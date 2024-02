Torino Airport: dalla summer 2024 nuovi voli Ryanair per Reggio Calabria e Crotone

Si amplia il network di destinazioni di Torino Airport per la stagione estiva 2024: lo scalo di Torino sarà collegato con tutti gli aeroporti della Calabria, grazie ai nuovi voli Ryanair per Reggio Calabria e Crotone, che si sommano a quello già esistente su Lamezia Terme.

“Il nuovo collegamento per Reggio Calabria prenderà il via il prossimo 25 aprile e sarà operato con quattro frequenze settimanali, di lunedì, martedì, giovedì e sabato, mentre il volo per Crotone debutterà il 2 giugno e sarà operato tre volte a settimana, di mercoledì, venerdì e domenica.

La nuova rotta per la città dei Bronzi di Riace servirà non soltanto la zona meridionale della regione, ma anche l’area del messinese in Sicilia, mentre il volo per Crotone consentirà ai torinesi di volare verso una delle zone balneari più affascinanti della regione, ricca di attrattive come la Riserva Marina di Capo Rizzuto o l’isola di Calipso.

Si amplia dunque il ventaglio di destinazioni raggiungibili da Torino, con due nuove mete per le quali la catchment area torinese ha da sempre manifestato grande interesse. I due nuovi voli andranno infatti a soddisfare la domanda di viaggio di chi vuole raggiungere i propri famigliari, oltre che di chi vola per motivi di studio o di lavoro.

I biglietti sono disponibili sin da oggi su tutti i canali di vendita Ryanair con tariffe a partire da 24,99 €”, afferma Torino Airport.

Dara Brady, Direttore Marketing, Communication e Digital di Ryanair, ha dichiarato: “Siamo lieti di portare ancora più scelta e valore ai nostri clienti torinesi con l’aggiunta delle nuove rotte per Reggio e Crotone alla nostra programmazione per l’estate ’24, offrendo ai nostri clienti torinesi una scelta ancora più ampia quando pianificano le loro vacanze estive.

Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli da/per Torino quest’estate, poiché Ryanair continua a offrire più connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Europa”.

Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport, ha commentato: “Siamo particolarmente soddisfatti dei due nuovi voli che Ryanair annuncia oggi e che completano il nostro network di collegamenti per il Sud Italia facilitando ulteriormente gli spostamenti tra Piemonte e Calabria.

Sappiamo che Reggio Calabria è una destinazione molto richiesta da Torino e, anche grazie alle interessanti tariffe proposte da Ryanair, saranno in molti a beneficiare di questo collegamento. Crotone, una novità assoluta per il nostro scalo, andrà anche ad ampliare la scelta delle mete estive mediterranee raggiungibili da Torino”.

(Ufficio Stampa Torino Airport)