compiere scelte qualificate”, ha proseguito Fagernæs.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)