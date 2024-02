Airbus coordina quattro European Defence Fund R&D projects

Nell’ambito dell’iniziativa dell’Unione Europea per supportare collaborative defence research and development (R&D) per affrontare le sfide emergenti e future, Airbus coordinerà quattro defence R&D projects, dopo la firma dell’accordo di sovvenzione tra la Commissione Europea e i consorzi. Questi progetti riceveranno un finanziamento dell’UE pari a 40,7 milioni di euro dall’European Defense Fund (EDF) e un cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri.

Nell’ambito degli strumenti dell’UE per garantire la sicurezza dei suoi cittadini, gli EDF project sono progettati per sostenere innovative defence capability projects in settori critici come naval, ground, air combat, space-based early warning and cyber. Ciò contribuirà a sviluppare la prossima generazione di tecnologie all’avanguardia.

Portando avanti il suo 2022 work programme, i cui grants agreements sono stati recentemente firmati, la Commissione europea finanzierà in totale 41 collaborative R&D projects, sostenendo progetti innovativi in settori critici quali naval, ground, air combat, space-based early warning and cyber, con una dotazione di 832 milioni di euro.

Airbus parteciperà complessivamente a dieci progetti e coordinerà i seguenti quattro progetti:

Single European Sky and InterOPerability (SESIOP): mira a migliorare l’efficienza e la sicurezza dell’European airspace armonizzando gli Air Traffic Management (ATM) systems tra gli Stati membri. Il risultato del progetto migliorerà le interazioni per il traffico aereo attraverso civilian and defence domains.

EUropean Cyber INFormation warfare toolbox (EUCINF): fornirà agli Stati membri europei risorse e strategie per contrastare cyber threats and disinformation, sviluppando un’infrastruttura tecnologica progettata per rilevare queste minacce e fornire contromisure per proteggere i dati riservati.

Space based Persistent ISR for Defence and Europe Reinforcement (SPIDER): condurrà uno studio di fattibilità per affrontare lo sviluppo di multi-mission affordable satellite constellations dedicate a space-based Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) capabilities, per la difesa e il rafforzamento della sicurezza europea.

Future Air System for European Tactical Transportation (FASETT): analizzerà le possibilità tecniche e di mercato per il potenziale sviluppo di un nuovo European airlifter robusto e competitivo in termini di costi. Il consorzio valuterà le esigenze degli Stati membri dell’UE per nuovi transport aircraft nell’orizzonte temporale 2030-2040.

Airbus è anche partner di altri sei multinational EDF projects: Technology Innovation for Radar European SYstem ApplicationS (TIRESYAS); Adapting Cyber Awareness for Evolving Computing Environments (NEWSROOM); Responsive European Architecture for Space (REACTS); multinatiOnal Development INitiative for a Space-based missilE earlYwarning architecture II (ODIN’S EYE II); ClOud iNtelligent explosiVe detectiOn sYstem (CONVOY); FEDerated Ecosystem of euRopean simulation Assets for Training and dEcision Support (FEDERATES).

“L’obiettivo dell’European Defence Fund è quello di stanziare 8 miliardi di euro fino al 2027: 2,7 miliardi di euro per finanziare collaborative defence research e 5,3 miliardi di euro per finanziare collaborative capability development projects che integrano i contributi nazionali.

Airbus è pronta a continuare a contribuire alla sicurezza dell’UE e della NATO attraverso le sue diverse iniziative e attualmente attende con grande interesse e aspettative l’imminente presentazione dell’European Defence Industrial Strategy“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)